Российская пропаганда заявляет, что российские войска уже пересекли границы Днепропетровской области, и представляют это как "успех" и "углубление наступления".

Хотя в реальности россияне не смогли закрепиться в Днепропетровской области, говорят LIGA.net военные, которые держат оборону на этом направлении, и военные аналитики.

"Оккупанты заходят небольшими группами, делают селфи с геолокацией и заявляют, что "уже там". Но обычно это полет в один конец", – говорит LIGA.net военный аналитик Алексей Гетьман.

Бои продолжаются поблизости, однако административную границу Днепропетровской области враг не пересек, отмечает LIGA.net начальник службы по связям с общественностью 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ Арсений Прилипка: "Мы делаем все, чтобы остановить его всеми возможными и доступными нам средствами".

Цель россиян – не вторжение в Днепропетровскую область. Их цель другая.

Объясняем, зачем россияне надвигаются на Днепропетровскую область и чего ждать дальше.

Провал западного обхода Покровска

На Новопавловском направлении россияне ведут интенсивное наступление и стремятся "срезать украинскую оборону.

Новопавловский плацдарм для врага – потенциальный путь в Днепропетровскую область. В случае прорыва оккупанты получают возможность атаковать тыловые районы, в том числе логистический хаб в Покровске. Следовательно, стратегические коммуникации – трасса и железная дорога – могут оказаться в зоне обстрелов и атак россиян.

Сюда сместились все силы россиян, ранее действовавших в пределах условного Покровского направления, объясняет LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов:

Поэтому фиксируем уменьшение активности на Покровском направлении и рост интенсивности боев по Новопавловскому. Однако оба направления – фактически один и тот же участок, с отклонением в один километр".

Никакого пересечения границы нет – подтверждают военные LIGA.net , которые держат оборону на этом участке. Значительную часть своих сил враг из-под Покровска опрокинул поближе к административной границе Днепропетровской области и пытается здесь закрепиться, говорит боец с позывным "Морячок".

"Они пытаются зайти в Покровское в Днепропетровской области и взять Покровск в тиски – если, конечно, им удастся совершить прорыв. Но это маловероятно. Ребята сейчас делают все возможное, чтобы россияне не смогли продвигаться", – отмечает боец.

Покровское

Днепропетровщина – не является целью россиян

Противник не преследует цель вторжения в Днепропетровскую область, подтверждает в комментарии LIGA.net военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк: "Попытки захватить Покровск заставляют врага маневрировать и действовать на грани административной границы, используя особенности местности для охвата или частичного окружения города".

По словам Трегубова, кафиры пытались обойти Покровск с запада, но эта кампания закончилась для них провалом – враг имел значительные потери, а существенного продвижения не произошло.

"Сделав выводы, кафиры летом переформатировали свои силы: часть бросили на трассу Покровск – Константиновка – кратчайший путь в город, а остальное – западнее, на Павловское направление, – объясняет Трегубов. – Фактически противник пытается атаковать Покровскую агломерацию с нескольких сторон в сторону. нес максимальные потери и не мог продвинуться".

Цель неизменна – Донетчина

Главная цель врага – полная оккупация Донецкой области.

"Они хотят полностью контролировать Донецкую область, поэтому продолжается активное давление на восточном фронте – это Торецк, Покровск, Часов Яр, Константиновка", – говорит Гетман.

По словам Кевлюка, оккупанты до конца года будут сосредоточивать основные усилия на направлениях Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Покровска:

"Группировка россиян "Запад" пытается прорваться в Лиман, чтобы создать условия для штурма Славянска. В то же время "Юг" безрезультатно пытается выбить Силы обороны из района Северска, – перечисляет он. – Смежными флангами "Юг" и "Центр" прорываются с юга, из района. продолжает очень затратные для него бои за Покровск".

Украинские защитники держат рубежи и заставляют врага платить высокую цену за каждый километр продвижения.