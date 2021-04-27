Диссертация Кивы, визит главы Госдепа США в Украину. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Bihus.info: Диссертация Кивы — это "трэш" и "графомания" с поддельными документами

Вчера нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию, 13 членов комиссии единогласно проголосовали – за.

И вчера же журналисты Bihus.Info опубликовали разбор этой научной работы: плагиат, поддельные справки, несуществующие конференции, переведенные google.translate статьи и глупость на глупости в тексте диссертации.

Теперь Киву от звания кандидата наук отделяет утверждение его диссертации комиссией при МОН, которую возглавляет министр образования. Сможет ли министр-плагиатор Сергей Шкарлет отказать коллеге по научным методам – вопрос риторический. Украинская система присуждениях научных званий в предсмертных судорогах. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. У Байдена готовят визит главы Госдепа в Украину в мае – CNN

Глава Госдепа Тони Блинкен, возможно, приедет в Украину в мае.

Как сообщается, визит Блинкена будет иметь особое значение на фоне готовящейся на лето встречи Байдена и президента России Владимира Путина. Визит американского топ-дипломата должен дать четкий сигнал, что США поддерживают Украину и ценят ее как союзника, передают журналисты канала. По данным издания, визит главы Госдепа в Украину станет также возможностью обсудить потенциальную встречу Байдена и президента Владимира Зеленского во время запланированного на лето европейского турне президента США. Больше по ссылке.

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