25 марта в Эр-Рияде завершились трехдневные переговоры представителей Украины, США и России. Они должны были установить 30-дневную паузу в ударах по энергетической инфраструктуре и на Черном море.

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По итогам встречи США подписали два коммюнике – между США и Украиной и между США и Россией.

Коммюнике отличаются между собой. Хотя оба предполагают частичный режим тишины. И не предусматривают ответственности за его нарушение.

Россияне ведут себя в традиционной манере: затягивают переговоры, чтобы добиться своего, и не планируют соблюдать договоренности, предупреждают аналитики LIGA.net. И будут вести себя так дальше – знают, что США не будут на это реагировать.

Какими могут быть последствия саудовских переговоров и как Украина может противодействовать россиянам на дипломатическом поле – коротко.