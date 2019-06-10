Досрочные выборы могут отменить. Так ли это и кому это выгодно

Конституционный суд (КС) до конца июня должен решить судьбу действующего парламента. Есть высокая вероятность, что решение КС будет в пользу сегодняшних народных депутатов: они смогут поработать на пару месяцев дольше. Об этом LIGA.net рассказали трое собеседников в депутатском корпусе, уверяющие в надежности своей информации. Кому это выгодно и почему Владимир Зеленский от этого выиграет еще больше – коротко отвечаем на семь основных вопросов.

1. ПОЧЕМУ ВЫБОРЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ. Указ Зеленского обжаловали в КСУ 62 народных депутата из фракций Нарфронт и Радикальной партии Ляшко (РПЛ). По их мнению, коалиция в Раде прекратила существовать не после выхода Батькивщины, РПЛ и Самопомощи в 2016 году, а только после заявления НФ 17 мая 2019 года. Именно с 17 мая, по версии авторов, начался 30-дневный термин формирования новой коалиции и поэтому Зеленский не имел права распускать парламент.

2. КОГДА БУДЕТ РЕШЕНИЕ. Не позднее 29 июня. 4 июня Большая палата КСУ признала конституционное производство неотложным. А это значит, что итоговое решение КС должно быть до конца этого месяца.

3. КАКИМ БУДЕТ РЕШЕНИЕ. Авторы обращения в КСУ оценивали свои шансы 50 на 50. Один из депутатов НФ описал это так: "Изначально большинство судей хотело, чтобы КС вообще не брался за это дело и отказал в открытии производства из-за необоснованности. Однако теперь дело запущено и решение будет принято".

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Три собеседника среди депутатов заявили LIGA.net, что КСУ примет решение в пользу Рады. И якобы не последнюю роль сыграет влияние Петра Порошенко. "В день, когда КСУ открыл производство по указу о [роспуске] Зеленского, Порошенко как раз получил закрытую социологию от Рейтинга. Увидев, что его партия со скрипом набирает 7%, он целый день не выходил ни с кем на связь", - рассказывает депутат в бывшей парламентской коалиции. Собеседники LIGA.net в окружении Порошенко эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. При этом заверяют, что выборы ему выгодны, поскольку "еще два-три расследования по Укроборонпрому похоронят и те проценты, которые есть".

Спикер Андрей Парубий сообщил журналистам, что аппарат Рады направил в КСУ информацию, подтверждающую незаконность указа Зеленского. "Мы посмотрели стенограмму, когда была объявлена коалиция. Это было 302 народных депутата. Потом мы отняли все заявления о выходе из коалиции, которые поступали за это время. И если отнять все заявления, которые были поданы до 17 мая 2019 года, выходит 227", - заявил Парубий.

Даже в команде президента видны нотки сомнения по поводу решения КСУ. "У меня не было бы таких сомнений, если бы мы жили в стране высокого правового порядка. А когда я знаю, что сегодня делается с действующими нормативно-правовыми актами, каким образом выносятся решения судей. Я как юрист могу сказать, что решение суда и справедливость - это далеко не всегда одинаковые вещи", - заявил журналистам представитель президента в Раде Руслан Стефанчук. Он также напомнил, что 3 июня Зеленский назначил Федора Вениславского своим представителем в КСУ, который сейчас готовит правовую позицию президента для суда.

4. ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ КСУ ОТМЕНИТ УКАЗ. Большинство опрошенных LIGA.net экспертов считают, что в случае признания указа Зеленского неконституционным, досрочные выборы будут отменены. "Если КСУ укажет, что в связи с признанием неконституционным теряет силу указ президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении даты досрочных выборов, то избирательный процесс останавливается", - сообщил LIGA.net аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко считает, что после такого вывода КСУ никаких дополнительных решений других органов (в частности ЦИК) не нужно. "Если КСУ в своем решении скажет, что выборы отменяются в связи с неконституционностью их назначения, далее ЦИК просто ретранслирует такое решение. Никакого другого порядка тут нет", - объяснил он в комментарии LIGA.net.

"Есть часть юристов, которые считают, что КСУ может признать указ неконституционным, но при этом укажет, что избирательный процесс уже начат и не может быть прекращен в связи с тем, что реализуются избирательные права граждан, гарантированные Конституцией", - рассказывает аналитик ОПОРЫ Клюжев. В случае отмены выборов уже зарегистрированные кандидаты в нардепы могут подать в суд, однако Клюжев сомневается в перспективности таких исков.

5. КОГДА БУДУТ ВЫБОРЫ. Если указ будет признан неконституционным, то в Украине должны состоятся очередные парламентские выборы 27 октября 2019 года.

6. МОЖЕТ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОВЛИЯТЬ НА ЭТО. Теоретически он может подписать новый указ. Однако он будет неконституционным, поясняет Колиушко. Ведь, согласно Основному закону, парламент нельзя распускать менее чем за шесть месяцев до окончания полномочий действующего созыва. Даже если взять все возможные конечные даты, которые назывались нардепами и экспертами (27 апреля, 27 мая и 14 июня), то срок для роспуска Рады по этой норме уже будет пропущен.

7. КОМУ ВЫГОДНО РЕШЕНИЕ КСУ. Здесь палка о двух концах. Решение об отмене выборов электорально очень выгодно Зеленскому. "Политически Зеленский ничего не потеряет. Если КСУ отменяет указ, он скажет, что парламент плохой, суд плохой, они не хотят обновляться. А запрос в обществе есть. Поэтому количество поклонников Зеленского будет расти", - рассуждает политолог Игорь Петренко.

С другой стороны, если бы это не было выгодно ключевым политическим игрокам, которые имеют влияние на КСУ, то, возможно, производство по указу даже бы и не начиналось. Все смотрят на последние рейтинги и понимают, что у Слуги народа есть реальный шанс единолично сформировать коалицию и свое правительство. Такая перспектива не радует никого, в том числе Игоря Коломойского. (Детальнее читайте в статье План Коломойского: пора вставлять палки в колеса Зеленскому)

Симптоматично, что на прошлой неделе КСУ удовлетворил иск завода Коломойского и ограничил полномочия НАБУ. Собеседники LIGA.net среди нардепов и экспертов утверждают, что у Коломойского остается влияние на КСУ. "На сегодняшний день видим проблемы в общении Слуги народа и группы Приват. В частности, кто должен идти по мажоритарке от Слуги народа. Есть информация, что Зеленский хочет максимально чистых людей. Поэтому влияние на КСУ может вырасти еще на один пункт, то есть со стороны Коломойского", - говорит Петренко.

Оппоненты Зеленского понимают, что решение КСУ об отмене выборов пойдет в электоральный плюс Слуге народа, однако надеются, что до осени президент понизит свой рейтинг неоднозначными заявлениями, решениями и кадровыми назначениями.

"Мы видим, что есть неоднозначные заявления от Кучмы про "стрельбу в ответ". Это может поднять патриотически настроенный электорат. Есть вопрос кадровых назначений. Парламенту лучше одобрить людей Зеленского и дать им возможность наломать дров", - считает Петренко. По его словам, также могут возникнуть вопросы в финансовой области, связанные с пиковыми выплатами по долгам.

"С другой стороны, это вопрос правительства, а оно старое. У президента фактически нет возможностей что-то менять. Очень сложно говорить о снижении рейтинга Зеленского, если сам парламент не дает ему возможностей для того, чтобы он наломал дров", - резюмирует Петренко.

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