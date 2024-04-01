В Росії стартував черговий весняний призов. З 1 квітня до 15 липня 2024 року на строкову службу до армії окупантів планують залучити 150 000 громадян віком від 18 до 30 років.

Цьогорічний призов – складова загальної мобілізації в РФ, каже LIGA.net військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник.

Для України це один з маркерів того, що російський диктатор Володимир Путін планує продовжувати велику війну і перевірену тактику м’ясних штурмів, додає LIGA.net військовий аналітик, засновник БО Реактивна пошта Павло Нарожний.

Які ризики для України можуть нести російські призовники та коли очікувати їхньої появи на полі бою – коротко.

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ЩО СТАЛОСЯ. 31 березня Путін підписав указ про весняний призов на 150 000. Вперше призову підлягатимуть чоловіки віком від 18 до 30 років (верхню межу підвищено з 27 до 30 років з 1 січня 2024).

РФ також анонсувала незаконний призов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Довідка Призов на окупованих територіях є воєнним злочином. Женевська конвенція забороняє окупантам примушувати цивільних осіб на окупованих територіях до служби в окупаційних збройних або допоміжних силах. Також окупантам не дозволяється чинити будь-який тиск чи пропагувати добровільний вступ на службу. Призов на окупованих територіях є воєнним злочином. Женевська конвенція забороняє окупантам примушувати цивільних осіб на окупованих територіях до служби в окупаційних збройних або допоміжних силах. Також окупантам не дозволяється чинити будь-який тиск чи пропагувати добровільний вступ на службу.

Зокрема, як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, на окупованій території Луганської області окупанти планують затягти до свого війська чоловіків 1994-2006 років народження.

На території окупованого Криму українців будуть примушувати до служби через загрозу кримінального переслідування, попереджає представництво президента України: "Уже відомо про 520 випадків, з яких 206 - тобто 40% – після 24 лютого 2022 року".

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Військове керівництво країни-агресора обіцяє, що російських призовників не відправлятимуть на окуповані території України й вони не братимуть участі у бойових діях.

Але є певний елемент інтриги у тому, чи опиняться ці 150 000 окупантів на території України саме в статусі строковиків, де вони будуть проходити службу, каже LIGA.net військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"В зґвалтованій російській Конституції прописано, що і півострів Крим, і Херсонська, і Запорізька області – це нібито Російська Федерація, – нагадує він. – Росія цілком може цим скористатись і відправити їх служити на окуповані українські території".

У зоні бойових дій строковики, найімовірніше, з’являться не одразу – вони мають хоча б три місяці перебувати у місцях базування військових частин для проходження базової підготовки, додає він.

З огляду на досвід попередніх скандальних ситуацій, – коли, всупереч обіцянкам, строковики з’являлись у зоні бойових дій, – найімовірніше, що спочатку призовників будуть схиляти до підписання контракту, припускає військовий оглядач.

Фото: Maxim Shipenkov / EPA

Внесені до російських законів зміни, які дозволяють укладати контракт через місяць служби, досить швидко можуть перетворити цьогорічних призовників на контрактників, уточнює Мельник.

"Не можна з певністю казати, що всі 150 000 будуть відразу задіяні у війні, але значна кількість поповнить саме лави бойових частин, – каже він. – До контрактників застосовуються різні методи – від обіцянок до залякування й обману".

Тих, хто не підпише контракт, можуть направити у прикордонні регіони Білгородської, Брянської та Курської областей. Це вивільнить частину контрактників, яких з прикордоння так само перекинуть у зону бойових дій, додає аналітик Центру Разумкова.

Тож цей призов варто розглядати як складову загальної мобілізації.

Путін оголосив мобілізацію у вересні 2022 року, нагадує Мельник. І вона триває. Але з урахуванням попереднього досвіду її проводять не у таких масштабах та більш скритними методами.

"Головним чином – через збільшення матеріальних стимулів, через адміністративні методи примусу, – пояснює він. – Це дає, за різними оцінками, від 20 до 30 000 новобранців щомісяця".

Фото: Arkady Budnitsky / EPA

ЩО ДАЛІ. Будь-яке збільшення російського війська – це потенційна загроза для України, наголошує Нарожний.

"Росіяни на фронті продовжують піхотні атаки невеличкими групами. Масованого використання техніки ми не бачимо, – каже він. – Вся тактика Путіна побудована на великих людських жертвах. Тому масштабний призов – один з маркерів того, що Путін продовжуватиме воювати цією ж тактикою".

Можна з упевненістю стверджувати, що Росія готується до наступу, додає Мельник. Але, найімовірніше, ідеться про наступ на одному з оперативних напрямків. Про це попереджає й ISW.

"Навряд чи Росія здатна перейти у масштабний наступ по всій лінії фронту. Але найвірогідніше, що на одній з ділянок буде така спроба прориву", – переконаний експерт Центру Разумкова.

Наступ може відбутись лише на тій лінії зіткнення, на якій зараз ведуться активні бойові дії, погоджується Нарожний. Наступати через Сумську чи Харківську області або через Білорусь для росіян означає подовження лінії фронту і величезні логістичні проблеми.

"Перший найбільш імовірний напрямок – Куп’янсько-Лиманський, це дозволить росіянам суттєво покращити залізничну логістику для забезпечення угруповання у районі Бахмута, – вважає військовий аналітик. – Aбо Вугледар, щоб убезпечити для себе азовське узбережжя та скоротити лінію фронту".

Але для цього потрібне ударне угрупування, підготовка якого буде очевидною, каже Мельник: "Має бути аномальна концентрація людських ресурсів та техніки. Це не лишиться непоміченим".