Дело МН17 и попытки Укроборонпрома закрыть ГП "Антонов". Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 10 июня . Температура от +19 до +32, курс доллара 26.50

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. В трёхсторонней контактной группе появились представители от ОРДЛО с украинской стороны

Вынужденные переселенцы с Донбасса - журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан, - уже с 9 июня, будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Как их отбирали, какая роль, как отреагировали русские рассказал в интервью LIGA.net вице-премьер Алексей Резников. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Дело MH17 | "Осколки в форме бабочки". В Гааге разбивают фейки России о крушении Боинга: 7 фактов

Столько лет лжи об MH17. Теперь мифы рушатся в суде - один за другим. Как Россия врет о крушении Боинга и что удалось выяснить следствию: LIGA.net собрала семь новых фактов, прозвучавших в суде в Гааге. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. ГП "Антонов": Укроборонпром пытается прекратить деятельность авиапредприятия

Компания Антонов не только делает лучшие транспортные самолёты в мире, она ещё с завидным постоянством конфликтует с любым госорганом, которому ее пытаются подчинить. Вчера госконцерн Укроборнпром уволил президента Антонова. Причина - результаты проверки, их передадут в СБУ и НАПК. Компания в ответ начала вести себя, как феодальное княжество: концерн не помогает, а мешает, Антонову нужна независимость. Появился даже такой атавизм, как «письмо трудового коллектива». На самом деле, это грустно. Ни одного серийного самолета за последние пять лет, компания сейчас больше напоминает авиаперевозчика, чем производителя. Поэтому изменения назрели. Но и конфликты точно не помогают получить заказы. За ними следит весь мир. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Украинское рекламное агентство banda признали самым эффективным в мире

Вести бизнес в Украине бывает непросто. Тем ценнее международное признание наших компаний. Составители авторитетного рейтинга Effie Awards признали украинское рекламное агентство banda самым эффективным независимым агентством 2020 года. Эти ребята своим примером показывают, что в Украине можно делать крутые вещи, заметные на глобальном уровне. Молодцы. Больше по ссылке.

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