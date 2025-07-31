"Бородаті" справи та зайвий піар. Чотири питання до НАБУ, яке отримало великий кредит довіри
Верховна Рада 31 липня має проголосувати за повернення незалежності НАБУ та САП. Цьому "відкату" до попереднього стану передували грошові погрози з боку Євросоюзу та багатотисячні "картонкові" мітинги на підтримку антикорупційних органів. "Ми почули вулицю", – сказав президент Володимир Зеленський.
Але насправді підтримка "вулиці" – лише кредит довіри до НАБУ від активного суспільства. За 10 років у роботі бюро накопичилася низка серйозних проблем.
"Хто має нести відповідальність, наприклад, за справу Омеляна? Людина втратила роки свого життя, змушена була витратити колосальні кошти та зусилля, щоб довести в усіх інстанціях, що вона "не верблюд" і обстояти свою репутацію", – каже LIGA.net не під запис колишній топпосадовець, фігурант іншого провадження у НАБУ.
Загалом проблеми є, як у будь-якої інституції, пояснює LIGA.net директор НАБУ Семен Кривонос: "Але найбільше дістається НАБУ. Є бачення, як це виправляти".
З цього тексту ви дізнаєтесь:
- чому практика НАБУ – "йти до кінця" – не завжди себе виправдовує;
- за що юристи та посадовці критикують детективів найбільше;
- яким має бути ефективний контроль над роботою бюро.
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