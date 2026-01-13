"Черный лебедь" для Кремля может стать единственным шансом Украины на восстановление территориальной целостности

Оригинал колонки опубликован The Conversations

Отвечая в декабре 2025 года на вопрос о том, что является главным камнем преткновения в переговорах о мире в Украине, президент США Дональд Трамп перешел сразу к сути: к вопросу территорий. "Часть этой земли уже захвачена. Часть, возможно, станет предметом торга", – добавил он.

С самого начала полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский исключал любую возможность территориальных уступок российским захватчикам.

Тем не менее, когда война в Украине наконец затихнет, представляется вероятным, что Россия действительно будет контролировать обширные участки украинской территории на юге и востоке – около 20% площади Украины в границах до 2014 года, если судить по сегодняшней линии фактического контроля.

