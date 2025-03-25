25 березня у Ер-Ріяді завершилися триденні переговори представників України, США і Росії. Вони мали встановити 30-денну паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі та на Чорному морі.

За підсумками зустрічі США підписали два комюніке – між США і Україною та між США і Росією.

Комюніке відрізняються між собою. Хоча обидва передбачають частковий режим тиші. І не передбачають відповідальності за його порушення.

Росіяни поводяться у традиційній манері: затягують переговори, щоб домогтися свого та не планують дотримуватись домовленостей, попереджають LIGA.net аналітики. І поводитимуться так надалі – знають, що США не будуть на це реагувати.

Якими можуть наслідки саудівських переговорів та як Україна може протидіяти росіянам на дипломатичному полі – коротко.