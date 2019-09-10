Что показал мониторинг судебного рассмотрения дел НАБУ и САП

В марте 2018 году по инициативе Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро был запущен мониторинг судебных слушаний по рассмотрению уголовных производств, которые расследовали детективы НАБУ и в которых публичное обвинение поддерживают прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На тот момент НАБУ и САП работали уже более 2,5 года, но результатом их работы становились лишь переданные в суд обвинительные акты - о конечных судебных решениях по этим делам ничего не было слышно месяцами. Общество вполне ожидаемо начало задаваться вопросом: почему дела в суд передаются, а приговоров как не было, так и нет?

Чтобы ответить на этот вопрос, Совет общественного контроля при НАБУ вместе со своим Секретариатом, а также партнерами - Центром политико-правовых реформ и общественной организацией «Платформа Общественный контроль» - начали мониторинг судебных заседаний. Этот мониторинг имел две важные особенности: во-первых, он охватывал заседания не только в судах, расположенных в Киеве, но и в других регионах; во-вторых, для мониторинга были выбраны не только уголовные производства с большим общественным резонансом (такие как дела в отношении руководства ЗТМК или против одесского мэра), но и производства против менее известных фигурантов. Всего мониторинг охватил 55 уголовных производств, а наблюдатели за полтора года посетили около 450 судебных заседаний.

Для этого мониторинга была разработана специальная методология , а сам процесс имел сразу несколько целей: выяснить, почему в производствах, которые расследовали новосозданные органы, почти отсутствуют приговоры; определить причины существенных задержек судебного разбирательства производств по делам НАБУ и САП; информировать о выявленных обстоятельствах, препятствующих обеспечению неотвратимости наказания за коррупционные преступления. Кроме того, мониторинг позволял выявить недостатки в работе самих детективов и прокуроров, допущенные ими процессуальные нарушения (что, впрочем, возможно осуществить только при наличии достаточного количества приговоров, вступивших в законную силу).

Итак, что удалось обнаружить за полтора года системного мониторинга?

Статистика свидетельствует, что с момента начала деятельности НАБУ и САП в суд было направлено более 200 дел, но обвинительные приговоры вступили в законную силу только для 28 фигурантов.

Мониторинг позволил выявить, что по этим делам лишь чуть больше половины из назначенных судебных заседаний вообще удается провести. Так, из 450 судебных заседаний, посещенных в рамках мониторинга, состоялись лишь 230, причем в 117 случаях из 220 заседаний, которые не состоялись, причиной этого было отсутствие состава суда. Законодательство требует, чтобы в суде первой инстанции уголовные производства, отнесенных к подследственности НАБУ, рассматривались коллегией в составе трех судей, каждый из которых имеет не менее чем 5-летний стаж судейской работы. Часто собрать эту коллегию оказывалось невозможно, например, из-за пребывания одного из судей в совещательной комнате во время рассмотрения других производств, участия в других судебных заседаниях, болезни, пребывания в отпуске, в командировке и тому подобное. В некоторых судах, куда направлялись дела, сформировать коллегию было невозможно просто из-за отсутствия достаточного количества судей, имеющих необходимый стаж. Из-за этого дела длительное время передавались из одного суда в другой.

Частота назначения заседаний также была не лучшей: в четверти случаев перерывы между заседаниями составляли от месяца и более.

45 заседаний не состоялось по причине неявки прокуроров САП - в основном речь идет о заседаниях, которые происходили за пределами Киева. Такая неявка частично объясняется небольшим количеством прокуроров САП, а также постоянно возрастающей нагрузкой на них. Вероятно, проблема будет устранена с началом работы Высшего антикоррупционного суда, который расположен в Киеве и в который будут переданы на рассмотрение все производства НАБУ и САП.

По состоянию на конец июня этого года в значительном количестве дел НАБУ и САП - 50 производствах - до сих пор не начато судебное разбирательство по существу, а по трем делам оно не начато в течение более двух лет.

Не позволяет обеспечивать оперативность судебного разбирательства по делам НАБУ и САП и общее состояние судебной системы в Украине: количество дел, поступающих на рассмотрение судов, за последний год выросло, а количество судей, которые имеют полномочия по осуществлению правосудия в судах первой и апелляционной инстанций, осталось почти неизменным - до сих пор в судах остается большое количество вакантных должностей. Так, по информации Совета судей Украины, по состоянию на начало этого года при штатной численности 7200 судей только 4128 судей имели полномочия по осуществлению правосудия, а в 14 судах правосудие вообще не осуществляется из-за отсутствия судей с полномочиями.

Совокупно эти факторы существенно затормозили темпы судебного рассмотрения уголовных производств, расследование которых осуществляли детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП.

Мониторинг показал, что доступ к большинству судебных заседаний был открытым, все желающие имели возможность посетить заседание, а информация о датах и времени судебных заседаний соответствовала действительности. Способствуют осведомленности о судебном разбирательстве этих дел также и материалы, которые еженедельно распространялись Специализированной антикоррупционной прокуратурой. В то же время мониторинг для 55 уголовных производств показал, что внимание к этим производств не является значительным: почти на половине судебных заседаний, которые состоялись, не присутствовали СМИ и другие свободные слушатели, - кроме, собственно, участников мониторинга.

В двух производствах, которые попали под мониторинг, в последние месяцы были вынесены оправдательные приговоры - первые случаи для производств, которые расследовали НАБУ и САП. Речь идет о делах по обвинению одесского мэра и других лиц в растрате средств при покупке помещений ОАО ХК «Краян», а также по обвинению руководителя Запорожского титано-магниевого комбината. В обоих процессах прокуроры САП направили апелляционные жалобы на эти приговоры. Примечательно, что именно в этих двух процессах нашли выражение и определенные субъективные факторы, которые могли повлиять на возникновение проблем с осуществлением судебного разбирательства.

Так, по делу ЗТМК одна из судей сообщила о том, что получила предложение неправомерной выгоды, а после этого прокуроры САП заявляли отвод всей коллегии судей, которая осуществляла судебное разбирательство. Как отмечал прокурор САП, в ходе допроса судья сообщила, что во время общения с ней представитель ЗТМК указал на факт встречи с председательствующим в деле судьей и якобы договоренность с ним о вынесении оправдательного приговора по делу ЗТМК, после чего председательствующий попросил представителя ЗТМК решить вопрос о поддержке этой позиции двумя другими судьями. Несмотря на заявление об отводе коллегии судей и указанные выше обстоятельства, суд постановил отказать в отводе, назвав доводы прокуроров «надуманными» и увидев в них попытку давления на суд.

В деле по обвинению одесского мэра и других лиц наблюдались аномальные по сравнению с другими делами, охваченными мониторингом, темпы рассмотрения дела. 54 заседания по указанному делу, которые посещали участника мониторинга, в целом продолжались около 183 часов, причем продолжительность отдельных заседаний могла достигать более 6 часов в день - невиданные темпы рассмотрения для дел, которые расследовали НАБУ и САП. При этом в деле назначались по 7-8 судебных заседаний в месяц, а с момента направления обвинительного акта в суд (29.10.2018) до даты вынесения приговора (09.07.2019) прошло не более 8 месяцев. Для сравнения, в другом производстве, охваченном мониторингом, в отношении судьи Киевского апелляционного административного суда за полтора года мониторинга было назначено менее 10 заседаний, причем ни одно из них так и не состоялось.

Мониторинг подтвердил необходимость создания отдельного специализированного суда по рассмотрению дел по высокопоставленного коррупции, который бы позволил оперативно устранить объективные и субъективные факторы, из-за которых в производствах НАБУ и САП годами отсутствуют конечные судебные решения. 5 сентября этого года заработал Высший антикоррупционный суд. Еще год назад, во время презентации одного из промежуточных отчетов мониторинга, приходилось отмечать, что до момента начала работы этого суда сложно ожидать улучшения дел с разбирательством в суде производств, подлежащих мониторингу, и сейчас приходится констатировать, что за год существенных изменений к лучшему не произошло: приговоры в производствах НАБУ и САП отсутствуют из-за ненадлежащих сроков судебного разбирательства, которые в значительной степени обусловлены чрезмерной нагрузкой на судей местных судов; нельзя отбрасывать и определенные субъективные факторы.

Несмотря на значительный прогресс в создании Высшего антикоррупционного суда и начало его работы 5 сентября этого года, все еще существует серьезный риск, что все те же проблемы с чрезмерной нагрузкой на судей местных судов будут актуальны и для Высшего антикоррупционного суда, если не внести изменения в законодательство. До сих пор сохраняется вероятность, что 38 судьям поступит на рассмотрение более 3500 дел, что сделает невозможным эффективную работу ВАКС и поставит под вопрос его способность осуществлять судебные разбирательства в разумные сроки. То есть, цель создания этого суда не будет достигнута. Поэтому крайне важно, чтобы вновь избранные депутаты скорее приняли законопроект, которым разрешается эта проблема.