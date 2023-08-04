Морські дрони атакували Новоросійськ. У цьому порту росіяни ховають ударні кораблі та качають нафту, щоб живити економіку. Підбито як мінімум один корабель. За даними LIGA.net, за атакою стоять СБУ та ВМС.

"Відповідь Міноборони росіянам – ми топитимемо все, що рухається до їхніх портів – тепер не просто погрози, – каже LIGA.net капітан першого рангу у запасі Павло Лакійчук. – Тепер це здійснені обіцянки".

Що особливого в атаці на Новоросійськ, про що вона свідчить та чого чекати на Чорному морі далі – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Зранку 4 серпня морські дрони атакували порт Новоросійська. Міноборони РФ збрехало, що атаку успішно відбито.

Але у мережі з'явилися відео із підбитим великим десантним кораблем "Оленегорский горняк". Він у сильному крені, біля нього снують буксири.

Джерела LIGA.net у Службі безпеки України розповіли, що це була спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Так само як атака на бухту у Севастополі в жовтні 2022-го та на Кримський міст 17 липня.

Удару було завдано морським дроном. На відео від джерела в СБУ видно, як безпілотник влучає у боковину корабля.

За даними джерела, дрон ніс 450 кг тротилу. "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і не може виконувати бойові завдання. На борту перебувають близько 100 членів екіпажу.

Крім атаки на Новоросійськ, був наліт повітряних дронів на Феодосію. Росіяни заявили, що відбилися. Деталей щодо результатів цієї атаки немає.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. "Оленегорский горняк" – це десантний корабель Північного флоту, розповідає LIGA.net капітан першого рангу у запасі Павло Лакійчук. Ще наприкінці 2021 року, до великої війни, він разом з іншими десантними кораблями Північного та Балтійського флотів заходив у Чорне море для репетиції нападу на Україну.

"Це відносно невеликий десантний корабель, але зручний для проведення реальних операцій, – каже Лакійчук. – Мінус один корабель – це дуже круто. Ще крутіше, що він був схований у Новоросійську. І ми одразу два хрестики закреслюємо – на Чорному морі і на Півночі".

Після потоплення крейсера "Москва" десантування на українське узбережжя стало практично неможливим для росіян. І вони почали шукати нове застосування десантним кораблям. Як зауважує Infornapalm, 11 липня "Оленегорский горняк" прибув до Керчі, щоб транспортувати вантажі на тлі великих заторів на Керченському мосту.

Щоб оцінити пошкодження тепер вже логістичного корабля, потрібна дорозвідка. Але іноді пошкодження – навіть краще за потоплення.

"Від "Москви" бонус отримали бички, які на дні добре харчуються і ростуть жирними. А якщо корабель ушкодили, його доводиться тягнути на базу, – пояснює Лакійчук. – Він займає док, де замість нього міг стояти корабель, який готується до бойових обстрілів. Ще поранені моряки в госпіталях".

Пошкоджений корабель відтягує ресурси, резюмує він.

Також нова атака підтвердила, що українське дронобудування швидко розвивається. Під час атаки на Севастополь дев'ять місяців тому експерти оцінювали бойову частину дрона у 75 кг. Тепер вона зросла до 450 кг, стверджує джерело LIGA.net у Службі безпеки України.

Покращується і система управління, каже Лакійчук. Чим дальшими стають атаки – тим просунутішою вона має бути.

"І ми бачимо удосконалення тактики застосування, – додає капітан. – Це ж не просто відправити два дрони через море. Це ціла операція, де залучаються засоби розвідки, можливо, і супутники".

Ще один важливий аспект – нафтова інфраструктура. Як пояснює Лакійчук, порт Новоросійськ – це найбільший нафтовий термінал росіян на Чорному морі, а Феодосія – у Криму.

"Від Новоросійська до Босфора прямує цілий ланцюжок суден, переважно танкери з російською нафтою, – пояснює він. – Це потужний струмок у російську економіку".

Після атаки на Новоросійськ рубль обвалився до мінімуму з весни-2022.

ЩО ДАЛІ. Росіяни ховають значну частину свого флоту саме у Новоросійську. Як розповідав LIGA.net головред Black Sea News Андрій Клименко, там перебувають до 80% ударних кораблів.

Особливість Новоросійська – поруч із нафтовим терміналом "Шесхаріс" знаходиться "Геопорт", додає Лакійчук. Його росіяни використовують як додаткову базу Чорноморського флоту РФ.

"Баки з нафтою знаходяться зверху, нафта стікає в танкери по трубах з баків, які розташовані над "Шесхарісом" і "Геопортом", – каже Лакійчук. – Якщо сьогодні палаюча нафта не потекла згори на російські кораблі, то це відбудеться найближчим часом".

Британська розвідка очікує, що ситуація на Чорному морі буде загострюватись. На тлі саботажу РФ зернової угоди, ударів по українських портах та погроз Москви топити цивільні судна, які прямують до України.

І зараз СБУ та ВМС затвердили факт, що для росіян не залишається безпечних місць у Чорному морі. Дзеркальне попередження Міноборони України з погрозою топити кораблі, які йдуть до російських та окупованих портів, тепер не виглядає, як просто погроза.

"Тепер це реально здійснені обіцянки, – підсумовує Лакійчук. – Кількість цілей у Чорному морі для наших дронів та іншої зброї – значно більша, ніж кількість цілей для російських піратів. Тож, нехай чекають".

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