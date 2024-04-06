"Доступ військових до онлайн-казино треба заборонити. Ситуація набула таких масштабів, що низовими методами уже не впоратися", – говорить LIGA.net військовий 59 бригади Павло Петриченко.

Він написав петицію до президента Володимира Зеленського. 25 000 підписів вдалося набрати вже за кілька годин після публікації.

Швидкою була і реакція влади. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова фінансового комітету Данило Гетманцев згадали про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Саме ця комісія мала збирати дані про поширення лудоманії серед українців, і військових зокрема, та проводити інформаційну кампанію. Але вона не впоралася, каже LIGA.net Гетманцев.

Комітет ВР вже схвалив законопроєкт (9256-д) про ліквідацію комісії та посилення контролю за гральним бізнесом. Тепер документ мають винести на голосування.

У пресслужбі Мінцифри LIGA.net кажуть: вже стартувала робоча група. Будуть напрацьовувати необхідні зміни до законів та шукати ефективне рішення для боротьби з проблемою.

Що військові кажуть про проблему та як влада збирається посилити контроль над азартними іграми: розбір LIGA.net.

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"Ломбарди забиті волонтерським майном". Петиція

"Волонтерським майном забиті ломбарди у прифронтових зонах. Жодні донати онлайн-казино не компенсують шкоди, якої вони завдали армії", – каже LIGA.net молодший сержант Петриченко.

Військовий просить заборонити рекламу азартних ігор з використанням символіки Збройних сил України та будь-яких натяків на армію або згадки про допомогу військовим.

Петиція пропонує заборонити: 1) військовим частинам – брати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних осіб, 2) ломбардам – приймати дрони, тепловізори та інші товари подвійного призначення, 3) провайдерам – надавати доступ до сайтів нелегальних казино.

Фінансовий комітет Ради та Мінцифри у день публікації петиції згадали про законопроєкт щодо ліквідації КРAIЛ. Документ доповнили нормами, які посилюють контроль, розповідає LIGA.net член комітету Ярослав Железняк (фракція Голос).

"Цей проєкт був уже внесений, ми його навіть підтримали. Але тепер до нього були додані норми, які спрямовані на посилення контролю. Щодо порушень щодо реклами зокрема", – говорить нардеп.

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Того ж дня президент Зеленський доручив СБУ, Держспецзвʼязку, Мінцифри та РНБО зібрати аналітику щодо онлайн-казино. А згодом анонсував: готують кроки, які "додадуть необхідного контролю".

У самій КРАІЛ ситуацію не коментують. LIGA.net відправила комісії інформаційний запит, на момент публікації відповіді не отримала.

У лютому голова комісії у розмові з журналістами LIGA.net заявляв: "Ліквідувати КРАІЛ не можна. А регулятор потрібен".

Великі бюджети та агресивна подача. Ринок реклами

Легалізували ринок азартних ігор в Україні чотири роки тому. Зокрема, і онлайн-казино. Тоді голова комітету з питань фінансів Гетманцев (СН) анонсував: бюджет отримає колосальні прибутки.

І податки дійсно збільшувалися з кожним роком. У 2021 році – майже 205 млн грн. Наступного – 730,9 млн. 2023-го – вже 10,4 млрд грн.

У Нацбанку пояснювали: у 2023 році обіг грального бізнесу на місяць становив 12-15 млрд грн. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник торік на засіданні Тимчасової слідчої комісії розповів, що українці щодня витрачали в онлайн-казино близько 400 млн грн.

Реклама у Києві (Фото: Олександр Смирнов/Facebook)

Азартні ігри – це "великі гравці" на рекламному ринку. До 2020-го така реклама була незаконною. Коли бізнес узаконили, почала зростати і частка азартного сегменту в рекламі.

Наприклад, в онлайн-медіа. Інститут масової інформації наводить дані за червень-жовтень 2023 року: частка прихованої реклами на користь грального бізнесу в стрічках новин зросла з 12,4% до 16,4%.

Онлайн-казино мають великі бюджети, важливі для українських платформ і сайтів, пояснює LIGA.net член правління Всеукраїнської рекламної коаліції Анастасія Байдаченко.

Але велика проблема в тому, що казино – одна з найбільших категорій реклами саме на неліцензійних сайтах. "Наприклад, із піратськими фільмами. І там дійсно агресивна реклама. Це сповільнює багато процесів інтеграції міжнародних платформ до нас. Того ж Amazon, наприклад", – говорить Байдаченко.

Фактично онлайн-казино фінансують нелегальні сайти, додає вона. І це нехороша ознака для інтеграції України в Євросоюз.

Редакція LIGA.net також звернулася за коментарем до кількох казино, які мають ліцензію, однак відповіді не отримала.

"Чарівної пігулки немає". Хто хоче ліквідувати КРAІЛ

Після публікації петиції та реакції суспільства у Раді й уряді вирішили підняти питання ліквідації "азартної" комісії. Повноваження регулятора у такому випадку перейдуть до Мінцифри.

Регулятор мав зробити декілька кроків для покращення ситуації на ринку, але не зміг, пояснює LIGA.net голова парламентського комітету з питань фінансів Гетманцев. Наголошує, що комісія "мала зробити акцент не на зʼясуванні стосунків та поділі влади всередині самої себе, а на захисті інтересів гравців".

"Саме комісія повинна була б стати драйвером у процесі формування культури відповідальної гри в Україні. Для цього їй були надані усі необхідні повноваження і ресурси", – говорить Гетманцев.

Колегіальний принцип діяльності КРАІЛ "не виправдав себе".

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Міністр Федоров назвав ліквідацію КРАІЛ "стовідсотковим першим кроком з протидії лудоманії та азартних ігор в онлайні".

Ще рік тому до Верховної Ради був внесений законопроєкт №9256, яким уряд хотів ліквідувати КРАІЛ. Головними ініціаторами там виступали саме Мінцифри і Федоров. Після його ухвалення система видавання ліцензій має бути автоматизована.

Ідея Федорова полягає в тому, щоб повністю прибрати людський фактор у видаванні ліцензій на гральний бізнес.

"Ми не переможемо корупцію, якщо повністю не автоматизуємо цю сферу", – казав Федоров LIGA.net у серпні 2023 року.

Однак не всі погоджуються, що одна ліквідація комісії допоможе вирішити проблему із залежними військовими. Нардеп Ярослав Железняк каже LIGA.net: "Петиція на часі. Але це як боротися з алкоголізмом за допомогою сухого закону".

Держава легалізувала гральний бізнес, але не побудувала всю необхідну інфраструктуру контролю. Звідси й проблеми.

"Тут немає чарівної пігулки. Потрібна низка рішень, які треба ухвалити. І вони складні, тому швидкого результату не буде", – вважає Железняк.

Комісії треба дати більше часу для результату – так в інтерв'ю LIGA.net відповідав голова КРАІЛ Іван Рудий на закиди щодо неефективності: "У нелегальних операторів є дуже багато сайтів-дзеркал. Якщо легальний оператор згідно закону може працювати лише на одному сайті, то нелегали мають по 1000 дзеркал".

Нелегальні дзеркала створюються дуже швидко, і з ними важко боротись, резюмував голова комісії Рудий. Він визнав, що проблеми із залежністю військових є. І навіть пропонував варіант вирішення.

Військові кажуть: треба діяти рішучіше.

"Ми втрачаємо бійців". Як залежність руйнує армію

Потрібно створити реєстр осіб, яким має бути обмежений доступ до онлайн-казино. А командирам – дозволити вносити до цього реєстру підлеглих бійців, які страждають на лудоманію. Із таким закликом голова КРАІЛ звернувся до депутатів у січні.

Рудий визнав, що деякі бійці можуть програти всю свою зарплату.

"Я пропоную на період війни внести командирів підрозділів до статусу родичів першого ступеня спорідненості та дати можливість забороняти своїм підлеглим грати в азартні ігри, якщо вони бачать таку проблему", – пояснював тоді голова комісії.

Цю ідею реалізувати не встигли – Павло Петриченко виклав петицію, а влада взялася за ліквідацію КРAІЛ. У Мінцифри LIGA.net пояснюють: влада створила робочу групу, шукатимуть рішення.

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Тягнути із цим питанням не можна, наголошує Петриченко. Потрібно обмежити участь військових в онлайн-казино – хоча б на час воєнного стану. Він пропонує два варіанти: верифікація гравців через банківські карти або територіальне обмеження.

"Щодо першого – НБУ бачить, на які карти заходять гроші з військових частин. Щодо другого – зобов'язати провайдерів блокувати сайти онлайн-казино у прифронтовій зоні. Але цей варіант не найкращий. Більшість військових заходять в інтернет через старлінки", – каже Петриченко LIGA.net.

Але Гетманцев на такі пропозиції каже: проблема лудоманії є комплексною і не обмежується лише військовослужбовцями. Тому і підійти до неї хочуть ширше. Чи йтиметься про заборону онлайн-казино для військових – Гетманцев не говорить.

Петриченко нагадує: у ломбардах у прифронтових містах можна побачити дрони, тепловізори, генератори: "Багато волонтерів ці товари перекуповують та знову передають в армію".

Залежний боєць "просто випадає з процесу війни і служби", додає він: "Займається лише тим, що позичає гроші. Командири залізти у телефон кожного бійця не можуть. Ситуація набула таких масштабів, що просто низовими методами уже не впоратися".