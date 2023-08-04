Морские дроны атаковали Новороссийск. В этом порту россияне прячут ударные корабли и качают нефть, чтобы питать экономику. Подбит как минимум один корабль. По данным LIGA.net, за атакой стоят СБУ и ВМС.
"Ответ Минобороны россиянам – мы будем топить все, что движется к их портам – теперь не просто угрозы, – говорит LIGA.net капитан первого ранга в запасе Павел Лакийчук. – Теперь это свершившиеся обещания".
Что особенного в атаке на Новороссийск, о чем она свидетельствует и чего ждать на Черном море дальше – коротко на LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 4 августа морские дроны атаковали порт Новороссийска. Минобороны РФ соврало, что атака успешно отбита.
Но в сети появились видео с подбитым большим десантным кораблем "Оленегорский горняк". Он в сильном крене, возле него снуют буксиры.
Источники LIGA.net в Службе безопасности Украины рассказали, что это была спецоперация СБУ и Военно-морских сил. Так же, как атака на бухту в Севастополе в октябре 2022-го и Крымский мост 17 июля.
Удар был нанесен морским дроном. На видео от источника в СБУ видно, как беспилотник попадает в бок корабля.
По данным источника, дрон нес 450 кг тротила. "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и не может выполнять боевые задания. На борту находится около 100 членов экипажа.
Кроме атаки на Новороссийск, был налет воздушных дронов на Феодосию. Россияне заявили, что отбились. Подробностей о результатах этой атаки нет.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Оленегорский горняк" – это десантный корабль Северного флота, рассказывает LIGA.net капитан первого ранга в запасе Павел Лакийчук. Еще в конце 2021 года, до большой войны, он вместе с другими десантными кораблями Северного и Балтийского флотов заходил в Черное море для репетиции нападения на Украину.
После потопления крейсера "Москва" десантирование на украинское побережье стало практически невозможным для россиян. И они начали искать новое применение десантным кораблям. Как отмечает Infornapalm, 11 июля "Оленегорский горняк" прибыл в Керчь, чтобы транспортировать грузы на фоне больших пробок на Керченском мосту.
Чтобы оценить повреждение теперь уже логистического корабля, нужна доразведка. Но иногда повреждение – даже лучше потопления.
"От "Москвы" бонус получили бычки, которые на дне хорошо питаются и растут жирными. А если корабль повредили, его приходится тащить на базу, – объясняет Лакийчук. – Он занимает док, где вместо него мог стоять корабль, который готовится к боевым обстрелам. Еще раненые моряки в госпиталях".
Поврежденный корабль оттягивает ресурсы, резюмирует он.
Также новая атака подтвердила, что украинское дроностроение быстро развивается. При атаке на Севастополь девять месяцев назад эксперты оценивали боевую часть дрона в 75 кг. Теперь она выросла до 450 кг, утверждает источник LIGA.net в Службе безопасности Украины.
Улучшается и система управления, говорит Лакийчук. Чем более дальними становятся атаки – тем более продвинутой она должна быть.
"И мы видим усовершенствование тактики применения, – добавляет капитан. – Это ведь не просто отправить два дрона через море. Это целая операция, где привлекаются средства разведки, возможно, и спутники".
Еще один важный аспект – нефтяная инфраструктура. Как объясняет Лакийчук, порт Новороссийск – это самый большой нефтяной терминал россиян на Черном море, а Феодосия – в Крыму.
После атаки на Новороссийск рубль упал до минимума с весны-2022.
ЧТО ДАЛЬШЕ. Россияне хоронят значительную часть своего флота именно в Новороссийске. Как говорил LIGA.net главред Black Sea News Андрей Клименко, там находятся до 80% ударных кораблей.
Особенность Новороссийска – рядом с нефтяным терминалом "Шесхарис" находится "Геопорт", добавляет Лакийчук. Его россияне используют как дополнительную базу Черноморского флота РФ.
Британская разведка ожидает, что ситуация на Черном море будет обостряться. На фоне саботажа РФ зерновой сделки, ударов по украинским портам и угроз Москвы топить гражданские суда, которые следуют в Украину.
И сейчас СБУ с ВМС утвердили факт, что для россиян не остается безопасных мест в Черном море. Зеркальное предупреждение Минобороны Украины с угрозой топить корабли, идущие в российские и оккупированные порты, теперь не выглядит просто угрозой.
"Теперь это реально осуществленные обещания, – подытоживает Лакийчук. – Количество целей в Черном море для наших дронов и другого оружия – значительно больше, чем количество целей для российских пиратов. Так что пусть ждут".
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