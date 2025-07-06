"Бессилие сильных" – это порождение веры в то, что сила – это плохо. Европе нужно исцелиться от этого "вируса"

Я часто использую в своих выступлениях в Европе эту формулу — зеркальное отражение формулы Вацлава Гавела.

Гавел говорил о "силе бессильных" как о том, что рано или поздно разрушит тиранию. Я говорю о "бессилии сильных" как о том, что способно разрушить демократию.

"Сила бессильных" — это мысль о том, что власть никогда не бывает полной, что тирания не способна контролировать и подавить всё. Напротив, "бессилие сильных" — это мысль о том, что свобода никогда не бывает полной, и всякая свобода (а также борьба за неё) — это на самом деле скрытое рабство.

Современная европейская болезнь "бессилия сильных" рождается из уныния. Уныние — следствие скепсиса. Скепсис — следствие самокритики. Самокритика — нормальный продукт "критического мышления". Но… Таков парадокс человеческой природы, что хорошее иногда незаметно превращается в плохое. И тогда ценность деградирует и превращается в свою противоположность.

Ведь критика — это хорошо, и самокритика тоже. И скепсис в большинстве случаев — тоже хорошо. А вот уныние — нет. Потому что уныние — это самораспад субъекта.

"Бессилие сильных" — это порождение веры в то, что сила — это плохо. Это страх своей силы. Страх, что за твоей силой на самом деле скрываются насилие, эксплуатация, неравенство, дискриминация и множество других плохих вещей.

Это мысль о том, что ты силён только потому, что ты плохой. Что сильные — это только плохие. А значит, хорошие — только слабые. Что быть хорошим — значит быть слабым и бессильным, скептичным и разуверившимся. И даже больше: что хорошими могут быть только жертвы. То есть в конечном счёте — только мёртвые.

Бессилие сильных — это скрытая танатократия. Мазохистская танатократия. Это скрытое признание того, что добром может быть только смерть, твоя собственная смерть. Что добром может быть только капитуляция — ведь любой акт сопротивления, борьбы, несёт в себе риск насилия, а значит — "зла".

Такой вот парадокс зеркального отражения: Европы, которую захватил вирус "бессилия сильных", и России, которая всё строит на идее насилия как единственно возможного проявления силы.

Преодолевать это — значит также преодолевать мыслительные вирусы, существующие и на востоке, и на западе. Как вирус фанатизма, так и вирус уныния. Как вирус насилия, так и вирус бессилия.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net