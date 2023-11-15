Пророссийский политик Роберт Фицо вернул себе власть в Словакии. Новое правительство уже заблокировало пакет военной помощи от предшественников и обещает не давать Украине оружие из своих запасов.

"Это не значит, что все пропало", – уверяет LIGA.net аналитик Словацкой ассоциации внешней политики (SFPA) Александер Дулеба. Но все усугубить может потенциальный конфликт Братиславы с Брюсселем.

Как изменяются позиции Словакии при Фицо – на LIGA.net.

(НЕ)СТОЙКАЯ КОАЛИЦИЯ: ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ФИЦО

Фицо и его популистская партия SMER-SD шли на октябрьские парламентские выборы с евроскептическими, антиамериканскими и антиукраинскими лозунгами. Самым резонансным из предвыборных заявлений было обещание не давать Украине ни одного патрона. Поствыборное – заявление Фицо в Брюсселе, что Украина является самой коррумпированной страной мира.

"Если есть возможность, он обязательно критикует Украину, – говорит LIGA.net президент словацкого Института общественных дел Григорий Месежников. – И постоянно говорит об Украине как проблеме для ЕС".

Иллюстративный пример – свежий скандал в парламенте.

Новоиспеченный вице-спикер от SMER-SD Любаш Блаха записал видео, как в своем кабинете вместо флага ЕС ставит второй флаг Словакии, а портрет президента Зузаны Чапутовой заменяет Че Геварой. Поэтому оппозиция начала собирать подписи за его отставку.

СПРАВКА. SMER-SD



Первая – Hlas (15% на выборах). Ее лидером является Петер Пеллегрини – бывший соратник, затем оппонент, а теперь снова соратник Фицо. Hlas позиционирует себя гораздо более умеренной, чем SMER-SD – Пеллегрини выступал за постоянство внешнеполитического курса и за производство для Украины оружия по коммерческим контрактам.



Второй младший партнер – националистическая SNS (5,7%), наиболее евроскептическая и пророссийская в коалиции. Из-за союза с националистами Партия европейских социалистов даже приостановила членство в своем составе SMER-SD и Hlas. SMER-SD победила на выборах только с небольшим отрывом – 23% против 17% у оппозиционной Прогрессивной Словакии. Но Фицо удалось сформировать коалицию еще с двумя партиями.Первая – Hlas (15% на выборах). Ее лидером является Петер Пеллегрини – бывший соратник, затем оппонент, а теперь снова соратник Фицо. Hlas позиционирует себя гораздо более умеренной, чем SMER-SD – Пеллегрини выступал за постоянство внешнеполитического курса и за производство для Украины оружия по коммерческим контрактам.Второй младший партнер – националистическая SNS (5,7%), наиболее евроскептическая и пророссийская в коалиции. Из-за союза с националистами Партия европейских социалистов даже приостановила членство в своем составе SMER-SD и Hlas.

Эти партии имеют 79 мандатов в парламенте. Для большинства нужно 76.

Такое незначительное преимущество теоретически могло бы указывать на неустойчивость коалиции. Но это не так, говорят LIGA.net словацкие аналитики.

"Я ожидаю, что коалиция будет очень стабильной, – говорит LIGA.net Дарина Малова, профессор политологии Университета Коменского (Братислава, Словакия). – Между Hlas, который пытается быть проевропейской социал-демократией, и SNS существуют программные разногласия. Но они не настолько важные, как желание иметь власть".

Не должны вводить в заблуждение и споры внутри власти. Лидер SNS Андрей Данко критиковал Фицо за то, что тот поддержал совместное заявление саммита лидеров ЕС, поскольку в нем речь шла о военной поддержке Украины. Также он критиковал министра образования Hlas.

Для Данко – это обычное поведение, объясняет Месежников. Он уже пытался делать коалиционный кризис в 2017 году.

"Данко известен своими непредсказуемыми высказываниями, но держится за власть как клещ, – объясняет Месежников. – Это все, чтобы показать избирателям, что они в правительстве занимают какую-то важную позицию. Но на самом деле никакой внутренней оппозиции он не будет делать".

ОРУЖИЕ: "ПОДАРКИ" И REAL POLITIK

Роль Словакии в поставках оружия можно разделить на две части – условные подарки и коммерческие контракты с ВПК.

Подарки – это поставки Украине преимущественно своих запасов оружия, как правило, советского производства. Они пошли почти сразу после начала большого вторжения. И часто Братислава играла роль локомотива: первой дала Украине системы ПВО (советские С-300), самолеты МиГ-29.

Подарками их можно называть только условно – ЕС постфактум компенсировал 30-50% стоимости оборудования, уточняет LIGA.net словацкий аналитик Александер Дулеба, советник при кабинетах предыдущих премьеров Эдуарда Хегера и Людовита Одора.

Всего Словакия предоставила Украине военную помощь на 700 млн евро. Но на втором году большой войны эти запасы почти исчерпаны, убеждает Дулеба: "В принципе, склады уже пусты. То есть мы уже в прошлом году выдали почти все имеющиеся у нас советские снаряды".

Предыдущее правительство Людовита Одора нашло еще остатки оборудования и разработало новый пакет для Украины на 40 млн евро, куда, в частности, входили 4 млн патронов и снаряды для советских систем ПВО "Куб".

Но правительство решило не утверждать пакет помощи накануне выборов в Словакии, чтобы не создавать политизации и лишних проблем, говорит Месежников: "Я считаю, что они совершили ошибку".

И уже 8 ноября новое правительство во главе Фицо ожидаемо не утвердило этот пакет на 40 млн евро. А 14 ноября Минобороны страны официально заявило, что не будет поставлять вооружение Украине из своих запасов.

"Это следствие избирательной кампании, а именно обещаний Фицо не давать ни одного патрона, – говорит профессор Малова. – Это главная причина, почему правительство не одобрило пакет. Показывают избирателям, что выполняют свои обещания".

Другая история – с коммерческими контрактами на производство оружия. Сейчас у словацких компаний есть заказы на производство для Украины гаубиц Zuzana 2 (платят Германия, Норвегия и Дания), налаживается производство боеприпасов (деньги ЕС) и ремонт вооружения.

Благодаря этим контрактам и наращиванию производства, Украина может получить даже больше словацких снарядов, убеждает Дулеба.

В прошлом году Словакия произвела около 10 000 снарядов для Украины, в этом – 50 000, перспектива следующего – 150 000.

"Важно, что для новых гаубиц и снарядов уже полностью оплачивается их стоимость. Плюс есть маржа для производителя – он зарабатывает. Налаживается производство", – объясняет экс-советник в правительствах Дулеба.

И против этого не выступают ни лидер Гласа Петер Пеллегрини, ни сам Фицо. Последний даже пообещал не мешать: "Когда компания хочет производить оружие и куда-то поставлять его, конечно, никто не помешает".

Такая позиция правительства по оружейным бизнес-проектам и останется, убежден Дулеба.

Месежников тоже надеется, что новое правительство не захочет рисковать деньгами и рабочими местами. "Это чисто коммерческие отношения. Сотни, если не тысячи людей заняты на производстве этой техники… Это частный бизнес и, я думаю, у него есть выход на партии этой коалиции", – объясняет он.

Не исключены проблемы, если Фицо решит, что подписание таких контрактов может нанести ему личный вред, говорит политолог: "Но здесь ситуация все же более благоприятна. В отличие от помощи, которую Словакия предоставляла Украине именно из своих собственных запасов".

50 МЛРД: БУДУТ ЛИ ПРОБЛЕМЫ С ЕС

Словакия также важна для Украины как члена Евросоюза, где многие вопросы решаются консенсусом – согласием всех 27 государств-членов ЕС. Сейчас среди важнейших есть два.

Первый – пакет помощи Украине на 50 млрд евро на 2024-27 годы. Еврокомиссия подала его еще в июне, но до сих пор страны не пришли к консенсусу.

На саммите ЕС в конце октября Фицо сначала выступил скептически по поводу помощи. Но потом сказал, что Словакия готова выделить для него 400 млн евро, если часть средств пакета пойдет на приграничную транспортную инфраструктуру и поддержку словацких компаний, которые будут участвовать в восстановлении Украины.

Фицо поддержал совместное заявление саммита с декларацией о поддержке Украины.

Это свидетельствует, что он все же поддержит пакет, считает Дулеба: "Его еще никто не просил об этом говорить, потому что нет договоренности – это будет в декабре. Но он это говорил и назвал даже сумму, которую кто-то подсчитал, хотя не было еще даже распределения вкладов между странами".

Спрогнозировать позицию Фицо во время окончательного решения сложно, но вряд ли это будет вето, говорит Месежников.

За три прошлых каденции Фицо действовал по схеме: соглашаться в Брюсселе на общие решения, а дома – критиковать ЕС, санкции и т.д.

"Но Фицо уже не тот популистский прагматик. Это уже антисистемный политик, который имеет проблемы с либеральной демократией и западными ценностями, – говорит политолог. – Я не говорю, что так будет, но я не исключаю, что он может создавать проблемы".

Второй – открытие переговоров о членстве. 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала открыть переговоры с Украиной. Чтобы это произошло – 14-15 декабря на это должен дать согласие Европейский совет (саммит лидеров ЕС).

Если Фицо поддержит макрофинансовый пакет ЕС, то будет поддерживать и переговоры о вступлении Украины, уверен Дулеба.

Предугадать до конца его решение сложно, говорит Малова. Это зависит и от позиции Венгрии, которая пока грозит заблокировать переговоры.

"Здесь возможны два варианта, – считает профессор. – Или Словакия займет позицию безбилетника и позволит Венгрии быть главной проблемой единства ЕС. Или может присоединиться к Венгрии".

В конце концов, Фицо все же одобрит переговоры, предполагает Малова: "Это было приоритетом всех предыдущих словацких правительств. Но дома будут попытки [Фицо] оправдать такую позицию и приуменьшить важность переговоров".

Третьим маркером должна стать позиция Словакии по поводу санкций ЕС против России, считает Дулеба. Фицо дал понять, что не будет против санкций, кроме ядерной энергетики. Последнее – важно для пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана, в стране которого Росатом строит АЭС "Пакш-2".

МОЖЕТ ЛИ СТАТЬ ХУЖЕ

Ухудшиться отношения с Брюсселем могут, если Фицо начнет чистки в системе юстиции у себя в стране, считает Дулеба. В 2018 году Фицо уходил с поста премьера со скандалом – на фоне убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка, занимавшегося коррупционными делами.

С этого времени начались коррупционные расследования против 130 чиновников, а 40 уже получили приговоры, напоминает аналитик. Два года назад парламент едва не снял неприкосновенность с Фицо – не хватило одного голоса.

Фицо захочет прекратить эти расследования, считает Дулеба. Потенциальное вмешательство в юстицию приведет к негативной реакции ЕС. И тогда евроинтеграция Украины может стать элементом торговли Фицо с Брюсселем.

"Если он влезет в конфликт с Еврокомиссией, то это его прижмет к Орбану, – говорит аналитик. – И потом, как и Орбан, он сможет пользоваться вопросами Украины на уровне ЕС, чтобы набивать себе цену".

Но это будет не сейчас, подытоживает Дулеба: "Я не думаю, что это случится до саммита в декабре… Просто не успеют еще уйти в этот конфликт".

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