Ядерный удар, распад России: генералы США спорят, чем закончится война. Обзор западных СМИ

Американский генерал Бен Ходжес уверен: Россия распадется, и думать об этом Западу нужно уже сейчас; генерал Кевин Райан считает, что Путин в отчаянии может использовать ядерное оружие; четыре причины, почему армия Беларуси все же не перейдет границу с Украиной.

Что западная пресса пишет о войне России в Украине – обзор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

The Telegraph: Всем приготовиться к дезинтеграции России

Становится все очевиднее, что Украина выиграет эту войну и что Кремль – на историческом уровне неуверенности в себе, пишет для The Telegraph экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

По его мнению, война настолько открыла миру слабости путинского режима, что мы можем быть свидетелями распада России в ближайшее время.

Огромная империя основывается на зыбком фундаменте. Ее крах может стать насильственным и неконтролируемым. Следует к этому подготовиться, сделав выводы из ошибок 1991 года и неожиданного распада СССР.

Бен Ходжес указывает на три фактора, которые могут привести к развалу РФ:

1) Падение доверия к армии, которая традиционно является основой легитимности Кремля. Ее унижение очевидно всем, а легендарный Черноморский флот испуганно скрывается за Крымом. Хотя у Украины флота нет.

Российские мужчины больше не обольщаются высокой зарплатой и не хотят приобщаться к ВС РФ. Генштаб использует почти бесправных чеченцев и тувинцев в качестве пушечного мяса. Если бы сейчас Чечня начала войну за независимость, Путину нечем было бы на это ответить.

2) Российской экономике нанесен значительный ущерб в результате санкций. Потерю энергетических рынков Европы нечем компенсировать, а ЕС не будет полагаться больше на Северный поток. Также удар нанесен российскому экспорту оружия, который являлся существенным источником доходов.

3) Огромная территория РФ играет отрицательную роль в вопросах гражданской солидарности, но когда метрополия окажется в слабой ситуации, чувство национальной идентичности разных республик быстро усилится.

Страны мира должны уже сейчас задавать себе вопросы, считает Ходжес: какие центры силы будут существовать после развала России, кто получит ядерный арсенал, как избежать утечки оружия и боевиков.

Если это не сделать правильно, всех ждет катастрофа. Ошибок, которые были допущены при развале СССР, повторять нельзя.

Читайте также: Истории | "Мы наваливаем России". Наступление ВСУ – глазами "Альфы" СБУ, командира Гонора и военных

Insider: В каком случае Путин нажмет на "ядерную кнопку"?

Бригадный генерал армии США в отставке Кевин Райан считает: чем больше территорий освободят украинцы в результате молниеносного наступления, тем выше угроза, что Путин в отчаянии использует ядерное оружие, пишет Insider.

Самая большая угроза – что именно Путин будет считать непосредственной агрессией по отношению к российской территории. Мол, если Донецкую и Луганскую области присоединят к России после фейковых "референдумов", это развяжет Путину руки, ведь он сочтет эту территорию "своей".

Генерал Райан считает, что момент, когда оружие НАТО будет стрелять по российской (в воображении Путина) территории, это станет "красной линией". Использовать тактическое ядерное оружие он будет вынужден из-за постоянного давления и попытки переломить ситуацию на фронте.

В противоположность такой точке зрения профессор международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Роберт Ортунг считает использование тактического ядерного оружия Путиным – маловероятным. Ведь диктатор боится и не знает, каким будет возможный ответ мирового сообщества.

"Он точно знает, что он будет ужасающим. Поэтому не будет использовать ядерные ракеты. Только будет угрожать", — говорит он.

Читайте также: Коротко | "Вы – герои Европы. Слава Украине". Историческая речь Фон дер Ляйен в Брюсселе: 10 цитат

The Washington Post: Четыре причины, почему Беларусь не отправит свои войска в Украину

Пока Украина совершает успешное контрнаступление на востоке, на территории Беларуси проходят военные учения при поддержке России. Эти маневры снова ставят вопрос: будут ли беларуские войска участвовать в агрессии Кремля против Украины, спрашивает The Washington Post.

Есть четыре причины, почему этого, вероятно, не произойдет.

1) Диктатор Александр Лукашенко не заинтересован в том, чтобы армия РФ постоянно находилась на его территории, полагает издание.

Уже сейчас интеграция Беларуси с РФ происходит ускоренными темпами, а потеря власти не в интересах Лукашенко. После вторжения территорию страны использовали для обстрелов Украины, а боеприпасы и военная техника местной армии были переданы армии РФ. Впрочем, не сама армия, которая в случае перехода под контроль Москвы оставит Лукашенко без власти.

2) Санкции бьют по Беларуси и ослабили и без того слабые позиции диктатора в Минске. Они подрывают зависимую от РФ экономику страны, а тайные переговоры Лукашенко с Западом, которые он провел в апреле с целью снятия санкций со своего окружения, остались без ответа.

3) Война России против Украины непопулярна в Беларуси. Большинство населения не хочет, чтобы их страна участвовала в этом. Только 5% настроены агрессивно. Местному диктатору приходится постоянно выступать со словами примирения, чтобы не раздувать гнев своего населения.

4) В Беларуси нет боеспособной армии. Большинство составляют призывники, проходящие срочную службу. Их до 45 000, и сколько из них недовольны Лукашенко – большой вопрос. Поэтому ее боеспособность сомнительна.

Силы спецопераций, составляющие примерно 6000 военных, играют немаловажную роль в защите режима дома. Лукашенко не может разрешить им покинуть территорию страны. Более того, в целом армия Беларуси слабее российской, а поражения ВС РФ в Украине только еще больше подрывают веру в то, что нужно участвовать в таком сомнительном деле.

Читайте также: Дайджест | "Шойгу в провале, у Путина – проблемы". Что западные медиа пишут о контрнаступлении ВСУ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.