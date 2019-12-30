Дубинский, Мендель, Яременко. 10 главных зашкваров года

Найти зашквар в украинской политике легко. Особенно в год президентских и парламентских выборов. Намного труднее - выбрать из них лучшие. LIGA.net составила ТОП-10 незабываемых политических зашкваров-2019.

ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ В РЕЙТИНГ ПОРОШЕНКО. Трудно переоценить это событие по степени влияния на итоги выборов. В конце февраля, за месяц до первого тура президентских выборов, журналисты Bihus.info обнародовали расследование о махинациях группы людей с участием сына экс-первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского - бизнес-партнера пятого президента Петра Порошенко. Это был удар для политических перспектив пятого президента.

Журналисты сообщили, что 22-летний Игорь Гладковский, его друг Виталий Жуков и Андрей Рогоза якобы организовали схему, по которой госконцерн Укроборонпром с 2015 года покупал запчасти из РФ через фирмы-прокладки втридорога. В целом, по данным программы, окружение Порошенко отмыло на оборонке 250 млн грн. Под конец года Гладковский-старший выиграл первый суд против НАБУ.

АБСУРД С АНАЛИЗАМИ. Еще одно незабываемое событие. Владимир Зеленский спутал карты всему политическому бомонду и заставил играть по своим правилам. Самым показательным примером стала история с дебатами на НСК Олимпийский. Условия Зеленского к Порошенко и наоборот менялись чуть ли не каждый день. Апогеем предвыборной вакханалии стала сдача анализов кандидатами, чтобы доказать, что они "не наркоманы и не алкоголики". При этом Порошенко сдал анализы в медпункте стадиона Олимпийский, а Зеленский - в клинике Eurolab.

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ФЕЙК С ОТСТАВКОЙ БОГДАНА. Вечером 1 августа вся медийная тусовка страны обсуждала новость - глава Офиса президента Андрей Богдан подал в отставку. Официальных комментариев не было почти сутки. СМИ безуспешно пытались узнать правду у сотрудников ОП. В ответ - молчание и обрезанная фотография "заявления" Богдана, которую некоторые журналисты получили от замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко.

"Заявление" Богдана, которое журналистам рассылал Тимошенко

В интервью LIGA.net Тимошенко подтвердил, что рассылал фотографию. Говорил, что "скачал ее из интернета". И обещал, что ОП опубликует все заявления об отставке руководителей офиса, которые они написали сразу после назначения. По состоянию на сегодня заявлений никто не увидел - на Банковой их якобы "не могут найти". Реакция самого Богдана через пару дней после инцидента – лучшая иллюстрация того, зачем это все было. Он заявил, что "власти не нужны СМИ для общения с народом".

РАЗГОВОР ЦЕНОЙ В ИМПИЧМЕНТ. В конце сентября Белый дом рассекретил текст июльского телефонного разговора президентов Украины и США, который стал причиной инициирования процесса импичмента Дональда Трампа. Все желающие могли прочитать, как Трамп просит Зеленского "взглянуть" на закрытое расследование, к которому имел отношение сын Джозефа Байдена, а украинский президент отвечал, что следующий генпрокурор будет "100% моим человеком" и "он разберется в ситуации". 15 ноября Белый дом обнародовал стенограмму еще одного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся сразу после выборов в Украине. Описать этот разговор можно следующей фразой: "Вы всегда отлично представлены на конкурсе Мисс Вселенная, господин Зеленский! – Спасибо большое, господин Трамп!".

МЕНДЕЛЬ-БОДИГАРД. 27 сентября программа Схемы опубликовало видео инцидента с участием пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая оттолкнула журналиста Сергея Андрушко. В свою очередь Мендель заявила, что не толкала, а останавливала журналиста. Зеленский встал в этой истории на сторону Мендель, заявив, что Андрушко "очень часто вел себя неэтично", пытаясь взять комментарий. Затем Радио Свобода выложила видео с Ялтинской европейской стратегии, на котором четко видно, что журналист Кристофер Миллер спокойно подошел к Зеленскому и попытался задать ему вопрос, но и тут Мендель "остановила журналиста". "Я начал спрашивать, но успел сказать лишь одно предложение, когда Мендель подошла ко мне из-за спины… Она схватила меня за правую руку и за спину и начала тянуть меня", - рассказал Миллер.

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ПОЛИГРАФ ПОЛИГРАФОВИЧ. В октябре налоговый комитет не смог собрать голоса под законопроект №2047-д об отмене коррупционной схемы при оформлении сделок с недвижимостью (так называемых "площадок Яценко"). Глава комитета Даниил Гетьманцев решил напрямую рассказать об инциденте президенту - якобы отдельные нардепы могли получить взятку за провал законопроекта. После этого Офис президента потребовал, что члены комитета прошли детектор лжи.

В итоге состоялась полиграф-дуэль между нардепом от Слуги народа Александром Дубинским и главой фракции Давидом Арахамией. Параллельно полиграф прошли и другие "слуги", в частности, Александр Качура и Ольга Василевская-Смаглюк. НАБУ даже открыло уголовное производство по факту возможного получения взятки 11 нардепами СН. Но дело так и не было передано в суд.

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"ШУТКИ" НАД ГОНТАРЕВОЙ. В сентябре неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом. Менее чем за две недели до этого Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину невестки. В студии Квартал 95 посчитали эти события забавными и сделали целый юмористический номер. Евгений Кошевой в сопровождении национального хора им. Веревки спел песню "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала".

Номер вызвал очень настолько неоднозначную реакцию в обществе, что министру культуры Владимиру Бородянскому пришлось извиняться перед Гонтаревой. А вот олигарху Игорю Коломойскому номер понравился.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЯРЕМЕНКО. 29 октября журналисты показали переписку "слуги народа" Богдана Яременко с предположительно секс-работницей по имени Алина. Яременко якобы пытался договориться "об условиях встречи". "Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час $100. Два часа 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", - показано на фотографии, где некая "Алина" отвечает нардепу.

Сначала Яременко все отрицал, пытаясь выдать ситуацию за провокацию против журналистов, которые подсматривают за депутатами. Потом извинился перед семьей, фракцией и президентом. 1 ноября Яременко написал заявление о сложении полномочий главы внешнеполитического комитета. Однако в декабре Рада не смогла отозвать его с должности.

"СЛУГА-НАСИЛЬНИК". 19 ноября в СМИ появилась информация, что нардеп-мажоритарщик от Слуги народа Роман Иванисов в 1996-м году был осужден по двум статьям об изнасиловании. На момент совершения преступления ему было, предположительно, 17 лет. Депутат сначала пытался опровергать эту информацию, однако через пару дней информацию о судимости Иванисова подтвердили в суде. В деле против Иванисова идет речь, в частности, о "попытке изнасилования естественным неестественным способом". 25 ноября депутата исключили из фракции, однако он, как мажоритарщик, сохранил мандат. В то же время после этого еще ни разу не появлялся в стенах парламента.

СИНДРОМ КОЛОМОЙСКОГО. Список был бы неполным без олигарха. После победы Зеленского эксцентричный бизнесмен не сходил с первых полос ведущих украинских СМИ, постоянно балуя общество неоднозначными заявлениями. Он повторял пропаганду Кремля о "внутреннем гражданском конфликте на Донбассе", а в разгар переговор с МВФ заявлял, что ПриватБанк будет возвращен ему "в ближайшее время". В Офисе президента только то и делают, что пытаются доказать международным партнерам: олигарх не влияет на внутреннюю политику Украины. В качестве "доказательства" правительство недавно внесло в Раду законопроект, который не позволит Коломойскому вернуть ПриватБанк. Коломойский связь с властью отрицает. А глава ОП Андрей Богдан, согласно последнему расследованию программы Схемы, тайно с ним встречается.

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