В России стартовал очередной весенний призыв. С 1 апреля по 15 июля 2024 года на срочную службу в армию окупантов планируют привлечь 150 000 граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Призыв этого года – составляющая общей мобилизации в РФ, говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

Для Украины это один из маркеров того, что российский диктатор Владимир Путин планирует продолжать большую войну и проверенную тактику мясных штурмов, добавляет LIGA.net военный аналитик, основатель БО Реактивная почта Павел Нарожный.

Какие риски для Украины могут нести российские призывники и когда ждать их появления на поле боя – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 31 марта Путин подписал указ о весеннем призыве на 150 000. Впервые призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет (верхний предел повышен с 27 до 30 лет с 1 января 2024 года).

РФ также анонсировала незаконный призыв на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Справка Призыв на оккупированных территориях является военным преступлением. Женевская конвенция запрещает оккупантам принуждать гражданских лиц на оккупированных территориях к службе в оккупационных вооруженных или вспомогательных силах. Также оккупантам не разрешается оказывать давление или пропагандировать добровольное поступление на службу. Призыв на оккупированных территориях является военным преступлением. Женевская конвенция запрещает оккупантам принуждать гражданских лиц на оккупированных территориях к службе в оккупационных вооруженных или вспомогательных силах. Также оккупантам не разрешается оказывать давление или пропагандировать добровольное поступление на службу.

В частности, как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, на оккупированной территории Луганской области оккупанты планируют затащить в свое войско мужчин 1994-2006 годов рождения.

На территории оккупированного Крыма украинцев будут принуждать к службе через угрозы уголовного преследования, предупреждает представительство президента Украины: "Уже известно о 520 случаях, из которых 206 – то есть 40% – после 24 февраля 2022 года".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Военное руководство страны-агрессора обещает, что российских призывников не будут отправлять на оккупированные территории Украины и они не будут участвовать в боевых действиях.

Но есть определенный элемент интриги в том, окажутся ли эти 150 000 оккупантов на территории Украины именно в статусе срочников, где они будут проходить службу, говорит LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"В изнасилованной российской Конституции прописано, что и полуостров Крым, и Херсонская, и Запорожская области – это якобы Российская Федерация, – напоминает он. – Россия вполне может воспользоваться этим и отправить их служить на оккупированные украинские территории".

В зоне боевых действий срочники, скорее всего, появятся не сразу – они должны хотя бы три месяца находиться в местах базирования воинских частей для прохождения базовой подготовки, добавляет он.

Учитывая опыт предыдущих скандальных ситуаций, когда, вопреки обещаниям, срочники появлялись в зоне боевых действий, вероятнее всего, сначала призывников будут склонять к подписанию контракта, предполагает военный обозреватель.

Фото: Maxim Shipenkov / EPA

Внесенные в российские законы изменения, позволяющие заключать контракт через месяц службы, довольно быстро могут превратить нынешних призывников в контрактников, уточняет Мельник.

"Нельзя с уверенностью говорить, что все 150 000 будут сразу задействованы в войне, но значительное количество пополнит именно ряды боевых частей, – говорит он. – К контрактникам применяются разные методы – от обещаний до запугивания и обмана".

Тех, кто не подпишет контракт, могут направить в приграничные регионы Белгородской, Брянской и Курской областей. Это высвободит часть контрактников, которых с пограничья так же перебросят в зону боевых действий, добавляет аналитик Центра Разумкова.

Поэтому этот призыв следует рассматривать как составляющую всеобщей мобилизации.

Путин объявил о мобилизации в сентябре 2022 года, напоминает Мельник. И она продолжается. Но с учетом предыдущего опыта ее проводят не в таких масштабах и более скрытыми методами.

"Главным образом – путем увеличения материальных стимулов, через административные методы принуждения, – объясняет он. – Это дает, по разным оценкам, от 20 до 30 000 новобранцев ежемесячно".

Фото: Аркадия Будницкий / EPA

ЧТО ДАЛЬШЕ. Любое увеличение российской армии – это потенциальная угроза для Украины, отмечает Нарожный.

"Россияне на фронте продолжают пехотные атаки небольшими группами. Массированного использования техники мы не видим, – говорит он. – Вся тактика Путина построена на больших человеческих жертвах. Поэтому масштабный призыв – один из маркеров того, что Путин будет продолжать воевать этой же тактикой".

Можно с уверенностью утверждать, что Россия готовится к наступлению, – добавляет Мельник. Но, скорее всего, речь идет о наступлении на одном из оперативных направлений. Об этом предупреждает и ISW.

"Вряд ли Россия способна перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Но вероятнее всего, что на одном из участков будет такая попытка прорыва", – убежден эксперт Центра Разумкова.

Наступление может произойти только на линии столкновения, на которой сейчас ведутся активные боевые действия, соглашается Нарожный. Наступать через Сумскую или Харьковскую области либо через Беларусь для россиян означает удлинение линии фронта и огромные логистические проблемы.

"Первое наиболее вероятное направление – Купянско-Лиманское, это позволит россиянам существенно улучшить железнодорожную логистику для обеспечения группировки в районе Бахмута, – считает военный аналитик. – Или Угледар, чтобы обезопасить для себя азовское побережье и сократить линию фронта".

Но для этого нужна ударная группировка, подготовка которой будет очевидна, говорит Мельник: "Должна быть аномальная концентрация человеческих ресурсов и техники. Это не останется незамеченным".