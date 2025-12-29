"Ждуны" переодевают россиян в гражданскую одежду, размещают и прячут в подвалах, кормят и поят, ведут разведку

В тактическом тылу наших частей и соединений, действующих на "донбасских направлениях", продолжает наблюдаться достаточно угрожающая тенденция.

Местное население, которое, по сути, все еще остается непосредственно в тыловой зоне наших бригад, массово способствует врагу и сотрудничает с ним.

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника, остатки его штурмовых групп, а также даже одиночные военнослужащие из-за "разреженности" боевых порядков наших передовых частей и подразделений достаточно активно проникают в их тактический тыл.

Где, как правило, находят не только убежище у местного населения (которое осталось "ждать освободителей"), но и содействие с его стороны в своих действиях.

Наши "ждуны" переодевают их в гражданскую одежду, размещают и прячут в подвалах, кормят и поят, ведут разведку и т. д.

Украинская военная контрразведка (ВКР) и подразделения "охраны тыла" ВСУ ЕЖЕДНЕВНО вылавливают значительное количество таких российских инфильтрантов непосредственно в тактических тылах наших бригад и полков, действующих в первом эшелоне.

Например, в полосе всего ОДНОЙ из украинских бригад, действующей на Константиновском направлении, мобильные группы нашего ДВКР СБУ стабильно вылавливают по 5–6 российских "инфильтрантов", а бывают дни, когда это количество достигает отметки в 10–12 "тушек".

Можно в этом смысле вспомнить также Купянск, Покровск, где это явление носило массовый характер.

Разумеется, первопричиной этого является крайне низкий уровень "тактической плотности" войск на передовой линии, из-за чего противник получает возможность успешно действовать такими "малыми группами".

Вместе с тем "проникать и закрепляться" в таком масштабном объеме в нашем тактическом тылу (особенно в пределах более-менее значительных населенных пунктов) противник не смог бы, если бы не встречал там "готовых к сотрудничеству ждунов".

Как по мне, с этим уже стоит делать что-то кардинальное.

