Президент Владимир Зеленский провел ротации в Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) и Службе внешней разведки (СВР). Алексей Данилов, который был секретарем с 2019 года, уволен. На его место пришел Александр Литвиненко, возглавлявший СВР.

Литвиненко сказал LIGA.net, что о своем назначении в СНБО узнал сегодня. В настоящее время занимает должность и входит в курс дел.

Эти кадровые изменения – "обычная ротация", заверил LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Но член комитета по вопросам нацбезопасности Соломия Бобровская (фракция Голос) убеждена: "Перестановки свидетельствуют об одном – глава Главного управления разведки Кирилл Буданов усиливает свое влияние".

Почему Зеленский уволил Данилова, кто такой Литвиненко и какие опасности могут быть в этой ротации – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Данилов занимал должность секретаря СНБО более 4,5 лет. На его место пришел Александр Литвиненко, до этого три года возглавлявший Службу внешней разведки.

СВР возглавил генерал-лейтенант Олег Иващенко.

LIGA.net обратилась за комментарием к Данилову, но ответа пока не получила. В Facebook политик поблагодарил президента "за доверие и возможность быть причастным к написанию великой истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема".

Литвиненко от комментариев по поводу новой должности отказался.

Что известно о новых назначениях Александр Литвиненко, новый секретарь СНБО. Родился в Киеве. Окончил институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ в Москве. Работал в СБУ и Национальном институте стратегических исследований. С 2014 по 2019 был заместителем секретаря СНБО. До вторжения неоднократно комментировал вопросы безопасности и войны, в том числе и в нескольких интервью



Олег Иващенко, новый глава СВР. О нем известно совсем немного. В 2017-2019 годах был заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины по разведке, в 2021 году занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки. В марте 2022 за участие в боевых действиях получил орден Богдана Хмельницкого. . Родился в Киеве. Окончил институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ в Москве. Работал в СБУ и Национальном институте стратегических исследований. С 2014 по 2019 был заместителем секретаря СНБО. До вторжения неоднократно комментировал вопросы безопасности и войны, в том числе и в нескольких интервью LIGA.net. О нем известно совсем немного. В 2017-2019 годах был заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины по разведке, в 2021 году занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки. В марте 2022 за участие в боевых действиях получил орден Богдана Хмельницкого.

Увольнение Данилова советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net называет обычными кадровыми ротациями. "Президент говорит об этом достаточно много, что будет усиливать и менять команду. Потому что... каждый этап войны нуждается в динамизации процессов", – утверждает он.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Такие кадровые перестановки на самом деле могут свидетельствовать об усилении влияния и роли главы Главного управления разведки МО Кирилла Буданова – как в Офисе президента, так и среди разведывательных структур, говорит LIGA.net член комитета по нацбезопасности Соломия Бобровская (Голос).

"Монополия не приводит к здоровой конкуренции, особенно когда речь идет о рычагах влияния на президента с разных команд", – говорит она.

Нардеп из оборонного комитета Федор Вениславский (Слуга народа) называет LIGA.net смену секретаря СНБО "несколько запоздалой". "Для СНБО точно будет лучше, чем было", – считает он.

"Это мое субъективное (впечатление. – Ред.). Приходилось с ним (Даниловым. – Ред.) в начале войны общаться по некоторым проектам, направленным на усиление наших способностей. Он мог помочь, но не захотел. В результате проект было реализовано на полгода позже", – рассказывает Вениславский.

"Очень положительно" нардеп оценивает изменения для СВР.

Справка Служба внешней разведки осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сфере. Среди прочего она выявляет и определяет степень внешних угроз национальной безопасности Украины. Служба внешней разведки осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сфере. Среди прочего она выявляет и определяет степень внешних угроз национальной безопасности Украины.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Литвиненко сказал LIGA.net, что сейчас входит в курс дел. Какие задачи перед ним поставил президент – не уточнил.

Президент Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Данилова переведут на другое направление. Более подробная информация об этом будет позже, добавил он. "Безусловно, мы еще увидим Данилова, работающим в пользу Украины", – заверил LIGA.net Подоляк.

Эта "ротация" означает также усиление роли спецслужб в общей безопасности государства, считает Бобровская.

"Теперь стратегическая компонента безопасности государства будет базироваться вокруг призмы спецслужб и усиления их роли", – говорит депутат.

В настоящее время Буданов "подмял" под себя одновременно и ГУР, и СВР, и СНБО, предупреждает собеседник LIGA.net в комитете: "И основная опасность здесь – сосредоточение монополии влияния на президента".