Добро (не) пожаловать в НАТО. Что Украина получит на саммите в Вильнюсе: сценарии

11-12 июля в Вильнюсе пройдет 74-й саммит НАТО. Основное ожидание: что Альянс предложит Украине. До сих пор открытый вопрос: примет ли участие в саммите президент Владимир Зеленский, он не хотел ехать без конкретики.

"Мы ожидаем, что в Вильнюсе будет принято решение о приглашении Украины присоединиться к Альянсу. И союзники зафиксируют в решении саммита, что членство Украины будет возможным, как только позволят условия", – говорит LIGA.net заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Альянс должен признать в Вильнюсе три вещи, добавляет LIGA.net посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко: "Что НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО, что Украина является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности, что Украина должна быть приглашена к вступлению в НАТО уже сейчас и станет членом Альянса, когда позволят условия".

Но зеленый свет пока не готовы дать в ключевой столице – Вашингтоне. Белый дом до сих пор не имеет четкого ответа, как закончить войну.

Есть ли шансы у Украины получить политическое приглашение в НАТО в Вильнюсе, почему позиция президента США Джо Байдена настолько важна и что будет, если Альянс не даст конкретики: разбор LIGA.net.

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БОРЬБА ЗА ФОРМУЛИРОВКИ

Пока финального видения, что конкретно в Вильнюсе получит Украина в контексте перспективы членства в НАТО, нет.

"Еще идут дискуссии по поводу того, как будет закреплен в совместном коммюнике саммита дальнейший путь Украины к членству", – объясняет Галибаренко.

"Продолжается борьба за формулировку", – говорит LIGA.net Александр Мережко, глава парламентского комитета по внешней политике.

Украина, по его словам, делает все, чтобы итоговая декларация не повторила Бухарест-2008, когда вместо плана действий по членству (ПДЧ) была сформулирована печально известная политика открытых дверей.

"В настоящее время в Альянсе продолжаются постоянные дискуссии о возможных решениях. Работа над текстом финального документа саммита продолжается", – сообщил LIGA.net заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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"Не удивлюсь, если в день начала саммита будут еще обсуждать формулировки во избежание Бухареста-2", – говорит LIGA.net Анна Шелест, директор программ по безопасности в Украинской призме.

Точно в Вильнюсе Украина получит два пункта.

Первый пункт – повышение статуса комиссии Украина-НАТО (31+1), которая трансформируется в Совет Украина-НАТО (32 включительно с Украиной). Первое заседание Совета пройдет в рамках саммита 12 июля.

По словам министра обороны Алексея Резникова, формат Совета предусматривает "новый уровень отношений, более высокий уровень взаимодействия".

"Это когда Украина будет хоть еще не членом НАТО, но уже на равных сможет находиться во всех комитетах, на всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в их соглашениях", – сказал Резников.

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Однако в дипломатической команде президента Владимира Зеленского работают не только над формой, но и над содержанием Совета.

"Первой и важной функцией Совета должно стать приведение Украины к членству в НАТО, – считает Жовква. – Если это будет просто площадка для дискуссий об "открытых дверях"... тогда такое переформатирование теряет свой смысл".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден: создание Совета НАТО-Украина без сильного шага к членству – это "как будто дать танк без пушки". НАТО нуждается в Украине как союзнике, а не просто привилегированном партнере, написал министр в Twitter.

Второй пункт – комплексный пакет помощи.

Эта идея родилась из желания многих стран-членов НАТО перевести закупки неотложных потребностей (шлемов, аптечек, антидронов) на среднесрочные и долгосрочные приоритеты, поясняла в интервью LIGA.net Наталья Галибаренко.

"Это задача на многие годы, и сейчас идут дискуссии, как обеспечить ее надлежащее финансирование, – добавила она. – Оптимальная цель – представить концепцию на саммите в Вильнюсе, чтобы главы государств благословили этот план, и министерства нарабатывали его конкретные положения".

Кроме того, у Зеленского рассчитывают подписать в Вильнюсе документы о гарантиях безопасности. Это никак не касается непосредственно НАТО, но на Банковой хотят получить гарантии, пока Украина не находится в НАТО.

"Там нет ничего такого, чего бы нам уже не давали. Мы хотим зафиксировать это на бумаге с группой стран, которые к этому готовы. А затем с теми государствами, которые захотят, сможем заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украины", – объясняет Жовква.

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БЕЗ ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ

Самая главная интрига Вильнюсского саммита: что итоговая декларация предложит Украине в контексте будущего членства в Альянсе.

Лучшим результатом саммита для Украины станет приглашение к членству в НАТО после войны, говорит LIGA.net глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, нардеп Егор Чернев.

"Это приглашение не повлечет за собой немедленных юридических шагов по вступлению, но будет означать, что обратной дороги нет. И что решение о членстве Украины окончательное", – объясняет Чернев.

Украина просит НАТО определиться с приглашением уже сейчас, чтобы приступить к подготовке "на будущее". Это станет только первым этапом на пути к постепенному движению Украины к членству в Альянсе, пояснил Жовква в комментарии LIGA.net.

Шелест напоминает процедуры: "Сначала страна говорит, что хочет [вступить]. Украина это сделала еще в 2005-м, когда на уровне комиссии Украина-НАТО начался "интенсивный диалог". Второй этап – приглашение".

В случае Швеции и Финляндии, например, в декларации Мадридского саммита-2022 так и написано: "Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и подписать протоколы о вступлении".

Жовква подтверждает: формулировка в коммюнике Вильнюсского саммита может быть аналогична той, что и в Мадриде относительно Финляндии и Швеции, "но с тем отличием, что решение о подписании с Украиной протоколов о вступлении будет принято позже, когда союзники придут к соглашению".

"Когда Украина говорит о политическом приглашении – речь именно об этом первом этапе, – объясняет Шелест. – Далее начинаются консультации. Но мы хотим увидеть максимально четкое приглашение".

"Когда есть приглашение в НАТО – это совершенно другая помощь, абсолютно другие процедуры, абсолютно другая политическая воля, – говорит LIGA.net Мария Ионова, член внешнеполитического комитета Рады (Евросолидарность). – А мы в свою очередь будем показывать свою домашнюю работу. Это будет такая взаимная любовь, но на очень четко определенных условиях и правилах".

С другой стороны, фраза "после войны" в итоговой декларации, о которой говорит Чернев, может сыграть злую шутку с Украиной.

"Для нас окончание войны с точки зрения международного права – это когда будет полностью освобождена наша территория, включая Крым, – объясняет Мережко. – Сколько это займет времени, мы пока не знаем".

"С юридической точки зрения, Япония с Россией, например, до сих пор в состоянии войны после Второй мировой. Готовы ли мы еще к 70 годам в состоянии войны?" – говорит Шелест.

Жовква прогнозирует, что привязки к окончанию войны в решении саммита не будет. Он напоминает, что в большинстве двусторонних деклараций с членами НАТО (а их уже 23) закреплена формула "когда позволят условия".

"Думаю, это был бы наиболее правильный "вординг" по вступлению в НАТО", – добавляет дипломатический советник Зеленского.

Именно на 22 подписантов таких деклараций Украина и полагается в первую очередь, подчеркнул Жовква в комментарии LIGA.net.

Также Украина рассчитывает на отказ от ПДЧ на пути в Альянс.

"Мы ожидаем подтверждения союзниками, что Украина больше не нуждается в плане действий по членству на пути к вступлению в НАТО", – объясняет Жовква.

"Никаких открытых дверей, никаких ПДЧ. Четкий сигнал Украине: видите ли вы нас страной НАТО или нет. Третьего варианта не существует, – говорит LIGA.net собеседник в руководстве Минобороны. – Открытые двери, которые никто не может найти, – эта формула не принимается после Бухареста".

Согласны с этим и западные аналитики. 46 авторитетных западных экспертов, военных и дипломатов, среди которых экс-заместитель госсекретаря США Стивен Биген и экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, призвали Альянс дать дорожную карту. Она должна четко вести к членству Украины в НАТО в кратчайшие сроки.

В Atlantic Council призвали выйти за рамки неоднозначной формулы Бухарестского саммита и создать новое партнерство в сфере сдерживания и обороны, которое стало бы альтернативой ПДЧ. Украину, по мнению аналитиков, необходимо пригласить к участию в заседаниях Совета НАТО – так же, как Швеция и Финляндия ожидали окончательного присоединения.

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КЛЮЧ В ВАШИНГТОНЕ

Украина может получить холодный душ. Ведь, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в Вильнюсе Украину не пригласят в Альянс. Это также подтвердила посол США при НАТО Джулианна Смит.

По словам Столтенберга, на саммите будет изложено видение будущего Украины как "независимого демократического члена евроатлантической семьи".

По словам собеседника LIGA.net в Минобороны, окончательное решение не принято в двух столицах – Вашингтоне и Берлине.

В мае немецкое DPA писало, что США и Германия за закрытыми дверями дали понять: они не хотят брать на себя никаких обязательств, выходящих за пределы расплывчатой декларации НАТО от 2008 года.

17 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет упрощать процесс вступления Украины в Альянс. Киеву нужно соответствовать общим условиям вступления.

5 июля это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "В Белом доме сохраняются скептики, тормозящие процесс", – говорит Шелест.

По ее словам, противники будущего членства Украины в НАТО до сих пор опасаются возможной эскалации со стороны РФ.

"Но когда мы спрашиваем, а что именно предусматривает эта эскалация, весьма редко можно получить четкое объяснение. В лучшем случае это ядерная опасность. Что Путин настолько сумасшедший, что он может использовать ядерное оружие, – зачем его провоцировать", – объясняет эксперт.

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Позиция Белого дома может быть связана со следующим юбилейным саммитом НАТО-2024 в Вашингтоне. "Вашингтонский саммит состоится за несколько месяцев до президентских выборов в США. Для Байдена это будет возможность сделать исторический шаг", – говорит Мережко.

Хотя для американцев на выборах важны внутренние вопросы, а не внешняя политика, напоминает нардеп. Поэтому единственное, на что могут обращать внимание отдельные американские политики, – это ядерный шантаж Путина.

Более глобально – партнеры не знают, как решить войну России против Украины, говорит LIGA.net Андрей Загороднюк, экс-министр обороны в 2019-2020 годах и глава правления Центра оборонных стратегий.

"Они не понимают, какие у нас будут успехи в контрнаступлении, будут ли переговоры, что делать с Крымом и Донбассом, – считает Загороднюк. – Поэтому не могут дать нам конкретные сроки по НАТО. Они не знают, когда закончится война".

Похожие дискуссии и в немецком политикуме. Канцлер Олаф Шольц говорит, что "в обозримом будущем" Украина не сможет стать членом НАТО. В то же время топ-спикер оппозиционных христианских демократов Родерих Кизеветтер призвал предоставить Украине четкий график вступления уже в Вильнюсе.

"Аргумент здесь очень прост: если Альянс не разработает такой механизм, то у Российской Федерации создастся впечатление, что она в дальнейшем имеет право вето на членство Украины в НАТО", – объясняет LIGA.net старший аналитик Западного института в Познани Виктор Савинок.

По его мнению, для немецкого правительства ключевой в вопросе перспектив членства Украины является позиция Соединенных Штатов.

"Мы увидели это во время дебатов по передаче Украине тяжелых вооружений. Когда не было решений по немецким Gepard, пока не было решения США по HIMARS. Когда не было решения по Leopard, пока американцы не приняли решение по Abrams", – разъясняет Савинок.

Эксперт убежден: если у США, Германии и Франции будет общее понимание, каким образом необходимо пригласить Украину в НАТО, то инструменты, которыми можно убедить ту же Венгрию или Турцию, найдутся. То есть проблем с консенсусным решением не должно быть.

США – это "стержень", на котором держится безопасность Альянса, говорит Мережко.

"Венгрия может выступать со своей позицией сколько угодно, но она не является настоящим гарантом безопасности в НАТО. Она не имеет такого влияния, как США, Великобритания, Германия, – объясняет нардеп. – Главное, чтобы было решение США и общий консенсус с учетом позиций тяжеловесов".

По мнению Зеленского, именно президент США – тот человек, который принимает решение, будет ли Украина в НАТО или нет.

"В США должны понимать, что только членство Украины в НАТО может уберечь Европу от повторной большой войны, – объясняет LIGA.net Чернев. – И если Вашингтон хочет и дальше быть гарантом безопасности в Европе, то вступление Украины в НАТО как раз и является одной из таких гарантий".

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ТЕСТ ДЛЯ НАТО

По информации Главного управления разведки Минобороны, ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу 11-12 июля.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, на саммите в Вильнюсе будут объявлены "некоторые слова", но не будет "ничего кроме этого".

Если Украина не получит необходимого для себя решения – это будет колоссальный политический и репутационный удар по самому Западу, убежден Чернев: "Страны, которые пока колеблются между Западом и Глобальным Югом, увидят, что союз с Западом ненадежен".

"Этот саммит – тест на способность НАТО как организации", – убеждена Ионова.

Вильнюсский саммит действительно важен, но вкладывать обществу, что это либо предательство, либо победа – неправильно, объясняет в разговоре с LIGA.net экс-министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин.

"У наших партнеров своя логика. Они думают, что дальше делать с Россией, – говорит он. – Одна из самых больших проблем значительной части стран: что делать с четвертой и пятой статьями [Вашингтонского договора] во время войны? Что делать с вопросом территории? Здесь возникает очень много вопросов, на которые пока у Запада нет ответа. То есть речь не о консенсусе, а об отсутствии ответа".

Украина не должна обижаться на возможные решения саммита, считает Мережко.

"Если это не произойдет на Вильнюсском саммите, то произойдет на Вашингтонском. Если не на Вашингтонском, то на следующем за ним саммите. Нас интересует результат", – объясняет нардеп.

Мережко настроен оптимистично: "Какое-то продвижение будет. Не может быть, чтобы мы остались на том же месте".

5 июля президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что шанс убедить более осторожных союзников изменить позицию и прописать более решительные заявления по Украине остается.

Пока ключевая задача стран НАТО – найти такую формулировку, которая удовлетворит Украину, но не подвергнет Альянс тем рискам, которые политически он не сможет на себя принять, считает Загороднюк.

Политическое решение не менее важно для самого Альянса, чтобы показать, что у России нет власти над НАТО, убеждена Шелест.

"А мы начнем еще больше работать, ведь до Вашингтонского саммита очень мало времени, – резюмирует она. – И это будет наш второй шанс".

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