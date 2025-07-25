"Усі почули, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях", – заявив президент Володимир Зеленський 23 липня, на другий день масових протестів через ухвалення скандального закону № 12414. І вніс до Ради новий проєкт, який має відкотити скандал назад та "посилити повноваження НАБУ і САП".

Проблема в тому, що за позбавлення незалежності антикорупційних органів у турборежимі проголосували 263 народны депутати з різних фракцій, найбільше – зі Слуги народу. Тепер вони вимушені "відкочуватись назад" услід за законом. Та один за одним викладають у своїх соцмережах пости, щоб пояснити – як так сталося, і закликають "якнайшвидше зібрати сесію", щоб усе виправити.



LIGA.net зібрала "стіну плачу" українських нардепів в одному місці.