14 березня поліція повідомила про вбивство в Одесі відомого активіста і волонтера, 31-річного Дем'яна Ганула. В Одесі триває план перехоплення "Сирена".

Ганулу постійно погрожували через його активну позицію, кілька разів на нього намагалися скоїти напади й раніше. Чим відомий Дем’ян Ганул – коротко.

Чим відомий Дем’ян Ганул

Сам Ганул у соцмережах писав, що його проукраїнська позиція сформувалася під час Революції гідності й подальшої боротьби із проявами, так званого "русского мира", в Одесі.

Довідка Дем'ян Ганул народився 6 жовтня 1993 року в селі Новоселиця Кіровоградської області. Громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- й екозахисник. Брав участь у Революції гідності. Створював разом із



Після виходу з Правого сектору створив та очолив ГО "Вуличний фронт", яка також відзначалась радикальними акціями проти проросійських сил.



Балотувався у депутати до міської ради Одеси на виборах 2020 року від політичної сили Національного корпусу, але партія не подолала 5-відсотковий бар’єр. народився 6 жовтня 1993 року в селі Новоселиця Кіровоградської області. Громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- й екозахисник. Брав участь у Революції гідності. Створював разом із Сергієм Стерненком осередок Правого сектору на Одещині. Активний учасник акцій "сміттєвої люстрації". У 2022 році повідомив, що долучився до лав ТРО.Після виходу з Правого сектору створив та очолив ГО "Вуличний фронт", яка також відзначалась радикальними акціями проти проросійських сил.Балотувався у депутати до міської ради Одеси на виборах 2020 року від політичної сили Національного корпусу, але партія не подолала 5-відсотковий бар’єр.

Навесні 2014 року, під час Революції гідності, Ганул брав участь у протистояннях із проросійськими силами в Одесі. Зокрема, у протистоянні на Куликовому полі, де 2 травня у Будинку профспілок внаслідок сутичок із проросійськими активістами загинули 47 людей.

Дем'ян Ганул зі щитом під час проукраїнський акцій в Одесі 3 березня 2014 року (Фото: Телеграм-канал Дем'яна Ганула)

"Це 3 березня 2014 року, ми тоді у складі Правого сектору відстоювали українську Одесу. Це був перший серйозний прояв російської весни в Одесі, потім ще буде 10 квітня й фінальне 2 травня, де українці поставили крапку в проросійському сценарії. Одеса-Україна!!!", – писав Ганул.

Неодноразово ставав ініціатором акцій проти незаконних забудов. Був одним з ініціаторів повернення Літнього театру в Одесі громаді. Тоді відносно Ганула порушили кримінальну справу за організацію масових заворушень. Пізніше у цій справі змінили кваліфікацію, а згодом – закрили за відсутності доказів. Сам він називав її сфабрикованою.

У листопаді 2021 року Ганул організував акцію під консульством Росії в Одесі, принісши труну з написами "Груз 200" та "росіяни їдуть додому". А у 2022 році на стінах колишньої будівлі консульства з'явилися патріотичні графіті за його ініціативи.

Фото: Facebook Дем'яна Ганула

Неодноразово виступав ініціатором знесення радянських пам’ятників. У березні 2022 року в селі Фонтанка Одеської області було демонтовано пам'ятник чекістам. У липні 2022 року він створив петицію про демонтаж пам’ятника Суворову в Одесі. Брав участь у демонтаж памʼятника Катерини II в Одесі.

Був у багаторічному конфлікті з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

У своїх соцмережах він останнім часом багато писав про незаконну забудови одеського морського узбережжя. Звинувачував Труханова у спробі віддати частину узбережжя в районі пляжу "Ланжерон" під будівництво гольф-клубу та руйнуванні історичної забудови міста.

Напади на активіста Ганула

Напади на Ганула неодноразово траплялися раніше.

У квітні 2020 році Ганулу спалили автомобіль.

Улітку 2020 року біля села Візирка Одеської області невідомі скоїли на нього замах. Сам він розповідав, що на шляху в Одесу до його автомобіля з двох сторін наблизилися авто Toyota з київськими номерами й нерозмитнений Mercedes. Його машину почали обстрілювати з травматичної зброї з обох сторін.

Ганул у відповідь почав відстрілюватися з травматичної зброї. Перестрілка завершилась, коли на дорозі з’явилася вантажівка. З її появою автівки підозрюваних зникли.

Восени того ж року побили битами вже інший автомобіль, а коли волонтер привіз автівку на СТО, її там спалили. Тоді він указував, що підозрює мера Одеси Геннадія Труханова та представників партії Шарія, з якими в нього конфронтація.

У травні 2023 року в Одесі на нього напали невідомі у військовій формі. Ганул прийшов на зустріч із ними у кафе для розв'язування питань, пов’язаних із волонтерством. За словами Сергія Стерненка, цей напад організував "тітушковод Труханова Олександр Подобєдов".

Ганул часто згадується у російських військових пабліках, які відкрито закликали до насильства проти нього. За словами активіста, у Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ.

У липні 2024 року Ганул повідомив, що після його участі в акціях "із захисту честі військових", він почав отримувати погрози. За його словами, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до $10 000.

Він також звернувся до Служби безпеки України із прохання про захист, остерігаючись замаху на себе або своїх близьких.

Що відомо про вбивство Ганула

Уранці в п’ятницю, 14 березня, в центрі Одесі невідомий двома пострілами застрелив одеського активіста. Судячи з відео нападу – нападник спокійно пішов з місця злочину.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

У Нацполіції повідомили, що пошуки стрільця тривають. Інформацію про те, що він добровільно здався, правоохоронці не підтверджують.

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що обставинами смерті громадського активіста Дем'яна Ганула займатимуться досвідчені київські оперативники. Разом з оперативниками в Одесу вирушив полк Національної гвардії.