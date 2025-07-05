На днях США вновь приняли решение о приостановке поставок вооружения в Украину. Как заявила представитель Белого дома, это решение «было принято в первую очередь в интересах Америки», поскольку «резервы боеприпасов в США за последние годы существенно сократились». Источники NBC News из Министерства обороны и Конгресса сообщают, что поставки боеприпасов и другого вооружения на данный момент отложены до завершения оценки и, если будет выявлен их дефицит, задержка может продлиться еще дольше.

Речь идет о десятках противоракет для Patriot, которе способны защищать Украину от российских ракет, о тысячах 155-мм осколочно-фугасных боеприпасов для гаубиц, более чем 100 ракетах Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных комплексах GMLRS, а также о десятках зенитных ракет Stinger, авиационных ракетах AIM и гранатометах.