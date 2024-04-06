"Доступ военных к онлайн-казино нужно запретить. Ситуация приобрела такие масштабы, что низовыми методами уже не справиться", – говорит LIGA.net военный 59 бригады Павел Петриченко.

Он написал петицию президенту Владимиру Зеленскому. 25 000 подписей удалось набрать уже через несколько часов после публикации.

Быстрой была и реакция власти. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и глава финансового комитета Даниил Гетманцев упомянули о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Именно эта комиссия должна собирать данные о распространении лудомании среди украинцев, и военных в частности, и проводить информационную кампанию. Но она не справилась, говорит LIGA.net Гетманцев.

Комитет ВР уже одобрил законопроект (9256-д) о ликвидации комиссии и усилении контроля за игорным бизнесом. Теперь документ должен быть вынесен на голосование.

В пресс-службе Минцифры LIGA.net говорят: уже стартовала рабочая группа. Будут нарабатывать необходимые изменения в законы и искать эффективное решение для борьбы с проблемой.

Что военные говорят о проблеме и как власти собираются усилить контроль над азартными играми: разбор LIGA.net.

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"Ломбарды забиты волонтерским имуществом". Петиция

"Волонтерским имуществом забиты ломбарды в прифронтовых зонах. Никакие донаты онлайн-казино не компенсируют ущерб, который они нанесли армии", – говорит LIGA.net младший сержант Петриченко.

Военный просит запретить рекламу азартных игр с использованием символики Вооруженных сил Украины и каких-либо намеков на армию или упоминания о помощи военным.

Петиция предлагает запретить: 1) военным частям – брать на баланс имущество в виде благотворительной помощи от участников игорного рынка или связанных лиц; 2) ломбардам – принимать дроны, тепловизоры и другие товары двойного назначения; 3) провайдерам – предоставлять доступ к сайтам нелегальных казино.

Финансовый комитет Рады и Минцифры в день публикации петиции упомянули о законопроекте о ликвидации КРАИЛ. Документ дополнили нормами, усиливающими контроль, рассказывает LIGA.net член комитета Ярослав Железняк (фракция Голос).

"Этот проект был уже внесен, мы его даже поддержали. Но теперь к нему были добавлены нормы, направленные на усиление контроля. Касательно нарушений по рекламе в частности", – говорит нардеп.

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В тот же день президент Зеленский поручил СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и СНБО собрать аналитику по онлайн-казино. А впоследствии анонсировал: готовят шаги, которые "добавят необходимый контроль".

В самой КРАИЛ ситуацию не комментируют. LIGA.net отправила комиссии информационный запрос, на момент опубликования ответа не получила.

В феврале глава комиссии в разговоре с журналистами LIGA.net заявлял: "Ликвидировать КРАИЛ нельзя. А регулятор нужен".

Большие бюджеты и агрессивная подача. Рынок рекламы

Легализовали рынок азартных игр в Украине четыре года назад. В том числе и онлайн-казино. Тогда глава комитета по финансам Гетманцев (СН) анонсировал: бюджет получит колоссальные доходы.

И налоги действительно увеличивались с каждым годом. В 2021 году – почти 205 млн грн. В следующем – 730,9 млн. В 2023-м – уже 10,4 млрд грн.

В Нацбанке объясняли: в 2023 году оборот игорного бизнеса в месяц составил 12-15 млрд грн. Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник в прошлом году на заседании Временной следственной комиссии рассказал, что украинцы ежедневно тратили в онлайн-казино около 400 млн. грн.

Реклама в Киеве (Фото: Александр Смирнов/Facebook)

Азартные игры – это "крупные игроки" на рекламном рынке. До 2020 года такая реклама была незаконной. Когда бизнес узаконили, начала расти и доля азартного сегмента в рекламе.

К примеру, в онлайн-медиа. Институт массовой информации приводит данные за июнь-октябрь 2023 года: доля скрытой рекламы в пользу игорного бизнеса в новостных лентах выросла с 12,4% до 16,4%.

Онлайн-казино имеют большие бюджеты, важные для украинских платформ и сайтов, объясняет LIGA.net член правления Всеукраинской рекламной коалиции Анастасия Байдаченко.

Но большая проблема в том, что казино – одна из самых больших категорий рекламы именно на нелицензионных сайтах. "Например, с пиратскими фильмами. И там действительно агрессивная реклама. Это замедляет многие процессы интеграции международных платформ к нам. Того же Amazon, например", – говорит Байдаченко.

Фактически, онлайн-казино финансируют нелегальные сайты, добавляет она. И это нехороший признак для интеграции Украины в Евросоюз.

Редакция LIGA.net также обратилась за комментарием к нескольким имеющим лицензию казино, однако ответа не получила.

"Волшебной таблетки нет". Кто хочет ликвидировать КРАИЛ

После публикации петиции и реакции общества в Раде и правительстве решили поднять вопрос о ликвидации "азартной" комиссии. Полномочия регулятора в таком случае перейдут к Минцифре.

Регулятор должен был сделать несколько шагов для улучшения ситуации на рынке, но не смог, объясняет LIGA.net глава парламентского комитета по финансам Гетманцев. Отмечает, что комиссия "должна была сделать акцент не на выяснении отношений и разделении власти внутри самой себя, а на защите интересов игроков".

"Именно комиссия должна была бы стать драйвером в процессе формирования культуры ответственной игры в Украине. Для этого ей были предоставлены все необходимые полномочия и ресурсы", – говорит Гетманцев.

Коллегиальный принцип деятельности КРАИЛ "не оправдал себя".

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Министр Федоров назвал ликвидацию КРАИЛ "стопроцентным первым шагом для противодействия лудомании и азартным играм в онлайне".

Еще год назад в Верховную Раду был внесен законопроект №9256, которым правительство хотело ликвидировать КРАИЛ. Главными инициаторами там выступали именно Минцифры и Федоров. После его принятия система выдачи лицензий должна быть автоматизирована.

Идея Федорова состоит в том, чтобы полностью убрать человеческий фактор в выдаче лицензий на игорный бизнес.

"Мы не победим коррупцию, если полностью не автоматизируем эту сферу", – сказал Федоров LIGA.net в августе 2023 года.

Однако не все согласны, что одна ликвидация комиссии поможет решить проблему с зависимыми военными. Нардеп Ярослав Железняк говорит LIGA.net: "Петиция актуальна. Но это как бороться с алкоголизмом с помощью сухого закона".

Государство легализовало игорный бизнес, но не построило всю необходимую инфраструктуру контроля. Отсюда и проблемы.

"Здесь нет волшебной таблетки. Нужен ряд решений, которые нужно принять. И они сложные, поэтому быстрого результата не будет", – считает Железняк.

Комиссии нужно дать больше времени для результата – так в интервью LIGA.net отвечал глава КРАИЛ Иван Рудый на упреки в неэффективности: "У нелегальных операторов есть очень много сайтов-зеркал. Если легальный оператор по закону может работать только на одном сайте, то нелегалы имеют по 1000 зеркал".

Нелегальные зеркала создаются очень быстро, и с ними трудно бороться, резюмировал глава комиссии Рудый. Он признал, что проблемы с зависимостью военных есть. И даже предлагал вариант решения.

Военные говорят: нужно действовать более решительно.

"Мы теряем бойцов". Как зависимость разрушает армию

Следует создать реестр лиц, которым должен быть ограничен доступ к онлайн-казино. А командирам – разрешить вносить в этот реестр подчиненных бойцов, страдающих лудоманией. С таким призывом глава КРАИЛ обратился к депутатам в январе.

Рудый признал, что некоторые бойцы могут проиграть всю свою зарплату.

"Я предлагаю на период войны внести командиров подразделений в статус родственников первой степени родства и дать возможность запрещать своим подчиненным играть в азартные игры, если они видят такую проблему", – объяснял тогда глава комиссии.

Эту идею реализовать не успели – Павел Петриченко выложил петицию, а власти взялись за ликвидацию КРАИЛ. В Минцифре LIGA.net объясняют: власть создала рабочую группу, будут искать решения.

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Тянуть с этим вопросом нельзя, отмечает Петриченко. Нужно ограничить участие военных в онлайн-казино – хотя бы во время военного положения. Он предлагает два варианта: верификация игроков через банковские карты или территориальное ограничение.

"Касательно первого – НБУ видит, на какие карты заходят деньги из воинских частей. Второго – обязать провайдеров блокировать сайты онлайн-казино в прифронтовой зоне. Но этот вариант не самый лучший. Большинство военных заходят в интернет через Старлинки", – говорит Петриченко LIGA.net.

Но Гетманцев на такие предложения говорит: проблема лудомании комплексная и не ограничивается только военнослужащими. Потому и подойти к ней хотят шире. Идет ли речь о запрете онлайн-казино для военных – Гетманцев не говорит.

Петриченко напоминает: в ломбардах в прифронтовых городах можно увидеть дроны, тепловизоры, генераторы: "Многие волонтеры эти товары перекупают и снова передают в армию".

Зависимый боец "просто выпадает из процесса войны и службы", добавляет он: "Занимается только тем, что занимает деньги. Командиры залезть в телефон каждого бойца не могут. Ситуация приобрела такие масштабы, что просто низовыми методами уже не справиться".