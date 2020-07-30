UA

Диверсанты ЧВК Вагнера, убытки МАУ и Tencent обогнала Facebook. Что надо знать утром

30.07.2020, 09:00
Диверсанты ЧВК Вагнера, убытки МАУ и Tencent обогнала Facebook. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня четверг, 30 июля. Температура от +16 до +28, курс доллара 27.59

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Диверсантов ЧВК Вагнера задержали под Минском. Что случилось - вся история

Постановка Лукашенко-Путина или реальное пресечение провокации России в Беларуси? Вот главный вопрос этой истории. Но любой ответ говорит об одном: власть Беларуси настолько заигралась в союз с Россией, что либо стала жертвой этого неестественного образования, либо больной его частью. И то, и другое - печальный итог для когда-то независимой и перспективной страны. Может быть у Беларуси еще есть шанс? Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. МАУ получила $60 млн убытков и сокращает 900 сотрудников

Футуристы любят составлять рейтинги невостребованных профессий будущего. Но никто до сих пор не ставил на то, что люди перестанут летать. Сокращения персонала в авиации стали массовым явлением. Не повезло и крупнейшему украинскому перевозчику МАУ. Хотя в нынешней ситуации удачей, пожалуй, можно считать уже сам факт продолжения работы. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Facebook уступила китайцам статус самой дорогой компании в сфере соцсетей

Facebook больше не самая дорогая компания, владеющая соцсетями. Китайская Tencent обогнала Facebook по капитализации с показателем в $660 миллиардов. Tencent владеет популярным в Китае мессенджером WeChat и соцсетью QZone, а также разработчиками League of Legends, Clash of Clans, Fortnite, Call of Duty и других популярных игр. Пока американские регуляторы ведут против своих интернет-гигантов антимонопольные расследования, вес Китая в мировой цифровой экономике неуклонно растет. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
новости Россия александр лукашенко владимир путин Диверсанты ЧВК Вагнера мау убытки авиакомпаний Tencent facebook

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
Яким має бути свідомий українець?

Партнерский проектЯким має бути свідомий українець?
 