Диверсанты ЧВК Вагнера, убытки МАУ и Tencent обогнала Facebook. Что надо знать утром

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Диверсантов ЧВК Вагнера задержали под Минском. Что случилось - вся история

Постановка Лукашенко-Путина или реальное пресечение провокации России в Беларуси? Вот главный вопрос этой истории. Но любой ответ говорит об одном: власть Беларуси настолько заигралась в союз с Россией, что либо стала жертвой этого неестественного образования, либо больной его частью. И то, и другое - печальный итог для когда-то независимой и перспективной страны. Может быть у Беларуси еще есть шанс? Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. МАУ получила $60 млн убытков и сокращает 900 сотрудников

Футуристы любят составлять рейтинги невостребованных профессий будущего. Но никто до сих пор не ставил на то, что люди перестанут летать. Сокращения персонала в авиации стали массовым явлением. Не повезло и крупнейшему украинскому перевозчику МАУ. Хотя в нынешней ситуации удачей, пожалуй, можно считать уже сам факт продолжения работы. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Facebook уступила китайцам статус самой дорогой компании в сфере соцсетей

Facebook больше не самая дорогая компания, владеющая соцсетями. Китайская Tencent обогнала Facebook по капитализации с показателем в $660 миллиардов. Tencent владеет популярным в Китае мессенджером WeChat и соцсетью QZone, а также разработчиками League of Legends, Clash of Clans, Fortnite, Call of Duty и других популярных игр. Пока американские регуляторы ведут против своих интернет-гигантов антимонопольные расследования, вес Китая в мировой цифровой экономике неуклонно растет. Больше по ссылке.

