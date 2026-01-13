"Заморозка" войны: "временные" уступки Украины могут растянуть оккупацию на десятилетия
Оригинал колонки опубликован The Conversations
Отвечая в декабре 2025 года на вопрос о том, что является главным камнем преткновения в переговорах о мире в Украине, президент США Дональд Трамп перешел сразу к сути: к вопросу территорий. "Часть этой земли уже захвачена. Часть, возможно, станет предметом торга", – добавил он.
С самого начала полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский исключал любую возможность территориальных уступок российским захватчикам.
Тем не менее, когда война в Украине наконец затихнет, представляется вероятным, что Россия действительно будет контролировать обширные участки украинской территории на юге и востоке – около 20% площади Украины в границах до 2014 года, если судить по сегодняшней линии фактического контроля.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)