Президент Володимир Зеленський провів ротації у Раді нацбезпеки і оборони (РНБО) та Службі зовнішньої розвідки (СЗР). Олексія Данілова, який був секретарем з 2019 року, звільнено. На його місце прийшов Олександр Литвиненко, який очолював СЗР.

Литвиненко сказав LIGA.net, що про своє призначення в РНБО дізнався сьогодні. Наразі переймає посаду та входить у курс справ.

Ці кадрові зміни – "звичайна ротація", запевнив LIGA.net радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Але член комітету з питань нацбезпеки Соломія Бобровська (фракція Голос) переконана: "Перестановки свідчать про одне – очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов посилює свій вплив".

Чому Зеленський звільнив Данілова, хто такий Литвиненко та які небезпеки можуть бути у цій ротації – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Данілов обіймав посаду секретаря РНБО понад 4,5 року. На його місце прийшов Олександр Литвиненко, який до цього три роки очолював Службу зовнішньої розвідки.

СЗР натомість очолив генерал-лейтенант Олег Іващенко.

LIGA.net звернулася за коментарем до Данілова, але відповіді наразі не отримала. У Facebook політик подякував президенту "за довіру і можливість бути причетним до написання великої історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення".

Литвиненко від коментарів щодо нової посади відмовився.

Що відомо про нові призначення Олександр Литвиненко, новий секретар РНБО. Народився у Києві. Закінчив інститут криптографії, зв’язку і інформатики академії ФСБ у Москві. Працював в СБУ та Національному інституті стратегічних досліджень. З 2014-го по 2019-й був заступником секретаря РНБО. До великого вторгнення неодноразово коментував питання безпеки та війни, зокрема в кількох інтерв'ю



Олег Іващенко, новий голова СЗР. Про нього відомо зовсім небагато. У 2017-2019 роках був заступником начальника Генерального штабу ЗС України з розвідки, у 2021 році обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки. У березні 2022 року за участь у бойових діях отримав орден Богдана Хмельницького. . Народився у Києві. Закінчив інститут криптографії, зв’язку і інформатики академії ФСБ у Москві. Працював в СБУ та Національному інституті стратегічних досліджень. З 2014-го по 2019-й був заступником секретаря РНБО. До великого вторгнення неодноразово коментував питання безпеки та війни, зокрема в кількох інтерв'ю LIGA.net. Про нього відомо зовсім небагато. У 2017-2019 роках був заступником начальника Генерального штабу ЗС України з розвідки, у 2021 році обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки. У березні 2022 року за участь у бойових діях отримав орден Богдана Хмельницького.

Звільнення Данілова радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі LIGA.net називає звичайними кадровими ротаціями. "Президент говорить про це досить багато, що буде підсилювати та змінювати команду. Тому що... кожен етап війни потребує динамізації процесів", – стверджує він.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Такі кадрові перестановки насправді можуть свідчити про посилення впливу і ролі очільника Головного управління розвідки МО Кирила Буданова – як в Офісі президента, так і серед розвідувальних структур, говорить LIGA.net член комітету з питань нацбезпеки Соломія Бобровська (Голос).

"Монополія не призводить до здорової конкуренції, особливо коли йдеться про важелі впливу на президента з різних команд", – каже вона.

Натомість нардеп з оборонного комітету Федір Веніславський (Слуга народу) називає LIGA.net зміну секретаря РНБО "дещо запізнілою". "Для РНБО точно буде краще, ніж було", – вважає він.

"Це моє суб‘єктивне (враження. – Ред.). Доводилося з ним (Даніловим. – Ред.) на початку війни спілкуватися щодо деяких проєктів, спрямованих на посилення наших спроможностей. Він міг допомогти, але не захотів. У результаті проєкт було реалізовано на пів року пізніше", – розповідає Веніславський.

"Дуже позитивно" нардеп оцінює зміни для СЗР.

Довідка Служба зовнішньої розвідки здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Серед іншого, вона виявляє та визначає ступінь зовнішніх загроз національній безпеці України. Служба зовнішньої розвідки здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Серед іншого, вона виявляє та визначає ступінь зовнішніх загроз національній безпеці України.

ЩО ДАЛІ. Литвиненко сказав LIGA.net, що зараз входить у курс справ. Які завдання перед ним поставив президент – не уточнив.

Президент Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Данілова переведуть на інший напрямок. Детальніша інформація про це буде пізніше, додав він. "Безумовно, ми ще побачимо Данілова працюючим на користь Україні", – запевнив LIGA.net Подоляк.

Ця "ротація" означає також посилення ролі спецслужб у загальній стратегії безпеки держави, вважає Бобровська.

"Тепер стратегічна безпекова компонента держави буде базуватись навколо призми спецслужб і посилення їхньої ролі", – говорить депутатка.

Наразі Буданов "підім'яв" під себе одночасно і ГУР, і СЗР, і РНБО, попереджає співрозмовник LIGA.net у комітеті: "І основна небезпека тут – у зосередженні монополії впливу на президента".