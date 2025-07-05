Духовному лидеру тибетцев далай-ламе 6 июля исполняется 90 лет. 75 лет из них он посвятил борьбе за сохранение тибетской идентичности и привлечению внимания мирового сообщества к ситуации в Тибете. Лауреат Нобелевской премии мира, он стал моральным авторитетом для миллионов людей и постоянным раздражителем для Китая.

По мере приближения смерти далай-лама уже указал, где должен реинкарнироваться его преемник – и почему атеистический Китай не имеет права вмешиваться в выбор духовного лидера тибетцев.

Уход нынешнего, XIV далай-ламы, станет началом эпохи вызовов для Тибета, говорит LIGA.net тибетский политик и исследователь из глобального китайского центра Atlantic Council Келсанг (Кайдор) Аукацанг: "Тибетская община, хотя и небольшая, имеет многочисленные межконфессиональные разногласия. Возможно, не найдется такого человека, как нынешней далай-лама, который смог бы сохранить общину в полном единстве".

Это возможность для Китая легитимизировать оккупацию Тибета, чего ему не удавалось сделать уже более семи десятилетий.

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