14 марта полиция сообщила об убийстве в Одессе известного активиста и волонтера, 31-летнего Демьяна Ганула. В Одессе проходит план перехвата "Сирена".

Ганулу постоянно угрожали из-за его активной позиции, несколько раз на него пытались совершить нападения и раньше. Чем известен Демьян Ганул – коротко.

Чем известен Демьян Ганул

Сам Ганул в соцсетях писал, что его проукраинская позиция сформировалась во время Революции достоинства и дальнейшей борьбы с проявлениями так называемого русского мира в Одессе.

Справка Демьян Ганул родился 6 октября 1993 года в селе Новоселица Кировоградской области. Общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник. Участвовал в Революции достоинства. Создавал вместе с Сергеем Стерненко центр Правого сектора в Одессе. Активный участник акций "мусорной люстрации". В 2022 году сообщил, что вступил в ряды ТРО.



После выхода из Правого сектора создал и возглавил ОО "Уличный фронт", которая также отличалась радикальными акциями против пророссийских сил.



Баллотировался в депутаты в городской совет Одессы на выборах в 2020 году от политической силы Национального корпуса, но партия не преодолела 5-процентный барьер. родился 6 октября 1993 года в селе Новоселица Кировоградской области. Общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник. Участвовал в Революции достоинства. Создавал вместе с Сергеем Стерненко центр Правого сектора в Одессе. Активный участник акций "мусорной люстрации". В 2022 году сообщил, что вступил в ряды ТРО.После выхода из Правого сектора создал и возглавил ОО "Уличный фронт", которая также отличалась радикальными акциями против пророссийских сил.Баллотировался в депутаты в городской совет Одессы на выборах в 2020 году от политической силы Национального корпуса, но партия не преодолела 5-процентный барьер.

Весной 2014 года, во время Революции достоинства, Ганул принимал участие в противостояниях с пророссийскими силами в Одессе. В том числе – в противостоянии на Куликовом поле, где 2 мая в Доме профсоюзов в результате столкновений с пророссийскими активистами погибли 47 человек.

Демьян Ганул со щитом во время проукраинских акций в Одессе 3 марта 2014 года (Фото: Телеграмм-канал Демьяна Ганула)

"Это 3 марта 2014 года, мы тогда в составе Правого сектора отстаивали украинскую Одессу. Это было первое серьезное проявление российской весны в Одессе, потом еще будет 10 апреля и финальное 2 мая, где украинцы поставили точку в пророссийском сценарии. Одесса-Украина!!!", – писал Ганул.

Активист не раз становился инициатором акций против незаконных застроек. Являлся одним из инициаторов возвращения Летнего театра в Одессе общине. Тогда в отношении Ганула возбудили уголовное дело за организацию массовых беспорядков. Позже по этому делу изменили квалификацию, а впоследствии – закрыли из-за отсутствия доказательств. Сам он называл дело сфабрикованным.

В ноябре 2021 года Ганул организовал акцию под консульством России в Одессе, принеся гроб с надписями "Груз 200" и "россияне уезжают домой". А в 2022 году на стенах бывшего здания консульства появились патриотические граффити по его инициативе.

Фото: Facebook Демьяна Ганула

Неоднократно выступал инициатором сноса советских памятников. В марте 2022 года в селе Фонтанка Одесской области был демонтирован памятник чекистам. В июле 2022 г. он создал петицию о демонтаже памятника Суворову в Одессе. Участвовал в демонтаже памятника Екатерины II в Одессе.

Был в многолетнем конфликте с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

В своих соцсетях он в последнее время много писал о незаконной застройке одесского морского побережья. Обвинял Труханова в попытке отдать часть побережья в районе пляжа "Ланжерон" под строительство гольф-клуба и разрушение исторической застройки города.

Нападения на активиста на Ганула

Приступы на Ганула неоднократно случались раньше.

В апреле 2020 года Ганулу сожгли автомобиль.

Летом 2020 года возле села Визирка Одесской области неизвестные покушались на него. Сам он рассказывал, что по пути в Одессу к его автомобилю с двух сторон приблизились автомобили Toyota на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes. Его машину начали обстреливать из травматического оружия с обеих сторон.

Ганул в ответ начал отстреливаться из травматического оружия. Перестрелка завершилась, когда на дороге появился грузовик. С ее появлением автомобили подозреваемых исчезли.

Осенью того же года избили битами уже другой автомобиль, а когда волонтер привез машину на СТО, ее там сожгли. Тогда он указывал на то, что подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова и представителей Партии Шария, с которыми у него конфронтация.

В мае 2023 года в Одессе на него напали неизвестные в военной форме. Ганул пришел на встречу с ними в кафе для решения вопросов, связанных с волонтерством. По словам Сергея Стерненко, это нападение организовал "титушковод Труханова Александр Подобедов".

Часто упоминается в русских военных пабликах, открыто призывавших к насилию против Ганула. По его словам, в Москве его заочно арестовали по нескольким уголовным статьям РФ.

В июле 2024 года Ганул сообщил, что после его участия в акциях "по защите чести военных" он начал получать угрозы. По его словам, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до $10 тысяч.

Он также обратился в Службу безопасности Украины по просьбе о защите, опасаясь покушения на себя или своих близких.

Что известно об убийстве Ганула

Утром в пятницу, 14 марта, в центре Одессы неизвестный двумя застрелил одесского активиста. Судя по видео нападению – нападающий спокойно ушел с места преступления.

Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

В Нацполиции сообщили, что поиски стрелка продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, правоохранители не подтверждают.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что обстоятельства смерти общественного активиста Демьяна Ганула будут заниматься опытные киевские оперативники. Вместе с оперативниками в Одессе двинулся полк Национальной гвардии.