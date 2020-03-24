Более 100 000 выздоровевших, самый мощный компьютер и нефтяная война. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня вторник, 24 марта. Температура от -4 до +2, курс доллара 28.11.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Промпроизводство в феврале замедлило спад. Пора звать Гончарука и Милованова назад в правительство?

Пытаясь как-то обосновать увольнение предыдущего правительства у Зеленского нашли две оцифрованные претензии - промышленное производство падает и бюджет не выполняется (собирается) согласно плану. И случилось почти чудо: правительство уволили в марте, а промроизводсто пошло на поправку уже в феврале. В прошлом месяце напроизводили на 0,4% больше, чем в январе. И могу спрогнозировать, что ужасный для всего украинского бизнеса март, будет в отчетах казначейства (выполнение госбюджета) не хуже, а то и лучше, чем январе-феврале. Конечно, в этих цифрах нет заслуги как нового, так и старого правительства. Просто в феврале ( а может быть еще и в январе) был лучше спрос на продукцию украинских металлургов и было пару холодных дней, что заставило поработать энергетику. А в марте гривна рухнула на 15%, что благосклонно скажется на доходах разваливающегося бюджета.

В общем, или надо звать Гончарука-Маркарову-Милованова назад, или записывать в анналы истории другую причину. Можно еще депутатом базовый курс экономической статистики провести, но тогда их будет не так интересно слушать. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Нефтяная война – катастрофа. Выиграют США и Китай. Главное из интервью совладельца Лукойла

В конце прошлой недели совладелец российской нефтяной компании Лукойл Леонид Федун дал просто удивительно откровенное интервью. Если коротко, Федун подробно описывает, в какую глубокую ловушку себя загнала Россия, разругавшись в с Саудовской Аравией на заседании стран ОПЭК+. И чем РФ грозит сокращение нефтяных доходов.

В Украине публикация прошла практически незамеченной. Мы решили это исправить и сделали короткую версию, выбрав из него самое интересное.

Если хотите почувствовать себя экспертом в нефтяной геополитике, потратив всего 5 минут времени, вам точно стоит его прочесть. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Количество выздоровевших от коронавируса в мире превысило 100 000 человек

Смертность в Италии из-за вируса достигла пика и пошла вниз. Меня называют оптимистом, но я просто считаю цифры. Да, заболевших все больше. Да, люди продолжают умирать. Да, впереди еще много тяжелых месяцев для планеты. Но 100 000 человек переболели и здоровы. Вирус победим. Италия просто слишком поздно спохватилась. Мы можем не допустить эту ошибку. Если все мы будем придерживаться карантина - страшная статистика Италии обойдет нашу страну и нам не придется испытывать на прочность слабую систему здравоохранения. Сидите, пожалуйста, дома. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Пользователи создали самый мощный суперкомпьютер для поиска вакцины от COVID-19

Недавно мы рассказывали о проекте Folding@home — это распределенная вычислительная сеть, к которой можно добровольно подключать свои мощности. Сейчас Folding@home анализирует, как белковые структуры коронавируса взаимодействуют между собой, проникая в клетки зараженного организма. Это необходимо учёным, чтобы разработать лекарство от вируса.

За две недели к проекту присоединились 400 000 добровольцев. Теперь вычислительная мощность сети Folding@home — в два раза больше, чем у самого мощного суперкомпьютера в мире. Над вычислениями работают более 27 миллионов процессоров.

Меньше всего хочется недооценить опасность вируса. Но теперь против него работает мощнейшая вычислительная сеть, созданная человечеством. Это вселяет надежду. Больше по ссылке.

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