Держать Россию в изоляции. Как изменится мир после войны в Украине – статья Foreign Policy

Российскому вторжению в Украину скоро месяц. Это эпохальный сдвиг для всего мира с 1945 года. Команда экспертов рассказывает на страницах американского журнала Foreign Policy, какие изменения ждут мир, и почему он уже никогда не будет таким, как раньше.

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1) Европа берет свою оборону в свои руки

Война в Украине продемонстрировала, что Европа не только может брать ответственность за свою собственную безопасность – она еще и должна это делать. Агрессия России стала тревожным звоночком для европейцев, считавших, что широкомасштабная война на их континенте невозможна из-за экономических взаимозависимостей, международных институтов и множества взаимных гарантий.

Действия РФ напомнили, что "гражданской силы", которую европейцы лелеяли, мало. Правительства от Лондона до Хельсинки отреагировали на путинскую агрессию настолько быстро, как никто не ожидал. Даже постмодернистская, пацифистская Германия не осталась в стороне.

"Война России продемонстрировала миру ее слабость. Несмотря на месяцы планирования, армия Москвы смогла только показать всем, что сил восстановить прежнюю империю – просто нет. И будет еще меньше, когда Европа начнет перевооружение".

Даже если России удастся одержать победу, а Украина капитулирует, это не остановит эрозию силы Москвы. Возвращения в норму со стороны остального мира не будет, пока Путин остается у власти, а санкции ударили по российской экономике на долгие годы вперед.

Европа вполне может справиться с российской угрозой самостоятельно: население в четыре раза больше, ВВП – в 10 раз больше. Восстановление европейской боеспособности актуально, новый порядок безопасности нужно формировать уже, говорится в публикации.

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2) Экономическая война навсегда меняет стратегический инструментарий

Хотя война России против Украины своими масштабами напоминает что-то из жестокого 20 века, реакция западного мира – из 21 века. Мгновенно, синхронно введенные беспрецедентные экономические санкции и военная помощь Украине показали, что эксперимент под названием "экономическая война" является действенным.

Такого никто раньше не делал. Это виртуальная осада с реальным результатом: финансовое подчинение и экономическое разрушение.

Да, результат до сих пор не определен до конца. Ранее введение санкций никогда не приводило к смене режимов. Правительства стран Запада понимают, что это ударит и по ним тоже, поскольку цены на продукты и топливо будут расти, пишет Foreign Policy.

Но в случае успеха санкционные войны станут новым невоенным способом достижения цели. Так же, как и застрявшее вторжение РФ покажет, чем именно отличаются страны прошлого и настоящего.

3) Стратегический фокус – Китай

Хотя Россия сейчас ведет себя агрессивно, бросая вызов всем, кому возможно, это не должно отвлекать от стратегического видения. Основным геополитическим соперником Запада в среднесрочной и долгосрочной перспективе является Китай, говорится в публикации.

После Путина — если только он не уничтожит мир в ядерной войне — Россию ожидают существенные изменения. Угроза со стороны Китая, напротив, будет оставаться неизменной. Тем более что Пекин сокращает военный и экономический разрыв с США.

Сейчас для Вашингтона главный фронт, конечно, европейский. Это неплохой вариант для того, чтобы снова показать миру свою силу.

Китай, в отличие от России, будет пытаться вести себя как более ответственная страна. Увидев единство западных стран, Пекин может 300 раз подумать, прежде чем менять статус-кво, однако, продолжая брать страны под контроль невоенными методами, пишет издание.

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4) Выстраивание трансатлантического мира

Нападение Путина на Украину – бесспорный признак окончания эры, существовавшей после Холодной войны.

И пока США концентрируются на соперничестве с Китаем, Европа понимает, что на поддержку Вашингтона рассчитывать не может.

Америке не следует воспринимать Европу как должное, пишет издание, а администрация Байдена должна и дальше заключать новые трансатлантические торговые, инвестиционные и другие соглашения для укрепления общего рынка. А после смерти Путина Вашингтон должен поддержать Европу в строительстве новой архитектуры безопасности от Атлантики до Урала, считает Foreign Policy.

5) Усиление альянсов и перераспределение ответственности

Стратегия национальной безопасности времен президентства Дональда Трампа рассматривала Россию и Китай как равные угрозы. Администрация Байдена сменила фокус исключительно на Пекин в 2021 году и пыталась выстраивать предполагаемые и стабильные отношения с Москвой. Война поставила на этом крест, пишет издание.

"Вторжение Москвы поднимает вопрос: достаточно ли у США ресурсов, чтобы противостоять оппонентам на Востоке и в России одновременно? Некоторые в Азии даже обеспокоены тем, что Байден будет уделять меньше внимания конфронтации с Китаем, и это развяжет Пекину руки".

Сейчас у Байдена нет возможности оставить любой из этих фронтов, отмечает Foreign Policy. Что делать Вашингтону? Усиливать союзников и модернизировать договоренности с ними в Европе и Азии.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой подход "гибкими партнерствами учреждений, альянсов и групп стран". Этот подход уже приобрел незаурядную популярность в Азии.

С другой стороны, в результате агрессии Путина Европа наконец-то выходит из геополитического сна. Именно такой подход должен сделать мир безопаснее, пишет автор материала.

6) Держать Россию изолированной

Путин нарушал архитектуру послевоенной безопасности с 2008 года (на самом деле еще с Приднестровья – ред.).

Сначала была Грузия. В 2014 – Украина. Западные политики привыкли к такой неопределенности и пытались держать Россию мягкими санкциями, в то же время постепенно увеличивая инвестиции в НАТО.

"Сейчас Россия разворачивается к Китаю. Впрочем, Китай до сих пор стоит на развилке: поддержать Москву реально или сделать это исключительно на словах".

Прямо сейчас разбить союз Москвы и Пекина почти невозможно, но Китай не сможет отказаться от европейских рынков, от которых зависит его экономика. Так что чем более изолированной будет Россия для Европы, тем меньше вероятность того, что Пекин выступит на стороне Путина открыто и полноценно, говорится в публикации.

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