Диета Тимошенко, утка от Мостовой. Как и где политики встретят НГ

Юлия Тимошенко рассказала LIGA.net о скромном новогоднем столе дома "без икры" по причине строгой диеты, у Анатолия Гриценко намечается щедрый стол с пирогами и игрой в "Крокодила", Святослав Вакарчук встретит новый год "без тусовок и вечеринок", президент Петр Порошенко после НГ полетит в Турцию, а Олег Ляшко - уйдет в горы.

LIGA.net собрала подробности празднования Нового года и каникул украинских топ-чиновников и кандидатов в президенты. Однако отдельные представители власти и политики, декларирующие открытость и демократичность, на практике оказались далеки от стандратов западных коллег. Например, у премьер-министра Владимира Гройсмана так и не ответили на просьбу прокомментировать его новогодний уик-энд. Не ответили и у кандидата в президенты, лидера Оппозиционной платформы Юрия Бойко.

Реклама

ПЕТР ПОРОШЕНКО. Новый год с семьей, а потом - в Константинополь

В офисе главы государства сообщили, что президент планирует встретить праздник в кругу семьи, а накануне Рождества - отправится в Константинополь за томосом. На фоне прошлогоднего скандала - логичное решение президента в виду предвыборной кампании встретить праздники в Украине.

"Новый год, как и Рождество Петр Порошенко планирует встретить в кругу семьи - с женой, родителями, детьми и внуками. А 6 января президент вместе с предстоятелем единой поместной украинской церкви будет находиться в Константинополе, где примет участие в церемонии предоставления Украине томоса", - рассказали LIGA.net в АП.





Петр Порошенко вместе с семьей (фото - пресс-служба президента)

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО. Новый год на диете и без курортов

Один из лидеров президентской гонки Юлия Тимошенко рассказала, что тоже встретит новый год дома со своей семьей. "Стараюсь делать так всегда", - сказала Тимошенко.

Лидер Батькивщины рассказала LIGA.net, что совершенно точно встретит праздник в Украине и в ближайшее время не собирается за границу на курорты.

Реклама

Отвечая на вопрос, какие деликатесы обязательны на праздничном столе Тимошенко, политик отметила, что из-за строгой диеты такие продукты как, например, красная икра для нее под запретом - они слишком соленые.

Юлия Тимошенко поздравляет украинцев (фото - facebook.com/YuliaTymoshenko/)

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. Отдых за границей без выступлений

Руководитель студии "95 квартала" Владимир Зеленский практически всегда встречает Новый год на сцене. В прошлом году комик выступил, а уже 1 января отправится на отдых в Азербайджан. В этом году накануне праздника квартал снова отправился на гастроли по украинским городам. Это турне должно было закончится выступлением на "Главной новогодней ночи столицы" 31-го декабря с участием Квартала, поп-звезд и других шоуменов. В этот раз раздумывающий кандидат в президенты решил сломать традицию и остаться дома с семьей.

Владимир Зеленский с семьей (фото - viva.ua)

Шутить в новогоднюю ночь вместо Зеленского будут - Евгений Кошевой и Елена Кравец. В пресс-службе "95" LIGA.net рассказали, что комик с семьей вскоре поедет на отдых за границу с женой и детьми.

Семья для юмориста - это его личное пространство, сказал Зеленский в интервью Дмитрию Гордону. Разузнать детали, где проведет две недели отпуска до следующего концерта в США, LIGA.net не удалось. Известно, что супруга комика Елена, просит мужа не выкладывать семейные снимки и всячески оберегает их приватность - муж прислушивается. В интернете можно найти лишь несколько снимков и общие фразы об отдыхе семьи Зеленских.

ОЛЕГ ЛЯШКО. Носки - в детстве, горы - в зрелости

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко по просьбе LIGA.net вспомнил, что зимние праздники для него - "это время чудес". Когда он учился в интернате, то с нетерпением ждал Нового года, потому что "тетя из Луганска присылала конфеты Кара-Кум, а бабушка - один рубль и вязаные носки".





Олег Ляшко с женой и дочкой (фото - facebook.com/O.Liashko)

Сейчас Новый год и Рождество для политика - семейный праздник за большим столом. Теща с женой Роситой готовят блюда, а глава семейства помогает с нарезкой. А после Нового года Ляшко собирается отдохнуть в горах. Карпаты или Евросоюз - еще не определился. Говорит, придерживается правила - две недели в год ездить в горы "для здоровья".

За последние два года народный депутат успел отдохнуть в Испании, Италии, Австрии, Швейцарии, Франции, Хорватии и Германии, а в прошлом году десять дней января Ляшко провел в Таиланде со своим кумом Юрием Сухиным.

АНАТОЛИЙ ГРИЦЕНКО. Утка от Мостовой и речь президента "без звука"

Новый год в семье Анатолия Гриценко всегда отмечают на даче в кругу семьи. За новогодним столом собираются четыре поколения. Мать Гриценко живет в Черкасской области, к ней едут на Рождество. К праздничному столу Юлия Мостовая всегда запекает индейку или утку, а также готовит яблочный пирог. Отец известной журналистки готовит к столу рыбацкую уху по херсонскому или венгерскому рецепту, а мать - салат и мясной пирог. На следующий день Гриценко вместе с сыном Глебом готовит шашлык или гриль.

Анатолий Гриценко с женой Юлией Мостовой (фото - justus.com.ua)

В ожидании полуночи члены семьи вспоминают о лучших события уходящего года. Дети читают стихи и развлекают взрослых небольшими сценками. "Смотрим выступление президента, правда без звука. Все уже наслышаны. Просто ждем, пока часы пробьют 12 раз", - рассказал политик в комментарии LIGA.net.

После прихода Нового года, дети открывают подарки, а у взрослых принято поздравлять по телефону многочисленных друзей и коллег. Вечер заканчивается игрой в "Крокодила", а в первый день Нового года всей семьей играют в снежки и строят крепость.

СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК. Без тусовок и вечеринок

В пресс-службе лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука рассказали, что музыкант и общественный активист привык праздновать Новый год в кругу ближайших друзей и родственников в своей киевской квартире.

Святослав Вакарчук с супругой Лялей Фонаревой (фото - Океан Эльзы)

"Никаких громких вечеринок или тусовок", - рассказала LIGA.net пресс-секретарь Вакарчука о планах общественного деятеля на Новый год.

Многие ожидали, что Вакарчук объявит о выдвижении в президенты в этом году. Но, похоже, этого так и не случится.

ПАРУБИЙ - во Львове, ЛУЦЕНКО - с родителями жены, АВАКОВ - "без толпы и корпоративов"



Министр внутренних дел сказал LIGA.net, что встретит новый год в кругу семьи. "Всегда с женой и сыном. Без толпы и корпоративов", - сообщил Арсен Аваков. Его коллега по Кабмину министр иностранных дел Павел Климкин из Украины не уедет и встретит новый год "традиционно в семейном кругу у себя дома". "Даже блюда будут практически все традиционные", - сообщил глава МИД.

У генпрокурора Юрия Луценко не раскрыли никаких деталей, кроме того, что супруги традиционно отмечают Новый год у родителей жены. В прошлом году разразился скандал, когда в СМИ попала информация об их отдыхе на Сейшелах. Он сказал, что догадывался о негативной реакции общественности, но отказать в поездке не мог, потому что "его любовь это заслужила".

Глава Верховной Рады Андрей Парубий Рождество и новый год тоже встретит в Украине. "Буду во Львове вместе с семьей. Это традиция. Буду в кругу семьи", - рассказал он LIGA.net.

В этом году дома также останется нардеп Сергей Лещенко с женой Анастасией. Из-за большого количества гастролей, супруги решили провести время вместе. Для этого Анастасия отменила тур в Австралию, чтобы новогодние каникулы провести без каких-либо перелетов и остаться в Украине. В прошлом году Сергей с женой встречали Новый год в Риме.

Его друг Мустафа Найем запланировал больше на новогодние праздники. "Сначала в Киеве отмечу с родителями и братом. Потом - традиционно - с моим другом Кириллом Кисляковым встретимся в Торфе (киевский бар, - ред.). А потом поеду во Львов к семье", - сообщил депутат LIGA.net.

Их коллега Дмитрий Гнап не планирует на праздники уезжать из Украины. "(Встречу новый год, - ред.) в Киеве с семьей", - отметил Гнап.

Известный киевский политик Сергей Гусовский рассказал LIGA.net, что встретит Новый год "без телевизора". "Давно не смотрю. Будем встречать в Киеве вместе с семьей, тепло и уютно. Ничего особенного не планируем", - сказал он.

Пока еще не определился с местом празднования заместитель министра торговли Макс Нефьодов. "На католическое Рождество был в Карпатах, в Славском с друзьями. Пил водку, ел сало, ходил в баню, дышал свежим воздухом", - рассказал он LIGA.net.

Макс Нефьодов на католическое Рождество был в Карпатах с друзьями. Пил водку, ел сало, ходил в баню

Что касается НГ - еще не решил. "Адский год. Обычно встречаю с друзьями, у кого-то собираемся. Сейчас у всех дети, особо никуда не выберешься", - рассказал он.

"Ну и куда без оливье, винегрета, селедки под шубой?" - добавил Нефьодов.