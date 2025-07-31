Верховная Рада 31 июля должна проголосовать за возвращение независимости НАБУ и САП. Этому "откату" до предыдущего состояния предшествовали денежные угрозы со стороны Евросоюза и многотысячные "картонные" митинги в поддержку антикоррупционных органов. "Мы услышали улицу", – сказал президент Владимир Зеленский.

Но на самом деле поддержка "улицы" – лишь кредит доверия к НАБУ от активного общества. За 10 лет в работе бюро накопился ряд серьезных проблем.

"Кто должен нести ответственность, например, за дело Омеляна? Человек потерял годы своей жизни, вынужден был потратить колоссальные средства и усилия, чтобы доказать во всех инстанциях, что он "не верблюд" и отстоять свою репутацию", – говорит ЛИГА.net не под запись бывший топ-чиновник, фигурант другого производства в НАБУ.

В целом проблемы есть, как у любой институции, объясняет ЛИГА.net директор НАБУ Семен Кривонос: "Но больше всего достается НАБУ. Есть видение, как это исправлять".

Из этого текста вы узнаете:



почему практика НАБУ – "идти до конца" – не всегда себя оправдывает;

за что юристы и чиновники критикуют детективов больше всего;

каким должен быть эффективный контроль над работой бюро.



