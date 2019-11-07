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07.11.2019, 09:00

Что в бюджете-2020 и исчезающие телеком-услуги. Что вам надо знать этим утром

Что в бюджете-2020 и исчезающие телеком-услуги. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня четверг, 7 ноября. Погода +6-+9, курс доллара 24.66. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Все о бюджете Гончарука. Как будет жить Украина в 2020 году

Кабинет министров презентовал доработанный проект бюджета на 2020 год, в нем нет ни резкого роста экономики, ни эффекта от реформ, начатых новой властью. Рассказываем, что же есть в документе. 

Расходы. Больше всего денег Украина тратит на госдолг (424 млрд грн), оборону (246 млрд грн) и соцвыплаты (220 млрд). Крупные бюджеты также у Минздрава, МВД и Минобразования.

Доходы. Львиную долю поступлений дадут НДС (587,25 млрд), налоги на доходы, прибыль предприятий и физлиц, увеличение рыночной стоимости (248,26 млрд), рента (55,33 млрд), акцизы и прибыль госкомпаний.

Зарплаты и прожиточный минимум – 4 723 (плюс 550 грн к 2019 году) и 2 123 грн соответственно. 

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Медицина. До 3,5 млрд вырастет бюджет программы «Доступные лекарства», еще 1,9 млрд грн выделят на оснащение 25 современных пунктов экстренной помощи и закупку 470 карет «скорой помощи».

Зарплаты учителей. Они вырастут с учетом инфляции на +2%. Предусмотрена единоразовая выплата для молодых учителей (74 тыс. человек получат по 21 тыс. грн) и 30% надбавка за «престижность».  

Пенсии. Пенсии повысят только на инфляцию – +2%.

Инфраструктура. Правительство сохранило рекордные объемы финансирования дорог – 73,7 млрд грн. Более 1 млрд грн выделили на реконструкцию аэропортов, на программу «безопасность дорожного движения» – 3,2 млрд грн. Детальный разбор бюджета ищите по ссылке.

Эпоха интернета. Какие телеком-услуги мы навсегда потеряем 

Мы больше не звоним по таксофону и не ходим на почту, чтобы отправить телеграмму. Какие еще телеком-услуги мы скоро потеряем? 

SMS. Услуга вымирает. Ее заменяют мессенджеры. В будущем SMS могут заменить на новый стандарт – RCS. Это специальное приложение с функциями мессенджера.

MMS. Помните времена, когда можно было загружать картинку, видео, аудио и отправлять ее по SMS? В двухтысячных годах это был единственный способ поздравить кого-то нетривиально. С приходом в Украину ICQ, VK, Skype, Viber и других мессенджеров ценность MMS начала падать. Vodafone Украина, например, в начале этого года решил отключить эту услугу.

Проводное радио. Эта услуга окончательно утратила актуальность и остается по привычке в домах людей старшего поколения. Укртелеком начал постепенный отказ от ее предоставления.

Таксофоны. В 2005 году в Украине было 42 000 таксофонов. Сегодня осталось 4 800. В Укртелекоме признали, что услуга уже годы как убыточная и решили отказаться от нее с первого февраля 2020 года.

Телеграф. Новое поколение уже не помнит времена, когда для того чтобы срочно сообщить важную новость друзьям и близким, нужно было идти на почту и давать телеграмму. В 1991 году украинцы отправили 68 млн телеграмм, а в 2017 – только 30 000. В марте 2018 года Укртелеком отказался от этой услуги. Больше по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Австрия дает €1 млн на разминирование Донбасса. €500 000 получит Красный Крест и €500 000 – неправительственные австрийские организации.

2. Милованов озвучил прогноз роста средней зарплаты на три года. В 2020 году средняя зарплата вырастет на 17% - до 12 497 грн, в 2021 – 14 187 грн, в 2022 – 16 047 грн.

3. Тодд Филлипс раскрыл одну из ключевых загадок сюжета «Джокера». Режиссер ответил на вопрос убил ли Джокер свою соседку Софи?

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Теги: бюджет, телеком, алексей гончарук, эмейл-рассылка
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