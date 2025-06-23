Розбір
Що буде з Україною без зброї США. Три сценарії та нова роль Європи
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Назарій Присяжнюк
Редактор по роботі з даними
Пакети підтримки, які Україні виділяла адміністрація Джо Байдена, вичерпуються. А Америка Дональда Трампа не передаватиме зброю Україні. Цілком можливо, що і не продаватиме. Це близько третини від загальної кількості допомоги.
Від такої перспективи постраждає не лише Україна, "боляче" буде передусім військово-промисловому комплексу (ВПК) США, каже LIGA.net військовий аналітик Михайло Самусь: "У ВПК США є питання до Трампа".
Слабке місце України – Patriot, HIMARS, боєприпаси до них і деякі ракети до F-16.
З цього тексту ви дізнаєтесь:
- що Україна робитиме, коли постачання зброї зі США припиниться;
- скільки грошей Європі тепер потрібно на Україну (інфографіка);
- чи можуть Ізраїль і Південна Корея стати партнерами для України.
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