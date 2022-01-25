Дипломатический скандал в Европе. Как Германия ссорится с Украиной и членами ЕС и НАТО

Глава ВМС Германии (уже бывший) призвал дать Путину "заслуженное уважение". Премьер немецкой Баварии не считает Россию "врагом" и требует "чувства меры" в санкциях против Кремля. Такой же "осмотрительной" позиции придерживается и канцлер Германии.

Эти скандальные заявления сделаны буквально в течение пары дней. Они напомнили о других проблемах в отношениях с Германией – категорическом отказе давать Украине оборонное вооружение, Северном потоке-2 и запрете Берлина другим странам НАТО предоставлять оружие.

И хотя в Киеве благодарны Германии за помощь, непрерывно оказываемую с 2014 года, в МИД говорят: "Мы разочарованы таким подходом, украинцы будут помнить об этом десятилетиями".

Нынешняя напряженность может оказать влияние на будущее отношений. "Это не помогает Украине доверять Германии. Берлин теряет свой авторитет в глазах Киева", – объясняет LIGA.net возможные последствия глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко (СН). Он вместе с коллегами по Раде направил письмо в Бундестаг с просьбой изменить политику по Украине.

Что происходит между Германией и Украиной, почему Берлин категорически отказывается давать Киеву оружие и к каким последствиям это может привести – рассказывает LIGA.net.

"УВАЖЕНИЕ" ДЛЯ ПУТИНА, "ЧУВСТВО МЕРЫ" В САНКЦИЯХ

Дипломатический скандал между Киевом и Берлином начался 22 января. Триггером стало заявление теперь уже бывшего главы ВМС Германии Кай-Ахим Шенбаха о том, что оккупированный Россией Крым "не вернется" Украине, а Путин, "возможно, заслуживает уважения".

"Требуем публичного опровержения высказываний, которые ставят под сомнение суверенитет Украины", – заявили LIGA.net в МИД Украины, реагируя на слова Шенбаха. Ему напомнили, что от действий РФ страдает не только Украина – шпионы РФ в Германии убивают политоппонентов Кремля, проводят кампании по дезинформации и пытаются вмешиваться во внутренние дела. МИД вызвал немецкого посла Анку Фельдгузен и заявил ей о неприемлемости слов топ-военного Германии.

"Это не наша позиция", – заверили в ответ в Минобороны Германии. И в тот же день Шенбах подал в отставку. Его уволили.

Но проблемы в отношениях продолжают вскрываться. В воскресенье глава правительства Баварии и руководитель ХСС Маркус Зедер заявил, что "Россия – не враг", призвал не затягивать с запуском газопровода СП-2 и к "чувству меры" при обсуждении санкций против России.

Киеву пришлось реагировать на новый информационный пожар. Высказывания Зедера "особенно разочаровывают", наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России, сказали LIGA.net в МИД.

"Разрушение единства в сдерживании России – вот к чему сейчас стремятся в Москве... Подыгрывать им в этом – значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", – сказал спикер МИД Олег Николенко.

"Газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей", – напомнили Маркусу Зедеру в МИД Украины.

На самом деле глава ХСС высказал вполне мейнстримную для Германии точку зрения о санкциях. За несколько дней до него депутат Бундестага, глава ХДС Фридрих Мерц (партия Ангелы Меркель) высказался против отключения России от SWIFT, поскольку это нанесет ущерб Германии.

"Осмотрительно" подходить к выбору санкций против РФ призывал и канцлер Олаф Шольц: "Мы должны учитывать последствия для нас".

Это разрушает ожидания Украины от новой власти в Германии (мы писали об этом здесь: "РФ должна прекратить насилие". Германия создает новое правительство: что это даст Украине).

ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ НЕ ДАЕТ ОРУЖИЕ

Скандальные заявления немецких политиков и чиновников актуализировали еще одну проблему – категорического отказа Германии предоставить Украине оборонное вооружение.

СПРАВКА. Политика Германии по украино-российской войне обусловлена рядом факторов: историей, экономикой и политикой. Первое – там годами культивировалось чувство вины перед РФ, как последствие Второй мировой войны. Второе – потенциальное введение санкций против РФ и СП-2 ударит не только по российской экономике, но и финансам Германии. Третье – в Германии избегают действий, которые способны эскалировать ситуацию (они считают, что предоставление оружие не поможет решению конфликта).

"Увольнения Шенбаха недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике", – сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он считает необходимым изменение политики Германии, которая последовательно отказывается давать оружие.

О глубоком разочаровании позицией Германии о непредоставлении оборонного вооружения сообщили и Фельдгузен во время вызова в МИД.

24 января нардепы Верховной Рады от комитетов по вопросам евроинтеграции и внешней политики направили письмо коллегам в Бундестаг, призвав пересмотреть политику по Украине, поскольку Киев сейчас нуждается в военно-технической поддержке.

Германия также блокирует попытки третьих стран передавать оружие Украине. Например, как пишет The Wall Street Journal – Эстонии, которая хотела дать десятки 122-миллиметровых гаубиц (они были выпущены еще в ГДР). А в ноябре 2021-го Берлин наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и снайперских винтовок через НАТОвское агентство по закупкам. Впоследствии Германия смягчила позицию, сочтя антидроновые ружья – нелетальным оружием.

"Я слышал от немецких коллег такой странный аргумент, что Германия по "историческим причинам" не хотела бы давать оружие, которое может убивать россиян", – объясняет LIGA.net Мережко.

Нардеп считает это полным абсурдом, поскольку речь идет об "оружии, при помощи которого Украина будет защищать себя от агрессора, независимо от его этнической принадлежности".

"Ведь Германия предоставляет оружие некоторым странам. Мы имеем дело с двойными стандартами с их стороны по отношению к Украине", – говорит Мережко.

"Прямых объяснений позиции Германии нет. Они боятся раздражать Москву, поскольку по иракским курдам Берлин принимал решение о предоставлении оружия, а Украине, как государству, категорически отказывают", – добавляет LIGA.net нардеп, член группы по межпарламентским связям с ФРГ Владимир Арьев (Евросолидарность).

В 2014 году Германия действительно решила передать иракским курдам как летальное, так и нелетальное вооружение. Также Берлин поставлял оружие и в недемократический Казахстан, остановив экспорт лишь этой зимой, после того как жестоко подавили протесты.

В Германии пытаются объясниться: считают Восточную Европу "особой частью мира", где немецкого оружия и солдат быть не должно.

Кроме истории, против Украины работают современные экономические и политические связи Германии с РФ, уверен Арьев. И позиция Берлина по этому вопросу "вносит раскол внутрь единства Евросоюза".

"Краткосрочно Германия заработает, но в перспективе российские деньги всегда вылазят боком", – уверен Арьев.

РАСКОЛ В ПОДХОДАХ С НАТО И ЕС

Поведение Германии – это вызов не только Украине, но и странам НАТО. Особенно – ближайшим соседям России.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс подверг жесткой критике позицию Берлина: описал ее словами "отставшая во времени" и "позорная". "Политика Германии в отношении России никоим образом не отвечает требованиям НАТО, ЕС... и нашему времени", – сказал он.

По его словам, блокирование передачи эстонских гаубиц Украине воспринимается "как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня заявил, что разочарован блокировкой Германии поставок оружия из Эстонии "стране, которая готовится защищаться от агрессора".

Путин терроризирует Европу посредством строительства Северного потока-2, газового шантажа, миллиардов, вложенных в Европе, а также денег, "вложенных" в бывших политиков и лоббистов, считает он: "Экономические и энергетические интересы ни одной из европейских стран нельзя рассматривать как повод для агрессии".

"Те немецкие депутаты Европарламента, с которыми я общался на тему странной позиции Берлина, чувствуют стыд за поведение своего правительства", – говорит LIGA.net глава постоянной делегации в ПА НАТО Егор Чернев: "Это общение происходило в присутствии евродепутатов из других стран, безоговорочно меня поддержавших". По его словам, большинство европейских стран – за помощь Украине.

Все понимают, что за отказом Германии стоит "меркантильный интерес и нежелание ссориться с Кремлем", убежден он.

Политика Германии изменится, если ее власти осознают, что их позиция лишь дискредитирует Берлин в цивилизованном мире, уменьшает ее влияние и авторитет в Европе, а также вынуждает европейские страны переориентироваться на США и Великобританию, считает Чернев.

"Если даже менее сильные государства не боятся поставлять Украине оружие, позиция Германии воспринимается многими европейскими политиками как деструктивная для НАТО", – утверждает он.

"УКРАИНЦЫ БУДУТ ПОМНИТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ"

Немецкие партнеры подрывают единство Запада и поощряют Путина к новому нападению на Украину, считает глава МИД Дмитрий Кулеба.

Украина благодарна Германии за поддержку, предоставленную с 2014 года, и дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, отмечает министр: "Но нынешние заявления разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями".

Позиция Германии также влияет и на украинцев, обещая привести к долгосрочным последствиям в общественном мнении. "К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями", – говорит Кулеба.

"Ряд неприятных заявлений немецких официальных лиц – очень показателен. Германия должна не только дезавуировать их, но продемонстрировать действиями, что она не на стороне страны-агрессора, а поддерживает жертву", – уверен Мережко.

Последние события не содействуют доверию Германии, объясняет последствия нардеп: "Германия теряет свой авторитет в глазах Украины".

Есть и позитив, уверен Мережко: "Некоторые политики, – например, Бербок и ее коллеги, – поддерживают Украину и хорошо понимают опасность, которую РФ несет не только для Украины, но и для Германии".

Может ли измениться позиция Германии?

"Времена меняются, правительства меняются, возможно, что-то изменится и в этом вопросе", – говорила Фельдгузен.

"Без сомнений, со временем текущая позиция Германии будет признана в какой-то степени ошибочной", – уверяет LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он считает, что поддержка для Украины должна быть "объемнее и конкретнее", а рациональных причин для ее отсутствия не существует.

"Это очень недальновидно и лишь раззадоривает агрессора. Мы находимся в постоянном общении с немецкой стороной, объясняем нашу позицию. Германия явно сейчас несет существенные репутационные потери, пока другие западные государства проявляют больше глобального лидерства", – утверждает Подоляк.

"Германия не справляется со своей ролью и степенью доверия, которую должна иметь страна, претендующая на роль лидера Европы", – говорит о репутационных потерях и генерал-лейтенант армии США, экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Она может восстановить доверие и лидерские позиции, если ее власти будут придерживаться принципов, считает Ходжес: противостоять Кремлю, который "разрушет то, что десятилетиями строилось в Европе".

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