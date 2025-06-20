"Російська пропаганда заявляє, що російські війська вже перетнули межі Дніпропетровської області, та подає це як "успіх" та "поглиблення наступу".

Хоча в реальності – росіяни не змогли закріпитися на Дніпропетровщині, кажуть LIGA.net військові, які тримають оборону на цьому напрямку, та військові аналітики.

"Окупанти заходять невеликими групами, роблять селфі з геолокацією й заявляють, що "вже там". Але зазвичай це – політ в один кінець", – каже LIGA.net військовий аналітик Олексій Гетьман.

Бої тривають поблизу, однак адміністративний кордон Дніпропетровської області ворог не перетнув, наголошує LIGA.net начальник служби зв'язків з громадськістю 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ Арсеній Приліпка: "Ми робимо все, аби зупинити його всіма можливими та доступними нам засобами".

Мета росіян – не вторгнення до Дніпропетровської області. Їхня ціль інша.

Пояснюємо, навіщо росіяни сунуть на Дніпропетровщину та чого очікувати далі.

Провал західного обходу Покровська

На Новопавлівському напрямку росіяни ведуть інтенсивний наступ та прагнуть "зрізати" українську оборону.

Новопавлівський плацдарм для ворога – потенційний шлях до Дніпропетровської області. У разі прориву окупанти отримують можливість атакувати тилові райони, зокрема логістичний хаб у Покровську. А відтак, стратегічні комунікації – траса і залізниця – можуть опинитися в зоні обстрілів та атак росіян.

Сюди змістились усі сили росіян, які раніше діяли в межах умовного Покровського напрямку, пояснює LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов:

Тому фіксуємо зменшення активності на Покровському напрямку та зростання інтенсивності боїв по Новопавлівському. Проте обидва напрямки – фактично одна й та сама ділянка, з відхиленням в один кілометр".

Ніякого перетину кордону немає – підтверджують LIGA.net військові, які тримають оборону на цій ділянці. Значну частину своїх сил ворог з-під Покровська перекинув ближче до адміністративного кордону Дніпропетровської області та намагається тут закріпитися, каже боєць із позивним Морячок.

"Вони намагаються зайти в Покровське на Дніпропетровщині і взяти Покровськ у лещата – якщо, звісно, їм вдасться здійснити прорив. Але це малоймовірно. Хлопці зараз роблять усе можливе, аби росіяни не змогли просуватися", – зазначає боєць.

Карта: DeepState

Дніпропетровщина – не є метою росіян

Противник не має на меті вторгнення до Дніпропетровської області, підтверджує у коментарі LIGA.net військовий експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк: "Спроби захопити Покровськ змушують ворога маневрувати й діяти на межі адміністративного кордону, використовуючи особливості місцевості для охоплення або часткового оточення міста".

За словами Трегубова, окупанти намагалися обійти Покровськ із заходу, але ця кампанія закінчилася для них провалом – ворог мав значні втрати, а суттєвого просування не відбулося.

"Зробивши висновки, окупанти улітку переформатували свої сили: частину кинули на трасу Покровськ – Костянтинівка – найкоротший шлях до міста, а решту – західніше, на Павлівський напрямок, – пояснює Трегубов. – Фактично противник намагається атакувати Покровську агломерацію з кількох боків. У відповідь наші Сили оборони докладають зусиль, щоби ворог зазнавав максимальних втрат і не мав змоги просунутися".

Мета незміна – Донеччина

Головна ціль ворога – повна окупація Донецької області.

"Вони хочуть повністю контролювати Донецьку область, тому продовжується активний тиск на східному фронті – це Торецьк, Покровськ, Часів Яр, Костянтинівка", – каже Гетьман.

За словами Кевлюка окупанти до кінця року зосереджуватимуть основні зусилля на напрямках Словʼянська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та Покровська:

"Угруповання росіян "Запад" намагається прорватися до Лимана, аби створити умови для штурму Словʼянська. Водночас "Юг" безрезультатно намагається вибити Сили оборони з району Сіверська, – перераховує він. – Суміжними флангами "Юг" і "Центр" прориваються з півдня, з району Торецька, до Костянтинівки. А "Центр" продовжує дуже затратні для нього бої за Покровськ".

Українські ж захисники тримають рубежі та змушують ворога платити високу ціну за кожен кілометр просування.