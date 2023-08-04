Морские дроны атаковали Новороссийск. В этом порту россияне прячут ударные корабли и качают нефть, чтобы питать экономику. Подбит как минимум один корабль. По данным LIGA.net, за атакой стоят СБУ и ВМС.

"Ответ Минобороны россиянам – мы будем топить все, что движется к их портам – теперь не просто угрозы, – говорит LIGA.net капитан первого ранга в запасе Павел Лакийчук. – Теперь это свершившиеся обещания".

Что особенного в атаке на Новороссийск, о чем она свидетельствует и чего ждать на Черном море дальше – коротко на LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 4 августа морские дроны атаковали порт Новороссийска. Минобороны РФ соврало, что атака успешно отбита.

Но в сети появились видео с подбитым большим десантным кораблем "Оленегорский горняк". Он в сильном крене, возле него снуют буксиры.

Источники LIGA.net в Службе безопасности Украины рассказали, что это была спецоперация СБУ и Военно-морских сил. Так же, как атака на бухту в Севастополе в октябре 2022-го и Крымский мост 17 июля.

Удар был нанесен морским дроном. На видео от источника в СБУ видно, как беспилотник попадает в бок корабля.

По данным источника, дрон нес 450 кг тротила. "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и не может выполнять боевые задания. На борту находится около 100 членов экипажа.

Кроме атаки на Новороссийск, был налет воздушных дронов на Феодосию. Россияне заявили, что отбились. Подробностей о результатах этой атаки нет.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Оленегорский горняк" – это десантный корабль Северного флота, рассказывает LIGA.net капитан первого ранга в запасе Павел Лакийчук. Еще в конце 2021 года, до большой войны, он вместе с другими десантными кораблями Северного и Балтийского флотов заходил в Черное море для репетиции нападения на Украину.

"Это относительно небольшой десантный корабль, но удобный для проведения реальных операций, – говорит Лакийчук. – Минус один корабль – это очень круто. Еще круче, что он был спрятан в Новороссийске. И мы сразу два крестика зачеркиваем – на Черном море и на Севере ".

После потопления крейсера "Москва" десантирование на украинское побережье стало практически невозможным для россиян. И они начали искать новое применение десантным кораблям. Как отмечает Infornapalm, 11 июля "Оленегорский горняк" прибыл в Керчь, чтобы транспортировать грузы на фоне больших пробок на Керченском мосту.

Чтобы оценить повреждение теперь уже логистического корабля, нужна доразведка. Но иногда повреждение – даже лучше потопления.

"От "Москвы" бонус получили бычки, которые на дне хорошо питаются и растут жирными. А если корабль повредили, его приходится тащить на базу, – объясняет Лакийчук. – Он занимает док, где вместо него мог стоять корабль, который готовится к боевым обстрелам. Еще раненые моряки в госпиталях".

Поврежденный корабль оттягивает ресурсы, резюмирует он.

Также новая атака подтвердила, что украинское дроностроение быстро развивается. При атаке на Севастополь девять месяцев назад эксперты оценивали боевую часть дрона в 75 кг. Теперь она выросла до 450 кг, утверждает источник LIGA.net в Службе безопасности Украины.

Улучшается и система управления, говорит Лакийчук. Чем более дальними становятся атаки – тем более продвинутой она должна быть.

"И мы видим усовершенствование тактики применения, – добавляет капитан. – Это ведь не просто отправить два дрона через море. Это целая операция, где привлекаются средства разведки, возможно, и спутники".

Еще один важный аспект – нефтяная инфраструктура. Как объясняет Лакийчук, порт Новороссийск – это самый большой нефтяной терминал россиян на Черном море, а Феодосия – в Крыму.

"От Новороссийска до Босфора следует целая цепочка судов, преимущественно танкеры с российской нефтью, – объясняет он. – Это мощный ручей в российскую экономику".

После атаки на Новороссийск рубль упал до минимума с весны-2022.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Россияне хоронят значительную часть своего флота именно в Новороссийске. Как говорил LIGA.net главред Black Sea News Андрей Клименко, там находятся до 80% ударных кораблей.

Особенность Новороссийска – рядом с нефтяным терминалом "Шесхарис" находится "Геопорт", добавляет Лакийчук. Его россияне используют как дополнительную базу Черноморского флота РФ.

"Баки с нефтью находятся сверху, нефть стекает в танкеры по трубам из баков, которые расположены над "Шесхарисом" и "Геопортом", – говорит Лакийчук. – Если сегодня горящая нефть не потекла сверху на российские корабли, то это произойдет в ближайшее время".

Британская разведка ожидает, что ситуация на Черном море будет обостряться. На фоне саботажа РФ зерновой сделки, ударов по украинским портам и угроз Москвы топить гражданские суда, которые следуют в Украину.

И сейчас СБУ с ВМС утвердили факт, что для россиян не остается безопасных мест в Черном море. Зеркальное предупреждение Минобороны Украины с угрозой топить корабли, идущие в российские и оккупированные порты, теперь не выглядит просто угрозой.

"Теперь это реально осуществленные обещания, – подытоживает Лакийчук. – Количество целей в Черном море для наших дронов и другого оружия – значительно больше, чем количество целей для российских пиратов. Так что пусть ждут".

Читайте также: Разбор | Было 12:1, стало 4:1. Как Россия теряет позиции в Черном море

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.