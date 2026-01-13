Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Государственным СМИ в России категорически нельзя упоминать тот факт, что война в Украине сравнялась по длительности с "Великой Отечественной". На закрытом селекторном совещании с руководителями крупнейших госхолдингов (ВГТРК, RT, Газпром-медиа) и ключевых федеральных СМИ с таким требованием выступил первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко.

Сравнение и вправду убийственное. 1418 дней заняло у "доблестной" российской армии преодоление 60 км между Донецком и Покровском и 175 км между Луганском и Купянском – при многократном преимуществе в живой силе, технике и авиации, артиллерийском и ракетном огне. Больше миллиона убитых и изувеченных российских солдат, почти 12 000 сожженных танков, 24 000 бронемашин, 36 000 артиллерийских систем, полторы тысячи систем залпового огня, 1200 средств ПВО, 434 самолета и 347 вертолетов, 28 кораблей, две подлодки. Уничтожена огромная армия и немалый флот, и как вам результат?

То количество солдат, которое Советский Союз потерял в Афганистане за десять лет, украинцы выносят России в 2025 году в среднем за 13 дней.

