Борьба за Северный поток-2 и как Bolt подвинул Uber на рынке такси. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня пятница, 26 июня. Температура от +16 до +28, курс доллара 26.68

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Разбор | Северный поток-2. Как Газпром хочет спасти газопровод Путина от санкций США. Три сценария

Российский Газпром продолжает бороться за жизнь Северного потока-2 – газопровода из России в Германию в обход Украины и других стран Восточной Европы. Чтобы обосновать необходимость достройки, Россия вспомнила даже о популярном «зелёном» тренде. Пока получается не очень. Штаты ужесточают санкции и Германия - главный партер Кремля - ничего не может с этим сделать. Если ничего не изменится, этот газопровод вполне можно будет переименовать в «Мёртвый поток», ценой почти в $10 млрд. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Большой разговор | Ешь, вези, толкай. Как Bolt подвинул Uber и зачем запускает доставку еды. Интервью с топом

За два года эстонская компания Bolt стала одним из лидеров рынка такси, подвинув в крупнейших городах Украины даже Uber. Недавно компания привлекла новый раунд инвестиций - на дальнейшую экспансию и борьбу с конкурентами инвесторы дали $109 миллионов. Я пообщался с региональным менеджером Bolt в Украине Тарасом Потичным — о регулировании рынка такси, конкурентном рынке доставки еды и прокате электросамокатов, который скоро запустится в Киеве. Если пользуетесь такси - почитайте, вам будет интересно. Больше по ссылке.

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