UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Диссертация Кивы, визит главы Госдепа США в Украину. Что надо знать утром

27.04.2021, 10:05
Диссертация Кивы, визит главы Госдепа США в Украину. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 27 апреля. Температура от -2 до +9, курс доллара 27.88

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Bihus.info: Диссертация Кивы — это "трэш" и "графомания" с поддельными документами

Вчера нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию, 13 членов комиссии единогласно проголосовали – за. 

И вчера же журналисты Bihus.Info опубликовали разбор этой научной работы: плагиат, поддельные справки, несуществующие конференции, переведенные google.translate статьи и глупость на глупости в тексте диссертации. 

Теперь Киву от звания кандидата наук отделяет утверждение его диссертации комиссией при МОН, которую возглавляет министр образования. Сможет ли министр-плагиатор Сергей Шкарлет отказать коллеге по научным методам – вопрос риторический. Украинская система присуждениях научных званий в предсмертных судорогах. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. У Байдена готовят визит главы Госдепа в Украину в мае – CNN

Глава Госдепа Тони Блинкен, возможно, приедет в Украину в мае. 

Как сообщается, визит Блинкена будет иметь особое значение на фоне готовящейся на лето встречи Байдена и президента России Владимира Путина. Визит американского топ-дипломата должен дать четкий сигнал, что США поддерживают Украину и ценят ее как союзника, передают журналисты канала. По данным издания, визит главы Госдепа в Украину станет также возможностью обсудить потенциальную встречу Байдена и президента Владимира Зеленского во время запланированного на лето европейского турне президента США. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
новости утренний дайджест
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 