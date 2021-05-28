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Добыча янтаря без скандала, 50 000 украинцев погибли от коронавируса. Что надо знать утром

28.05.2021, 09:30
Добыча янтаря без скандала, 50 000 украинцев погибли от коронавируса. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 28 мая. Температура от +14 до +22, курс доллара 27.57

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. ПОЕЗД МЕРТВЫХ. 50 000 украинцев погибли от коронавируса

Вот интерактивный проект, сделанный нашим Александром Надельнюком, главным специалистом по визуализации контента. Вы просто посмотрите. Столько погибших – это почти полностью заполненный стадион Олимпийский. Бесконечный поезд в вечность, который продолжает забирать наших сограждан. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Компания Игоря Мазепы начала добычу янтаря в Ровенской области

В это непросто поверить, но янтарь в Украине можно добывать без скандалов. Компания Игоря Мазепы начала эксплуатацию янтарного месторождения в Ровенской области. И еще до этого высадила на соседних отработанных 18 га земли новые деревья. Продавать солнечный камень планируют на электронном аукционе. В общем win-win для всех. Подробности и фото — по ссылке. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Виконати обіцянки Зеленського, щепити 5 млн українців за літо: як Ляшко у міністри подався

Перші публічні кроки Віктора Ляшка на посаді міністра охорони здоров'я обережно тішать. Після воєн, які влаштував Максим Степанов з тими, з ким разом мав би боротися з ковідом і реформувати медицину, здається, настає перемир'я. 

Степанов рік воював з двома незалежними інституціями, які управляють грошима в медицині: ДП "Медичні закупівлі України", яке купує ліки та медвироби, та Національною службою здоров'я, яка фінансує майже усю медицину в країні. 

Степанов усі провали закупівель списував на Медзакупівлі, і навіть постановив створити наглядову раду при ДП, яка могла "знести" незалежного керівника. 

Ляшко ці накази попередника скасував, а у Facebook міністерства роботу ДП навіть похвалили. Степанов рік розповідав, як погано працює Національна служба здоров'я, були постійні перетурбації навколо конкурсу і "добору" на керівника відомства, які після суспільного розголосу і, ймовірно, втручання міжнародних партнерів, закінчувалися поразкою тодішнього міністра. 

Ляшко оголосив новий конкурс на голову НСЗУ і є шанси, що відомству нарешті оберуть керівника за чесним конкурсом. Що буде далі? Побачимо. Ми уважно стежимо і продовжуємо запрошувати Віктора Ляшка на інтерв'ю. Більше за лінком.

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