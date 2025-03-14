Боролся с русификацией, конфликтовал с Трухановым: что известно о Демьяне Гануле
14 марта полиция сообщила об убийстве в Одессе известного активиста и волонтера, 31-летнего Демьяна Ганула. В Одессе проходит план перехвата "Сирена".
Ганулу постоянно угрожали из-за его активной позиции, несколько раз на него пытались совершить нападения и раньше. Чем известен Демьян Ганул – коротко.
Чем известен Демьян Ганул
Сам Ганул в соцсетях писал, что его проукраинская позиция сформировалась во время Революции достоинства и дальнейшей борьбы с проявлениями так называемого русского мира в Одессе.
После выхода из Правого сектора создал и возглавил ОО "Уличный фронт", которая также отличалась радикальными акциями против пророссийских сил.
Баллотировался в депутаты в городской совет Одессы на выборах в 2020 году от политической силы Национального корпуса, но партия не преодолела 5-процентный барьер.
Весной 2014 года, во время Революции достоинства, Ганул принимал участие в противостояниях с пророссийскими силами в Одессе. В том числе – в противостоянии на Куликовом поле, где 2 мая в Доме профсоюзов в результате столкновений с пророссийскими активистами погибли 47 человек.
"Это 3 марта 2014 года, мы тогда в составе Правого сектора отстаивали украинскую Одессу. Это было первое серьезное проявление российской весны в Одессе, потом еще будет 10 апреля и финальное 2 мая, где украинцы поставили точку в пророссийском сценарии. Одесса-Украина!!!", – писал Ганул.
Активист не раз становился инициатором акций против незаконных застроек. Являлся одним из инициаторов возвращения Летнего театра в Одессе общине. Тогда в отношении Ганула возбудили уголовное дело за организацию массовых беспорядков. Позже по этому делу изменили квалификацию, а впоследствии – закрыли из-за отсутствия доказательств. Сам он называл дело сфабрикованным.
В ноябре 2021 года Ганул организовал акцию под консульством России в Одессе, принеся гроб с надписями "Груз 200" и "россияне уезжают домой". А в 2022 году на стенах бывшего здания консульства появились патриотические граффити по его инициативе.
Неоднократно выступал инициатором сноса советских памятников. В марте 2022 года в селе Фонтанка Одесской области был демонтирован памятник чекистам. В июле 2022 г. он создал петицию о демонтаже памятника Суворову в Одессе. Участвовал в демонтаже памятника Екатерины II в Одессе.
Был в многолетнем конфликте с мэром Одессы Геннадием Трухановым.
В своих соцсетях он в последнее время много писал о незаконной застройке одесского морского побережья. Обвинял Труханова в попытке отдать часть побережья в районе пляжа "Ланжерон" под строительство гольф-клуба и разрушение исторической застройки города.
Нападения на активиста на Ганула
Приступы на Ганула неоднократно случались раньше.
В апреле 2020 года Ганулу сожгли автомобиль.
Летом 2020 года возле села Визирка Одесской области неизвестные покушались на него. Сам он рассказывал, что по пути в Одессу к его автомобилю с двух сторон приблизились автомобили Toyota на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes. Его машину начали обстреливать из травматического оружия с обеих сторон.
Ганул в ответ начал отстреливаться из травматического оружия. Перестрелка завершилась, когда на дороге появился грузовик. С ее появлением автомобили подозреваемых исчезли.
Осенью того же года избили битами уже другой автомобиль, а когда волонтер привез машину на СТО, ее там сожгли. Тогда он указывал на то, что подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова и представителей Партии Шария, с которыми у него конфронтация.
В мае 2023 года в Одессе на него напали неизвестные в военной форме. Ганул пришел на встречу с ними в кафе для решения вопросов, связанных с волонтерством. По словам Сергея Стерненко, это нападение организовал "титушковод Труханова Александр Подобедов".
Часто упоминается в русских военных пабликах, открыто призывавших к насилию против Ганула. По его словам, в Москве его заочно арестовали по нескольким уголовным статьям РФ.
В июле 2024 года Ганул сообщил, что после его участия в акциях "по защите чести военных" он начал получать угрозы. По его словам, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до $10 тысяч.
Он также обратился в Службу безопасности Украины по просьбе о защите, опасаясь покушения на себя или своих близких.
Что известно об убийстве Ганула
Утром в пятницу, 14 марта, в центре Одессы неизвестный двумя застрелил одесского активиста. Судя по видео нападению – нападающий спокойно ушел с места преступления.
Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.
В Нацполиции сообщили, что поиски стрелка продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, правоохранители не подтверждают.
Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что обстоятельства смерти общественного активиста Демьяна Ганула будут заниматься опытные киевские оперативники. Вместе с оперативниками в Одессе двинулся полк Национальной гвардии.