19 июля поступила в продажу книга бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель под названием "Каждый из нас президент". На почти 300 страницах она перечисляет успехи Владимира Зеленского и безжалостно критикует Петра Порошенко.

Мендель настолько часто вспоминает пятого президента, что возникает вопрос, о ком книга. В ней она меньше рассказывает о закулисных событиях, но дает много личных оценок. Например, называет эгоцентричным экс-премьера Алексея "Два Метра Секса" Гончарука ("надо было повзрослеть, а это сложно давалось мальчику"), экс-главу Офиса президента Андрея Богдана называет "опьяневшим от власти" ("хамоватый люмпен"). И даже внезапно упоминает Сергея Стерненко, объясняя, что для нее он – скорее убийца, чем жертва.

Журналист LIGA.net прочитал книгу Мендель. И попытался выделить самое интересное: те места в книге, когда автор непосредственно принимал участие в событиях или был очевидцем.

Мендель пишет, что Зеленский никогда не слушает только одного человека. "В общении с парламентом Зеленский сразу выявил блестящую черту своей удачи, он на самом деле слушал всех, никогда не слушался совета только одного человека и разрешал людям принимать решения".

Зеленский, пишет Мендель, хотел строить государство по бизнес-модели. "По модели успешной компании, где каждый должен выполнять свою роль, где была бы здоровая конкуренция и карьерный рост".

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А во время переговоров с международными партнерами иногда переходил на русский. "Один еврокомиссар знал русский язык. И Зеленский в какой-то момент предложил говорить на нем, чтобы между собеседниками не было промежуточного звена – переводчика – и его интерпретаций... Переход на русский с людьми, которые его знают, в мире, где господствует английский, создает атмосферу родственного контакта. И время от времени Зеленский прибегал к этому".

Мендель удалось рассмешить Меркель. "Каждый раз она умеет удивлять. То ли просто пожатие руки членам делегации, когда она внимательно посмотрела каждому в глаза и этим взглядом отдала дань уважения. А дойдя до меня, сказала, улыбнувшись, по-русски: "И одна женщина". Я тогда была приятно удивлена и ответила по-английски, что мы будем исправлять ситуацию. Меркель не ожидала такого нарушения протокола, и они с Зеленским вместе рассмеялись".

Турборежим мог быть быстрее. "В самом начале новому парламенту нужно было проголосовать около 70 новых законопроектов. Два советника президента требовали нарушить регламент и заставить парламент проголосовать за них в первую ночь после заседания... Два других советника настойчиво рекомендовали действовать медленнее, но без нарушения правил, чтобы эти законы не были потом признаны неконституционными. Зеленский пришел на встречу с парламентом и просто попросил депутатов сделать выбор поднятием рук. Большинство было за более медленный процесс".

Гончаруку просто надо было повзрослеть. И это сложно давалось мальчику, который до того, как его кандидатуру представил президент, более часа игрался на приставке в офисе партии.

Гончарук предлагал много реформ, но приняли их только благодаря Зеленскому. "Два метра секса". Так называла тридцатипятилетнего главу правительства моя подруга. Он запомнился трудолюбием, амбициозностью, быстрой сменой масок, колоссально накопленной агрессией, которую щедро выплеснул на парламент, а также периодом наибольшей активности в предложении и голосовании реформ... Но заслуга их принятия все-таки принадлежит президенту, а не премьеру, как мог ошибочно подумать Запад. Это Зеленский лично согласовывал каждую реформу, выбирал модели, вносил изменения".

И уволили его не из-за слитой прослушки. "Во-первых, ему не хватало институционального опыта. Сложно из общественного активиста превратиться в премьера сорокамиллионной страны. Он заметно терялся в кризисных ситуациях, прекрасно выполняя коммуникационную функцию и мало понимая в операционной системе... Закрытый в своем эгоцентризме, Гончарук часто срывался на фракции, в которой его откровенно ненавидели... В целом Гончаруку просто надо было повзрослеть. И это сложно давалось мальчику, который до того, как его кандидатуру представил президент, более часа игрался на приставке в офисе партии".

Богдан запрещал отвечать на запросы СМИ. "Андрей Богдан и его заместитель по информационной политике Кирилл Тимошенко были настроены против сотрудничества с медиа... Они считали, что и в ипостаси президента интервью и комментарии лишние... Еще больнее по пресс-службе били внутренние законы, установленные Богданом. Нам пришлось пережить запрет отвечать на запросы медиа, отказ от всех интервью".

В том числе в истории с "отставкой". "Кирилл Тимошенко – говорят, что именно он слил фото, – запретил даже отвечать на звонки журналистов. Нам пришлось выключать телефоны. Мы не могли ни подтвердить, ни опровергнуть бессмысленную шутку уже опьяневших от власти, самодовольных представителей Офиса".

Встретив Ермака, Богдан превращался в хамоватого люмпена, выкрикивающего несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ

Мендель обвиняли в сливе информации. "В самом начале своей работы в июне 2019-го я вызвала серьезное неодобрение, организовав интервью немецкому и французскому изданиям... Оказалось, что такая активность и мое прямое общение с президентом вызвали недовольство определенных людей в Офисе... Меня оговорили, что якобы я сливаю информацию, а кто-то в Офисе даже приказал команде не общаться со мной. Логично, что уже в следующую поездку за границу – в Канаду – меня не взяли, а интервью крупнейшему канадскому изданию было отменено".

Боты под постами Зеленского – это на самом деле боты Порошенко. "Ботофермы уже рассекречивали и прямо говорили, на чьей стороне они играют. А если рассекречены ботофермы Порошенко со всеми безликими патриотами, то он начал переключать их на врага – пусть теперь рассекречивают Зеленского. И понеслась волна примитивного позитива и восхваления нашей команды под нашими же постами... Порошенко надеялся, что таким образом достигнет эффекта, когда в работе десятков, а то и сотен ботов обвинят команду Зеленского".

Ермак – второе лицо в стране, но его демонизируют. "Андрею Ермаку создали слишком серьезный негативный образ... Как второе лицо государства, он перебрал на себя ответственность за множество политических кризисов... Сложно представить себе более преданного поставленным целям человека с оригинальными подходами".

И его встречи с Богданом были не для слабонервных. "Если двух Андреев, которые руководили ОП, увидеть вместе, то это было представление не для людей со слабыми нервами. Встретив Ермака, Богдан превращался в хамоватого люмпена, выкрикивающего несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумство тезки. Так, к примеру, прошел перелет в США, который длился более 10 часов".

Считает, что президентство Зеленского подарило надежду. "Когда в новогоднюю ночь 2019-го Владимир Зеленский объявил решение идти на выборы, много кто вздохнул с облегчением: это была надежда, которой не чувствовалось уже давно. Даже после кровавого 2014-го... Лично я бы сравнила это чувство с 2004-м, когда революции и митинги еще были для нас чем-то новым".

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Это была электоральная революция без "негигиеничных ночей на Майдане". "Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже по сути своей были революцией. Только приемлемой для большинства населения: без грязных палаток, разгромленного Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть побитым, снесенным водометами или опрысканным газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых столетий... Первая по-настоящему электоральная революция Украины".

Говорит, что Зеленский сократил президентский кортеж. "Зеленский на самом деле сократил кортеж до двух машин – своей и охраны. Поверьте мне как пресс-секретарю".

И считает, что президент имеет право жить на госдаче. "Можно ли сравнить тот дом с золотыми унитазами и лишенным вкуса кичем нашей предыдущей политической "элиты"? Ничего даже приблизительно похожего... Разве мы хотим стать государством, в котором президент не имеет права посещать дачу?".

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