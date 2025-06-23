Пакети підтримки, які Україні виділяла адміністрація Джо Байдена, вичерпуються. А Америка Дональда Трампа не передаватиме зброю Україні. Цілком можливо, що і не продаватиме. Це близько третини від загальної кількості допомоги.

Від такої перспективи постраждає не лише Україна, "боляче" буде передусім військово-промисловому комплексу (ВПК) США, каже LIGA.net військовий аналітик Михайло Самусь: "У ВПК США є питання до Трампа".

Слабке місце України – Patriot, HIMARS, боєприпаси до них і деякі ракети до F-16.

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