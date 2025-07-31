Верховна Рада 31 липня має проголосувати за повернення незалежності НАБУ та САП. Цьому "відкату" до попереднього стану передували грошові погрози з боку Євросоюзу та багатотисячні "картонкові" мітинги на підтримку антикорупційних органів. "Ми почули вулицю", – сказав президент Володимир Зеленський.

Але насправді підтримка "вулиці" – лише кредит довіри до НАБУ від активного суспільства. За 10 років у роботі бюро накопичилася низка серйозних проблем.

"Хто має нести відповідальність, наприклад, за справу Омеляна? Людина втратила роки свого життя, змушена була витратити колосальні кошти та зусилля, щоб довести в усіх інстанціях, що вона "не верблюд" і обстояти свою репутацію", – каже LIGA.net не під запис колишній топпосадовець, фігурант іншого провадження у НАБУ.

Загалом проблеми є, як у будь-якої інституції, пояснює LIGA.net директор НАБУ Семен Кривонос: "Але найбільше дістається НАБУ. Є бачення, як це виправляти".

З цього тексту ви дізнаєтесь:



чому практика НАБУ – "йти до кінця" – не завжди себе виправдовує;

за що юристи та посадовці критикують детективів найбільше;

яким має бути ефективний контроль над роботою бюро.



