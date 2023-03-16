Даже если шпионил. Беспилотник США имел право лететь над Черным морем – The Conversation

Сбитие беспилотника MQ-9 во время инцидента с российским самолетом – эксперт по международному праву исследует аргументы

Неважно, использовали ли США беспилотник MQ-9 над Черным морем для шпионажа за военной деятельностью в России или в контролируемом Россией Крыму. Об этом пишет сетевое издание The Conversation, которое привлекает к анализам и прогнозам ведущих экспертов в области международной безопасности и военной тактики. Автор статьи – Эшли Дикс, профессор научных исследований в области международного права, Университет Вирджинии.

LIGA.net перевела и публикует статью The Conversation без изменений.

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Детали противоречивы, но результат один и тот же: 14 марта 2023 года беспилотник США упал в Черное море после столкновения с российским самолетом.

По версии США, невооруженный разведывательный беспилотник MQ-9 летел в международном воздушном пространстве, когда два российских истребителя сбросили горючее на дрон перед столкновением, нарушив международное право.

Министерство обороны России отрицало, что их самолет контактировал с американским беспилотником. Россия утверждала, что беспилотник летел в направлении границ России с выключенным транспондером, намекая, что полет был признан подозрительным. Также, по утверждениям России, американский беспилотник нарушил "временные рубежи", которые Россия установила для проведения "операции" против Украины, и разбился сам.

В свете постоянной дезинформации о военной активности во время вторжения в Украину утверждение России следует воспринимать скептически.

Кроме того, как человек, изучающий международное право и ранее работавший юристом в Государственном департаменте США (консультируя по вопросам, связанным с вооруженными конфликтами), я считаю этот эпизод освещающим право стран использовать самолеты и беспилотники в международном воздушном пространстве – даже со шпионскими целями.

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ПРОЯВЛЯЯ "НАДЛЕЖНОЕ УВАЖЕНИЕ"

Если характеристика США правдива, Россия действительно нарушила международное право, атаковав американский беспилотник. Согласно ст. 87 Конвенции ООН по морскому праву, открытое море – воды, не являющиеся территориальным морем или экономической зоной ни одной страны – открыто для всех государств. Право страны действовать в открытом море включает свободу полетов.

В Конвенции также говорится, что "все государства осуществляют эти свободы, должным образом учитывая заинтересованность других государств в пользовании свободой открытого моря".

Соединенные Штаты не являются стороной конвенции, которая была подписана в 1982 году и в настоящее время насчитывает 168 участников, включая Россию. Тем не менее, США признают многие его положения; действительно, ключевой военно-морской справочник США признает, что "самолеты всех государств могут свободно работать в международном воздушном пространстве без вмешательства со стороны других государств".

Таким образом, Россия нарушила международное право, когда не действовала с "должным уважением" к праву США на свободу полетов. На самом деле, исходя из расчетов США, Россия прямо нарушила это право.

И, по-видимому, на этом основании спикер Госдепартамента назвал сбитие беспилотника "наглым нарушением международного права".

Любое беспокойство России по поводу того, что беспилотник США мог шпионить за ее военными операциями, не изменит этого вывода. Свобода полетов в международном воздушном пространстве включает в себя акт мониторинга на территории другого государства, если это делается из международного воздушного пространства.

С точки зрения международного права не имеет значения, использовали ли США MQ-9 для шпионажа за военной деятельностью в России или в Крыму.

САМОЛЕТЫ В ЗОНАХ КОНФЛИКТА

Похоже, Россия придерживается позиции, согласно которой она имела право устанавливать границы для своей "специальной военной операции" в Украине, а Соединенные Штаты пренебрегли этими границами. Возможно, Россия имеет в виду "морскую зону отчуждения", созданную в феврале 2022 года, чтобы запретить судоходство в северо-западной части Черного моря.

В общем, Соединенные Штаты считают такие зоны законными, если их цель состоит в том, чтобы направлять нейтральные корабли и самолеты подальше от зон конфликта, снижая риски ошибочного нападения на такие суда. Сами Соединенные Штаты создали "морскую зону безопасности" в Средиземном море в 2003 году в связи со своим вторжением в Ирак.

Однако нейтральные корабли и самолеты не становятся законными целями только потому, что они попадают в такие зоны. Россия должна обосновать претензии применить силу против американского беспилотника только в том случае, если он представлял непосредственную угрозу вооруженному нападению или иным образом был законной военной целью во время вооруженного конфликта.

Для этого американский беспилотник должен принимать непосредственное участие в боевых действиях, а известно, что MQ-9 был без вооружения.

НА ТВЕРДОЙ ЗЕМЛЕ В НЕБЕ

Если предположить, что выводы США правильны, это не первый случай, когда страна вмешивается в работу американского самолета с наблюдением опасным образом и фактически его сбивает.

В 2001 году китайский истребитель столкнулся с американским самолетом радиоэлектронной разведки, действовавшим в 70 милях от китайского острова Хайнань. Самолет США получил такие повреждения, что вынужден был совершить аварийную посадку на Хайнане, а китайский истребитель разбился.

Тогда Соединенные Штаты утверждали, что международное право, включая принцип "должного внимания", позволяет им совершать разведывательные полеты в исключительной экономической зоне Китая, которую США считают международным воздушным пространством. Китай этого не сделал и задержал 24 члена экипажа США, требуя извинений от Вашингтона.

С тех пор Китай перехватывал австралийские и канадские самолеты, которые вели обычное наблюдение в международном воздушном пространстве, что вызвало жалобы, подобные тем, которые сейчас выдвигают Соединенные Штаты.

Как в случае с Китаем, так и в недавнем инциденте в Черном море США заняли последовательную позицию, широко разделяемую миром по использованию международного воздушного пространства. Поэтому я уверен, что у США есть твердые основания считать действия России незаконными.

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