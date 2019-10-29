«Большой брат» Слуги Народа: три депутата-отступника и еще семь на подходе. Кто они?

Летом 2019 будущий глава фракции Слуга Народа, Давид Арахамия сообщил, что в первый день работы парламента заработает система мониторинга "Большой брат" — программа, задача которой выявлять аномалии в голосованиях народных депутатов. В конце октября, после 50 дней работы парламента, первый замглавы фракции Слуга Народа Александр Корниенко подтвердил, что система запущена и "большой брат" все видит".

В Украине впервые партия публично объявила о существовании мониторинга голосования и оценки работы депутатов на основе открытых данных. Грозит ли ее работа какими-то последствиями для депутатов, пока достоверно неизвестно - руководство партии не делится с общественностью результатами работы "брата".

Но при желании аналог системы, выявляющей "аномальных" депутатов, можно сделать самостоятельно: поименные голосования размещены на портале открытых данных Верховной Рады.

LIGA.net с помощью сетевого анализа решила проверить, есть ли нестандартные голосования среди депутатов Слуги Народа. Результат удивил.



Сколько голосовали

С момента принятия присяги депутатов прошло более 50 дней: за это время у новоиспеченных избранников было 27 пленарных дней, в течении которых спикер ставил на голосование 894 вопроса — от повестки дня до законопроектов. Ровно столько раз каждый нардеп мог нажать на кнопки "За", "Против" или "Воздержался".

Но, во-первых, далеко не все депутаты ходили на работу: каждый парламентарий в среднем пропустил или отсутствовал по уважительной причине 12% заседаний. Если смотреть по фракциям, то у Слуг Народа этот показатель средний — 12%. Более дисциплинированные депутаты в группе "За будущее" — 9% "прогулов" и фракции Европейская солидарность — 10%.

Во-вторых, присутствие депутата в здании Рады (регистрация в системе) — еще не гарантия того, что он будет голосовать: можно общаться в кулуарах или буфете, а то и просто сидеть в сессионном зале и не нажимать на кнопки. В среднем депутаты пропустили 22% голосований просто не нажав любую из кнопок.

Депутаты от Слуги Народа, если уж пришли, то в голосовании участвуют в 88% случаях. Это самый высокий показатель среди фракций. Меньше всего работают нардепы Оппозиционной платформы — За жизнь (ОПЗЖ) — 54%.

Как голосовали

Голосуют депутаты президентской фракции довольно сплоченно. Сетевой анализ по всем голосованиям "в целом" показал, что есть два четких кластера — депутатов от Слуги Народа и все остальные — ОПЗЖ, Голос, Европейская солидарность, Батькивщины (назовем их "оппозиция").

Президентскую фракцию можно было назвать монолитной, если бы не три депутата: Александр Дубинский, Александр Завитневич и Жан Беленюк. Их результаты голосования по всем законопроектам "в целом" или "во втором чтении и в целом" намного больше подходят для оппозиции. Причина — низкий показатель участия в голосованиях. У Дубинского только 30%, у Беленюка — 45%, а у Завитневича — 51%.

Дубинский — яркий пример депутата, который формально присутствует в зале, но не голосует за законы. Беленюк и Завитневич просто много пропустили: 37% и 48% заседаний соответственно.

На пресс-марафоне Владимир Зеленский сообщил LIGA.net, что у Завитневича случился инфаркт. Борец Беленюк сообщил Радио Свобода, что полностью посвятит себя политике лишь после выступления на летних Олимпийский играх в Токио-2020.

Важные законы

А как депутаты Слуги голосуют за принципиальные и важные законопроекты?

Мы предполагали, что необычных результатов будет больше среди голосований за законопроекты (ЗП), которые вызвали большой как негативный, так и позитивный отклик среди экспертов (полный список законопроектов вы можете увидеть внизу, в методологии). Список был сформирован из законопроектов, о которых писали либо анализировали три разных вида экспертов: специалисты в экономической тематике — проекте IMoRe, антикоррупция и суды — глава правления "Центра Протидії Коррупції" Виталий Шабунин и журналист "Наші гроші" Юрий Николов, специализирующийся на тендерах и антимонопольном законодательстве.

Но результат анализа голосований за 23 законопроекта довольно похож на общий — у Слуги сильно "выбивается" та же тройка: Дубинский, Беленюк и Завитневич. С другой стороны, начала раскалываться и "оппозиция" - она уже не такая сплоченная, как на графике выше: ЕС и Голос стали более тянуться к монобольшинству.

В голосовании за важные проекты появляется пограничная группа депутатов: они и не оппозиция и не верные солдаты монобольшиства. Скорее всего, они голосуют ситуативно в зависимости от законопроекта. Туда можно отнести почти всю фракцию партии Святослава Вакарчука (кроме Умерова, Макарова и самого Вакарчука) и некоторых других: семи депутатов от Слуги (Гурин, Галушко, Касай, Тистык, Бондар, Прощук, Василевська-Смаглюк), семи членов группы "За будущее" (Батенко, Вацак, Минько, Мялык, Билозир, Кучер, Чайковский) и шести внефракционных (Вельможный, Довгий, Кондратюк, Сухов, Бакунец, Яковенко).

Более детальный анализ можно будет сделать, когда будет больше данных.

Есть ли эти данные в партии власти? Потребуется от четырех до шести месяцев, чтобы "Большой брат" научился точно выявлять необычное поведение депутатов, рассказывал ранее глава фракция Слуга Народа Давид Арахамия. Но программа не будет принимать никаких решений, а только сообщать об аномалиях. "Исследовать причины аномалий должны люди", — отметил Арахамия.

Три вывода

1. Если проанализировать совместные голосования каждого из депутатов, в преимущественном большинстве фракция Слуга Народа голосует сплоченно. В момент финального принятия законопроекта, голосования "в целом" или "во-втором чтении и в целом", из 252 депутатов лишь трое "выбиваются" из фракционной дисциплины.

2. При голосовании за важные законы от монобольшинства "отделяются" еще семь депутатов. Они, скорее всего, ситуативно голосуют за те или иные законы. Оппозиционные партии тоже принимают решение о голосования в зависимости от закона, и сила связей между "оппозиционными" фракциями и Слугой Народа увеличивается.

3. Руководство Слуги Народа уже использует собственную программу "Большой брат", но какие будут решения на основе результатов ее работы, будут ли делиться ними с общественностью и будут ли наказывать депутатов за "необычное" поведение пока что неизвестно.