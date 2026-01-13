Как уничтожить добрососедские отношения из-за одержимости – и стоит ли она того

Мальчик вырос в мирном городке, в окружении хороших друзей. Соседи здесь привыкли делиться всем, что имели, и приглядывать друг за другом. Если кому-то требовалась помощь по хозяйству, соседи приходили и помогали. Если нужно было одолжить инструмент – давали без лишних слов. Мальчик не знал и не представлял себе иной жизни.

Мальчик любил встречать почтальона и со временем увлекся марками. Один из его соседей, юноша постарше, пригласил его взглянуть на свою коллекцию. Мальчик был в восторге.

"Держи, – сказал юноша, протягивая ему альбом, – бери его себе, пользуйся сколько захочешь".

Так альбом перекочевал в дом к мальчику. Прошли годы, десятилетия. Мальчик и юноша стали взрослыми мужчинами, а эта одолженная коллекция всё так же оставалась символом их многолетней дружбы.

Однако с годами интерес мальчика превратился в болезненную одержимость. Он перестал любоваться марками, больше не думал об их красоте или истории. Им овладела единственная жажда – жажда обладания. Он стал говорить соседу странные, пугающие вещи. Вместо того чтобы ценить жест доверия, он начал злиться на саму мысль о том, что сосед сохраняет на эти марки хоть какое-то право.

Однажды ночью он ворвался в дом к соседу с пистолетом. Когда тот проснулся, безумец направил на него оружие и заорал: "Видишь? Я могу войти в твой дом, когда захочу. Если бы коллекция была здесь, а не у меня, я бы ее просто украл. С этого момента эти марки – мои, и ты обязан это признать".

Чего же добился безумный коллекционер? Коллекция и так была у него. Он хотел, чтобы все признали его право на них, но никто этого делать не стал – и меньше всех его сосед.

Вместо этого безумный коллекционер утратил нечто большее: добрососедство и желание с ним сотрудничать. Теперь он сидит дома в одиночестве, перелистывает страницы и пишет огромными буквами свое имя на обложке альбома.

Коллекционер слишком оторвался от реальности, чтобы осознать: он собственноручно разрушил фундамент своей жизни. До той роковой ночи он мог одолжить у своего соседа – да и у любого в квартале – всё что угодно. Теперь же двери всех домов перед ним закрыты. У него нет друзей и больше никогда не будет.

У него не осталось ничего, кроме его безумия.

***



Эта притча – наглядная иллюстрация внешней политики США. Именно так президент Трамп относится к Гренландии, Дании и нашим союзникам в целом.

В Гренландии (как и на территории любого другого союзника) нет ничего такого, чего мы не могли бы получить, просто попросив. В этом и заключается суть давних доверительных отношений и того порядка, который олицетворяет собой НАТО.

Сегодня Соединенные Штаты и так пользуются территорией Гренландии. Наша военная база в Питуффике стоит там уже десятилетия. Там две сотни солдат; если бы мы захотели разместить тысячи – мы бы это сделали. Мы делали так в годы холодной войны. Если американским компаниям нужны ресурсы Гренландии – они могут просто заключать контракты на их разработку и эксплуатацию.

Если мы действительно верим в российскую или китайскую угрозу острову, о которой твердят президент и вице-президент, мы могли бы разместить там больше войск или пригласить датчан (и любых других союзников) сделать то же самое. Мы могли бы попросить датчан построить еще одну базу. Мы могли бы заняться реальной безопасностью Арктики, вместо того чтобы отрицать глобальное потепление и позволять России захватывать монополию на строительство ледоколов.

Датчане были нашими вернейшими союзниками три четверти века. База в Питуффике – символ этой дружбы. Когда в 1951 году Америке срочно потребовался этот плацдарм для ядерного сдерживания, датчане ответили согласием без колебаний. Это был поворотный момент в истории НАТО – Альянса, который обе наши нации помогали создавать за два года до того.

Именно НАТО делает возможным американское присутствие в Гренландии. И именно НАТО администрация США ставит под удар, когда угрожает своему союзнику – Дании. Пока США и Дания связаны обязательством защищать друг друга, Гренландия находится под защитой их обоих и всех остальных членов Альянса. Если НАТО исчезнет, Гренландия в тот же миг станет беззащитной – как, впрочем, и любой другой член союза, включая сами Соединенные Штаты.

Ничто не могло бы усилить Россию и Китай больше, чем крах НАТО.

Трамп, подобно безумному коллекционеру, уже имеет всё, что можно пожелать. Но он не способен это оценить – как не способен оценить и труд тех, кто создавал это величие.

Он не принесет Америке никакой пользы, настаивая на "владении" Гренландией, но он может потерять все, что делало американцев защищенными и процветающими. Он может потерять весь свой "мирный городок".

Сравнивать остров с альбомом марок может показаться странным, и я прошу прощения у гренландцев за эту метафору. Но форма притчи гораздо честнее, чем попытки притвориться, будто у Трампа есть какое-то внятное представление об интересах США.

Он просто хочет видеть флаг, воткнутый в снег. Он просто хочет свое имя на обложке.

Здесь нет ничего, кроме чистого безумия, и именно с осознания этого факта придется начинать.

