"Будет хорошая зарплата в РФ. Поджог – до $1000". Как ФСБ расшатывает Украину: 5 примеров

Планировали поджоги военной техники в Одессе, собирали информацию о перемещении военных и управлении ПВО, готовили разбойные нападения. Пока внимание всего мира приковано к войскам РФ на украинской границе, спецслужбы Кремля продолжают тайную войну в украинских городах.

Задача РФ остается неизменной: комплексно дестабилизировать ситуацию в Украине и посеять панику, говорит LIGA.net источник в правоохранительных органах. Для этого используются все возможные средства и способы – от псевдоминирований до подготовки терактов и кибератак, расширения географии и вовлечения большего количества участников.

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ПСЕВДОМИНИРОВАНИЕ: НАКРЫЛО ВСЮ УКРАИНУ

Абсолютный тренд, который набирает обороты в регионах с начала года, – это массовое псевдоминирование школ, детских садов и госучреждений. "Таких масштабов в Украине мы еще не фиксировали", – утверждает собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

Сообщения о минировании школ поступали в Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Бердянске, Николаеве, Чернигове, Черкассах, Одессе, Кривом Роге, Виннице. В Николаеве, помимо этого, информировали о минировании горсовета, в Чернигове, Житомире и Полтаве – больниц и торговых центров, в Виннице – жилой пятиэтажки. Во Львове взрывотехникам пришлось выезжать в ТРЦ Форум Львов, в Киеве – ТРЦ River Mall, Gulliver, Украина, Ocean Plaza, аэропорты Киев (Жуляны) и Борисполь, ОАСК, станции метро. И это не полный список.

"Минируют все школы, детские сады, колледжи. Это больше 200 учреждений. Люди нервничают", – рассказывает LIGA.net житель Запорожья, сотрудник Запорожского национального университета Евгений Сокульский. По его словам, ситуация несколько стабилизировалась только с конца прошлой недели.

В Харькове сообщения о минировании начали поступать еще с октября, говорит LIGA.net местный житель Александр Суханов: "Сначала разных госучреждений, потом аэропорта, мэрии. В январе усилилось настолько, что почти каждый день появлялись сообщения о минировании всех школ Харькова. ГСЧС и полиция уже устали всех эвакуировать".

По его словам, силовики не могут проверить все школы, поэтому проверяют избирательно (в правоохранительных органах утверждают, что едут на все без исключения вызовы – c кинологами и взрывотехниками). "Пока ни одного взрывного устройства не найдено. Хотя с точки зрения безопасности это критический вопрос", – отметил он.

В четырех городах – Кривом Роге, Бердянске, Николаеве и Черкассах – местные власти были вынуждены временно перевести все школы на дистанционку из-за системной угрозы их минирования.

20 января взрывчатку искали в Офисе президента – и тоже не нашли.





Большинство сообщений поступает к силовикам через e-mail с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. "В 99% случаев это искусственные минирования, инспирированные Россией", – объясняет собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.Большинство сообщений поступает к силовикам через e-mail с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По данным СБУ, к волне псевдоминирований привлекают и граждан Украины, которым кураторы из России обещают анонимность и дают четкие инструкции: "Чаще всего злоумышленники (исполнители в Украине. – Ред.) не понимают до конца всех возможных последствий".

21 января СБУ задержала студента в Кривом Роге. По данным следствия, "с помощью спецслужб России" он сделал фейковое "минирование" горного колледжа. 25 января в Черкасской области СБУ, как утверждает, раскрыла сеть провокаторов, на счету которых – целая серия ложных сообщений о минированиях. Для этого они якобы использовали закрытые telegram-чаты, управляемые с территории РФ.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах отдельно подчеркнул, что это сознательная спецоперация российских спецслужб.

Президент Владимир Зеленский уверен, что таким способом РФ хочет максимально расшатать Украину: "Им нужна ежедневная провокация".

ОДЕССА: ЗАКАЗ НА ПОДЖОГИ ОФИСОВ И ТЕХНИКИ ВСУ

А это уже без приставки "псевдо". 10 января сотрудники СБУ сообщили о разоблачении агента российской военной разведки, который якобы планировал серию терактов в Одесской области. Его "взяли", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений: ставил задачу поджечь военную технику ВСУ и передал деньги за предыдущий поджог.

"Он уже организовал поджог военного авто ВСУ в Одессе в декабре 2021-го, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам", – отметили в СБУ.

По информации СБУ, агентом оказался иностранец, который периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторы действуют с территории непризнанного Приднестровья.

Следующими мишенями в Одессе должны были стать "офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, военная техника". Российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы наличия в Одесской области пророссийского "подполья".

"За пределами Одессы уже, наверное, мало помнят серию взрывов в 2015 году, – среди них несколько, связанных с волонтерами. В Одессе помнят. И когда СБУ сообщает, что в планах этого человека был подрыв волонтерских организаций, то это прямой отсыл к 2015-му, а отсюда – страх и паника", – объясняет LIGA.net местная жительница Людмила Ямщикова.

В 2014-2015 годах в Одессе в течение нескольких месяцев произошли несколько десятков взрывов, в том числе в/рядом с офисами Автомайдана, Правого сектора, Самопомощи, Азова, в нескольких офисах волонтерских организаций (например, Мы с армией), ресторанах и клубах, ресторанах волонтеров, магазинах патриотических товаров, под рекламными щитами с надписью "Крым – это Украина".

Подрывали даже здание одесской СБУ и ж/д мост. В СБУ не исключали, что целью этих взрывов было именно запугивание волонтеров.

По словам Ямщиковой, в Одессе уже несколько лет не используют формулировку "волонтерские офисы", – волонтеры давно переформатировали свою работу. Сама фраза "планировал подрывать волонтерские офисы" звучит как чужой нарратив, считает она: "Возможно, это подрывник получил такое задание, дословно".

СБУ опубликовала отдельные фрагменты разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем. "Будет хорошая зарплата в РФ", – говорит подозреваемый в сотрудничестве с РФ потенциальному исполнителю и называет суммы: от $800 до $1000 – если сгорит склад волонтеров.

Собеседники, как следует из аудио, обсуждали:

– повреждение памятника Героев Небесной Сотни в Одессе;

– поджог офисных помещений организаций, помогающих военным;

– сотрудничество с российской разведкой;

– навыки стрельбы из гранатомета;

– планирование серии терактов, в том числе в воинской части.

В одесском управлении СБУ LIGA.net отказались комментировать действия, предположительно, агента РФ: "Эта история еще продолжается, поэтому следователи очень осторожно дают информацию".

ХАРЬКОВ: СБОР ДАННЫХ ОБ ОРУЖИИ, ОТПРАВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Спецназовцы СБУ из центра спецопераций "А" задержали в Харькове участника агентурной сети спецслужб РФ: собирал информацию о новейших украинских системах оружия для передачи России. По данным СБУ, его завербовал представитель террористической организации МГБ ДНР, куратором схемы был кадровый сотрудник ФСБ РФ. Подозреваемый работал на российские спецслужбы с апреля 2020 года.

Агент должен был собирать данные о местах базирования и перемещении военных, а также другие данные в сфере обороны. Полученную информацию он передавал по электронным каналам связи представителям боевиков и сотрудникам ФСБ РФ.

В СБУ утверждают, что не допустили утечки информации из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере, которую российский агент пытался получить в одном из институтов Харькова.

В Харьковской области в конце января "хлопнули" схему незаконной переправки в РФ комплектующих к огнестрельному оружию. К организации противоправной деятельности была причастна жительница региона. Она отправляла "посылки" сообщникам в РФ через международные сервисы одного из почтовых операторов.

В целом обстановка в Харькове и области относительно спокойна, говорит местный житель Александр Суханов – несмотря на заявление президента о возможной оккупации города (позже он дал понять, что его неправильно поняли: "Не будет никогда оккупирован!! Никогда!"

"В январе в харьковских соцсетях активно публиковали информацию, связанную с возможным наступлением РФ на область, и в целом нагнетание есть, – рассказывает Суханов. – Скрин из программы CNN, где Харьков якобы прописали российским городом, разлетелся очень неплохо ( это оказалось фейком ). Но в основном люди в комментах настроены позитивно и не реагируют на провокации. Некоторые паблики постят фото из Донецка, таким образом пытаясь показать, что ждет Харьков в случае оккупации".

Власти не показывают никаких действий по подготовке, говорит он: "У военных все засекречено. Неизвестно, проводят ли они тренировки".

ЖИТОМИР: ПОДГОТОВКА РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ

Украинские контрразведчики в январе провели масштабную операцию в Житомире и Харькове: выявили организованную группировку, которую "координировали представители спецслужб РФ". У них изъяли взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы, технику.

Организаторов – двое, говорит LIGA.net пресс-офицер управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк. Один с гражданством РФ.

Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали "кандидатов" в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета. "Их остановили на этапе подготовки", – утверждает Мартынюк.

Организаторы группы, по данным СБУ, занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений в Житомире и Харькове.

"При подборе потенциальных объектов для разбойных нападений в Житомирской области они преследовали две цели: возможная дестабилизация ситуации в регионе – это в приоритете, и собственное обогащение", – отметила Мартынюк.

Среди потенциальных объектов группировки в СБУ называют городские объекты, в том числе коммерческой сферы.

КИЕВ: СБОР ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННЫХ

В Киеве в конце января СБУ задержала мужчину, который, по данным следствия, был агентом террористической организации МГБ ДНР. По информации Офиса генпрокурора, его завербовали подконтрольные спецслужбам России боевики, когда тот посещал родственников на временно оккупированных территориях.

По заданию кураторов он собирал информацию об украинских военных, сотрудниках Службы безопасности Украины и контрразведывательных действиях против российских спецслужб, пишут в прокуратуре.

Следствие считает, что он передавал данные кураторам во время личных встреч в Донецкой области или через защищенные каналы связи.

СПРАВКА. В 2020 году военная разведка раскрыла больше 30 агентов, которые собирали разведданные, в том числе об организации военного управления в ВСУ. Для этого представители российских спецслужб создавали в Украине агентурные сети.

Например, в Днепропетровской области, по данным следствия, бывший чиновник одного из подразделений ВС ВСУ собирал и пытался передать спецслужбам РФ секретные материалы об организации системы управления противовоздушной обороны. Флешку с закрытыми оборонными данными изъяли у него при обыске.

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