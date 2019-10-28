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28.10.2019, 09:00

Что с курсом и скандал с муралом. Что вам надо знать этим утром

Что с курсом и скандал с муралом. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 28 октября. Погода +5-+9, курс доллара 25.17. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

История одного мурала: как кредит в 1,2 млн грн заставил сменить арт-объект на рекламу

Что случилось. Со стены дома Харьковское шоссе 2а удалили мурал «Красавица и птица», который в 2016 году нарисовал американский художник Эрнесто Маранж. Мурал перекрыли утеплителем дома и повесили крепления для рекламы.

В КГГА заявили, что на установку мурала ведомство разрешение не давало. Но и рекламы пока на доме не будет. Рекламодатель должен согласовать свою заявку на установку рекламы в различных департаментах.

Мурал пострадал из-за кредита. Жильцы говорят, что это их инициатива – повесить рекламу. В мае этого года Жилищно-строительный кооператив "Электрон" (управляет домом) взял "теплый" кредит на сумму 1,2 млн грн на утепление фасада. 30% из этих денег возместит государство, а 70% - 850 000 грн - сами жильцы. Если на утепленном фасаде появится реклама, то дом будет получать 20 000 грн в месяц и сможет расплатиться с кредитом. Детальней о скандале читайте по ссылке.

Что с курсом? Доллар выше 25, НБУ жертвует гривней

С начала месяца гривня потеряла в цене 50 копеек, о "долларе по 24" речь уже не идет. В кассах банков доллары стабильно продают по 25,1-25,35 грн.

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Почему доллар дорожает: Валюты от экспортеров было мало. Украинские экспортеры получили от налоговой службы миллиардные суммы возмещений уплаченного ранее налога на добавленную стоимость. Гривневые поступления позволили части компаний не продавать поступившую валютную выручку – предложение доллара на рынке серьезно сократилось.

Иностранцы помогли, но ненадолго. Иностранцы купили ОВГЗ со сроком погашения через три года на $20 млн. В следующий вторник Минфин будет снова продавать ОВГЗ, максимальный срок обращения – два года. Иностранные инвесторы не особо интересуются такими сроками. На следующей неделе банкиры не ожидают значительного притока валюты от нерезидентов.

Еще одна причина – в четверг НБУ снизил учетную ставку (от нее зависят и доходности по ОВГЗ) сразу на 1 процентный пункт до 15,5%. Ставки по ОВГЗ также снизятся: для курса гривни это, скорее, плохие новости.

Валюту покупали импортеры и госбанки. Основной спрос на этой неделе генерировали ритейлеры и поставщики топлива. Нестандартный покупатель этой недели – Укрэксимбанк, которому нужно было погасить $128 млн по старому долгу перед внешними кредиторами.

Что дальше. Опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты ориентируются на диапазон в 24,98 – 25,36 грн/$ до конца следующей недели. Больше по ссылке.

Как украинец сломал технику на Олимпийских играх в 1976 году и прославился

Мы продолжаем писать об интересных исторических событиях, связанных с технологиями. Сегодня расскажем, как в шпаге советского спортсмена из-под Полтавы нашли сложную систему проводов, помогавшую жульничать на Олимпийских играх. 

  • В 1976 году спортсмен Борис Онищенко приехал в составе советской команды на Олимпийские игры в Монреаль. Ему предстояло побороться за медаль в дисциплине фехтование. Чтобы заработать очки нужно было сделать укол - коснуться шпагой тела соперника. Уколы фиксируют электро-автоматические сигнализаторы, встроенные в шпагу. 

  • Британский соперник Джереми Фокс заметил, что несмотря на то, что ему удалось увернуться от удара Онищенко на табло советского спортсмена балы выросли. Жюри начало разбирательство и нашло в рукоятке шпаги Онищенко потайную кнопку, нажав которую спортсмен мог в любой момент зафиксировать укол на табло.  
  • После возвращения на родину Онищенко вызвали в Леониду Брежневу для личного выговора, уволили из Красной Армии, оштрафовали на 5000 рублей, лишили всех спортивных наград. В западных газетах писали, что он стал работать таксистом в Киеве. В украинских СМИ, что Онищенко стал директором киевской учебно-спортивной базы “Атлет”. Сейчас чемпиону 82 года. Больше по ссылке. 

Что еще стоит знать этим утром:

1. Не забудьте. Украина перешла на зимнее время. 27 октября в 4:00 по киевскому времени стрелки часов перевели на один час назад.

2. Зеленский в Золотом. Президент посетил поселок Золотое в Луганской области. По его словам, он провел там двое суток, ездил на передовую, встречался с учителями и врачами, которые продолжают работать.

3. Смерть главаря ИГИЛ. В США объявили о смерти лидера террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Оказавшись загнанным в тупик, он взорвал себя вместе с тремя своими детьми. 

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Теги: Владимир Зеленский, мурал, эмейл-рассылка, валютний курс
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