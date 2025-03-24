Содержание:
  1. США, Россия и Украина в Эр-Рияде – три делегации, одна гостиница
  2. Посланник Трампа заигрывает с Путиным
  3. Без перспектив на перемирие
  4. США хотят скорейшего мира. Россия – затягивает переговоры
  5. Путин влияет на команду Трампа

В саудовской столице Эр-Рияде 23-24 марта продолжался очередной раунд переговоров между Украиной, США и Россией.

Представители США ходили в гостинице между украинской и российской делегациями, чтобы достичь приостановки ударов между Киевом и Москвой по энергетической инфраструктуре и в Черном море.

Западные медиа пишут, что Москва затягивает переговоры и добивается возможности экспортировать агропродукцию по Черному морю.

LIGA.net перечитала The Guardian, The Times, The Telegraph, The Washington Post, The New York Times, Reuters и рассказывает кратко пять выводов из очередного раунда переговоров.

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