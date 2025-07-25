"Все услышали, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах", – заявил президент Владимир Зеленский 23 июля, на второй день массовых протестов из-за принятия скандального закона № 12414. И внес в Раду новый проект, который должен откатить скандал назад и "усилить полномочия НАБУ и САП".

Проблема в том, что за лишение независимости антикоррупционных органов в турборежиме проголосовали 263 народных депутата из разных фракций, больше всего – из Слуги народа. Теперь они вынуждены "откатываться назад" вслед за законом. И один за другим выкладывают в своих соцсетях посты, чтобы объяснить – как так произошло, и призывают "как можно скорее собрать сессию", чтобы все исправить.



ЛИГА.net собрала "стену плача" украинских нардепов в одном месте.