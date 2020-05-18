Блокирование ВКонтакте и счет за зверства спустя 26 лет. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 18 мая. Температура от +7 до +18, курс доллара 26.62

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. «Могут сжечь по-тихому». Как село ополчилось против трех медсестер из-за коронавируса

В средние века проказа была почти 100% смертным приговором. Не медицинским, а социальным. Прокаженные лишались всех прав, их не пускали на рынки, принудительно выселяли, сжигали дома, убийство прокаженного не считалось преступлением. Замените средние века на 2020 год, а проказу ( болезнь Хансена) на COVID-19 и получите достоверное описание происходящего рядом с вами. Наш обозреватель Тома Балаева нашла дикую историю травли двух медсестёр их односельчанами. Голова Черногородки придумал, что медсестры больны коронавирусом и распространил слух. Жители поверили и проявили лучшие качества: трусость, невежество, агрессию. В общем, темные века в 30 км от столицы европейской страны. Почитайте. И поддержите врачей и медсестер. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Искали 26 лет. В Гаагу отправят одного из организаторов геноцида в Руанде

Еще одна кровавая история. Вернее, счет за зверства. Выставленный спустя 26 лет. Еще одно доказательство, что зло всегда проигрывает и всегда получает по заслугам. Но далеко не всегда сразу. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Тема дня | Зеленский заблокировал ВКонтакте и Одноклассники ещё на три года. Это поможет?

Президент Зеленский продолжил блокирование российских интернет-сервисов. Мы посмотрели, что происходит в заблокированном ВКонтакте: артисты и медиа продолжают вести там свои паблики, а жители южных и восточных регионов продолжают заходить туда через VPN. При этом в соцсети процветает антиукраинская пропаганда. Впрочем, как и в незаблокированных американских соцсетях. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.