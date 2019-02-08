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Боты:
08.02.2019, 16:36

Борис Филатов: Мы с Коломойским умерли друг для друга. Я надеюсь

Борис Филатов: Мы с Коломойским умерли друг для друга. Я надеюсь - Фото
Борис Филатов (фото - LIGA.net)

Борис Филатов - о власти, поддержке Порошенко, фальсификациях на выборах, вражде с Коломойским и чей рейтинг "съедает" Зеленский

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Днепровский бизнесмен Борис Филатов стал известен всей стране как борец с сепаратизмом в Днепропетровской области в 2014 году в разгар российско-украинской войны. Тогда он был частью команды губернатора и олигарха Игоря Коломойского, которой удалось защитить область. Но затем команда распалась. Филатов стал мэром Днепра, поссорился с Коломойским и отправился в свободное политическое плавание. Сегодня Коломойский живет в Израиле, а в  интервью говорит, что Филатов - хам, а в Украину вернеться только когда тут изберут кого-нибудь кроме Порошенко. Филатов многое успел за последние четыре года: превратился в одного из самых рейтинговых мэров в Украине, успешно "развалил на четыре части" Оппоблок, сколотил промэрское большинство в городк и окончательно попрощался с Коломойским, покинув партию УКРОП. И сблизился с Петром Порошенко: выступил на форуме по личному приглашению президента, где глава государства заявил о походе на второй срок.

Журналист LIGA.net приехал к Филатову, чтобы узнать, почему мэр встал на сторону Порошенко, что думает о своей бывшей команде - Коломойском и Корбане, что будет делать, если президентом станет Юлия Тимошенко или Владимир Зеленский, а также почему раздача помощи во время избирательной кампании - это не подкуп.

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- Зачем вы поехали на форум Петра Порошенко?

- Моей задачей было использовать форум, как площадку. Обратить внимание руководителей страны на децентрализацию. Подчеркнуть ее бесповоротность. Мне удалось, кажется. Не обошлось без мнений, что я продался. У нас традиция такая. Говорим о персоналиях, а не о идеях. Моя идея, чтобы Петр Алексеевич обратил внимание на местное самоуправление в своей избирательной кампании. Чтобы другие политики взяли перед обществом обязательства довести реформу до конца. Если бы я хотел решать свои вопросы, я бы не пошел на форум. Я знаю, как заходить во властные кабинеты, где нужно подмигнуть, где-то меня о чем-то попросят и дело в шляпе. Моя задача, чтобы о продолжении децентрализации не забывали. 

В целом впечатления от форума противоречивые. Он был сырой и неподготовленный. Зато получился искренним. Иногда мероприятие ощущалось, как партконференция. Нужно было больше смыслов озвучивать. Отдельные выступающие усыпляли народ, а вот Лесь Поддеревянский очень порадовал эпатажем.

- Какую обратную связь получили?

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- Некоторые люди мне говорили, что Владимир Гройсман даже обиделся, что я не вспомнил его заслуг в децентрализации. И он почему-то лично это воспринял. Достижения Володи в децентрализации идут сразу после Петра Алексеевича на втором месте.

Борис Филатов (фото - LIGA.net)

- Геннадий Корбан после форума написал, что вы пропали.

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- Я никуда не пропал. Это была дружеская шутка, которую многие поняли превратно. У меня в Киеве было много дел. Я на сутки задержался. Каждый из нас имеет право на свои взгляды. Мы не можем командовать друг другом, в каком лагере быть. Мы знаем историю Корбана. Поэтому его невозможно заставить любить партию власти. Тем более это не партконференция БПП и не собрание VIP-агитаторов. Это форум, на котором говорили, как нам жить дальше. И Петр Алексеевич показывал, куда мы идем. Среди гостей был мой близкий товарищ Дмитрий Ярош. Он, как и все правые, поддерживает Руслана Кошулинского, но он пришел. Когда все аплодировали, Дима почти не хлопал. Он прянил приглашение, как от главнокомандующего. На этой должности Порошенко его устраивает. Я шутил с Петром Алексеевичем, что он по своей риторике опередил Олега Тягнибока. Ему осталось заявить о возврате ядерного оружия и можно перещеголять крайне правых.

Дмитрий Ярош был на форуме, но почти не хлопал

- Вы общались с Порошенко после форума?

- Встречи не было. После форума президент мне позвонил и поблагодарил за выступление. Говорит, я тебя послушал, где-то согласен, где-то - нет.

- В чем не согласен?

- Он категорический противник муниципальной полиции.

- Но она уже есть. В Одессе, например.

- Это может быть проблемой с точки зрения феодализации регионов. Особенно, там где мэры погранично-контраверсивные личности. Таким городам нельзя давать подобные инструменты. У нас тоже уже есть. В действительности муниципалитеты дотируют местную полицию через субвенции. Днепр тратит порядка 50 млн гривень в год. Закупаем связь, ремонтируем машины.

Раздается звонок. "Алло, так, я слухаю вас, так... Можно я вас прерву. Я - мэр, я не комментирую выход США из договора по ракетам. Вопрос некорректный. Спасибо. До свидания".

- Меня хотят подловить пранкеры. Причем придумывают разные истории. Мол, ко мне обращаются из мэрии Тель-Авива. Реагирую всегда осторожно, поэтому меня сложно разыграть.

"БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ВОЗИТЬ В КИЕВ ЧЕМОДАНЫ С ДЕНЬГАМИ. МОГУ ДОЗВОНИТЬСЯ ЛЮБОМУ ИЗ ВЫСШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. ТАКОГО ОТНОШЕНИЯ К МЕСТНЫМ ОРГАНАМ ВЛАСТИ НИКОГДА НЕ БЫЛО"

- С кем еще поддерживаете контакты в Киеве?

- Со всеми. У меня нет проблем в течение дня дозвониться любому из высших руководителей государства. Это хорошо. Такого отношения к местному самоуправлению со стороны власти никогда не было. Мне рассказывали, что при Азарове мэры городов неделями просиживали в приемных. Никто нам не навязывает подрядчиков, не спускает решения. Поэтому у нас нормальные отношения с властью. Тем более сейчас никого не заставляют возить в Киев чемоданы с деньгами.

- И с премьер-министром?

- Да. И со спикером Андреем Парубием. Верховная Рада приняла много законов, касающийся местного самоуправления. Например, по рынку парковок. Я звонил Андрею, просил мобилизовать личный состав депутатов. Наверное, мне в этом помогло депутатство и то, что я лично со всеми знаком. Когда ушел из Рады, мне удалось сохранить нормальные отношения.

- Вы поддержали Порошенко. Но нынешний глава государства на грани попадания во второй тур. Президентом может стать кто-то другой и у вас будут проблемы.

- Слышал мнение, что Филатов поддержал Порошенко, потому что он что-то знает. Я его поддержал не лично, как человека, а институцию президента и его политику децентрализации. Давайте говорить о том, что у меня с ним были достаточно сложные отношения. Я пришел из оппозиции – УКРОП. Но когда попал в кресло мэра, поменялось мировоззрение. Ко мне дошло,  как сложно управлять разноплановым городом, как Днепр. В разы сложнее, управлять разноплановой Украиной.

Борис Филатов в ситуационном центре горсовета. Ранее открывать его приезжал глава МВД Арсен Аваков, с которым у Филатова сложились крепкие дружеские отношения (фото - LIGA.net)

- Но почему именно Порошенко?

- Меня, как и большинство лидеров громад, устраивает статус-кво. Смена власти подтянет новую публику. Она придет ко мне и скажет: теперь мы - власть,  договаривайся с нами, где тут мы и так далее. Порошенко, БПП и Гройсман не выкручивают мне руки. Я спокойно занимаюсь городом. 

После выборов новая власть начнет собираться как мозаика - не менее двух лет это займет. Я не хочу жить в кошмаре снова, пока все выровняется. В Днепре доходило до того, что депутаты разве что по потолку не ходили - город сидел без бюджета восемь месяцев! Я клеил промэрское большинство по кусочкам. Теперь у нас коалиция 55 человек. Оппоблок я развалил на четыре части. Не хочу еще раз это проходить.

Я не хочу задумываться о гипотетической мести кандидатов. Надеюсь, что я для них буду слишком маленькой мишенью. Добежавший до финиша и схвативший булаву, если это будет не Порошенко, получит очень много проблем. До меня точно не будет дела.

- Представьте, что президент Юлия Владимировна.

- Я ее знаю с 1994 года. Она мой первый работодатель в ЕЭСУ. Взлетом карьеры благодарен ей в какой-то степени. Там я вырос от рядового юриста до руководителя. Работа с ней для меня стала хорошей кадровой школой. У нас были разные периоды. Мы ссорились, мирились, но у меня сохранился свой формат отношений с Тимошенко. Я никогда не позволю себе переступить грань, но сегодня я поддерживаю ту политику, которую считаю правильной.

До последнего момента Юлия Владимировна была на финише. Теперь ко мне из ее штаба доходит, что они слегка в отчаянии, потому что Вова начал жрать ее электорат. Но мне кажется, что он не понимает бремя ответственности. Я написал пост о Вове и Славике - это был дружеский совет (не баллотироваться, - ред.). Славик прислушался, а Вова... Пусть пробует рвануть эту штангу. Я смотрю по нашим соцопросам - за него очень много людей в нашем регионе. По Днепру не скажу, а в Кривом Роге - до 40%. Он начал поедать и бело-голубой электорат. Традиционно сильные бело-голубые в нашем регионе провалились до 15%. Сказывается родной дял Зеленского регион. Но, главное, Зеленского все видят своим: евреи, креативный класс, молодежь, коллективный "против всех" и русскоязычное население. Народ все равно разочаруется, а Зеленскому придётся отвечать на неудобные вопросы, принимать непопулярные решения.

- Многих пугает победа Зеленского. Мол, что будет со страной, если выберут комика. А вас?

- Поэтому я выступил публично. Объясню на примере. У американцев есть понятие fun. Когда я баллотировался, я тоже чувствовал это - проломить и добежать. Добежал, а потом - пустота. Начался новый сериал. Делать нужно что-то совсем другое.

В результате победы Зеленского нас ждут потрясения, как мне кажется. Оценивает он риски? Проще всего сказать: сейчас договоримся с Путиным. Как пишут журналисты, на встрече послов Зеленскому задали вопрос – а что будет, если радикалы захватят правительственный квартал? Я знаю многих радикалов, они мои друзья и побратимы. Там есть такие настроения.

Президентство Зеленского может закончится переходом к парламентской республике. Его превратят в молдавского Додона без полномочий

журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: президентские выборы, днепр, борис филатов, выборы 2019
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